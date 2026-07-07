Televizní program 28. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|úterý 7. července, 18:00
|Argentina – Egypt
|Nova Action
|úterý 7. července, 22:00
|Švýcarsko – Kolumbie
|ČT sport
Úterý 7. července, 18:00
Argentina – Egypt
Obhájci světového titulu z Argentiny na šampionátu neztratili ve skupině ani bod, v osmifinále se ale nečekaně nadřeli s debutujícími Kapverdami. Favorit dvakrát přišel o vedení a postup mezi osm nejlepších si zajistil až gólem ve 111. minutě prodloužení. Argentinci nyní drží sérii jedenácti vítězství a na mistrovství světa vyhráli už deset zápasů za sebou.
„Proti Kapverdám se ukázalo, že už neexistují žádní snadní soupeři. Každopádně se musíme zlepšit, čeká nás fyzicky velmi zdatný soupeř,“ řekl argentinský trenér Lionel Scaloni.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|2.
|Argentina – Rakousko
|2:0
|3.
|Jordánsko – Argentina
|1:3
|osmifinále
|Argentina – Kapverdy
|3:2 po prodloužení
Egypt na turnaji stále neprohrál a mezi osm nejlepších týmů světa může postoupit vůbec poprvé v historii. V osmifinále s Austrálií rozhodl až penaltový rozstřel, přičemž stejně jako proti Argentině bude spoléhat na zkušeného kapitána Muhammada Salaha. Afričané na šampionátu odehráli čtyři zápasy, z nichž hned tři skončily remízou 1:1.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Belgie – Egypt
|1:1
|2.
|Nový Zéland – Egypt
|1:3
|3.
|Egypt – Írán
|1:1
|osmifinále
|Austrálie – Egypt
|1:1, 2:4 na penalty
„Že budeme čelit Argentině a Messimu? Egypťané nikdy nemají z ničeho strach,“ prohlásil egyptský trenér Husam Hasan.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Argentina – Egypt najdete ZDE.
Úterý 7. července, 22:00
Švýcarsko – Kolumbie
Závěrečné osmifinále obstará souboj dvou mužstev, která na turnaji ještě neprohrála. Švýcaři ovládli svou skupinu a následně si poradili 2:0 s Alžírskem. Mezi nejlepší osmičku mistrovství světa se mohou dostat poprvé od roku 1954.
„Ve vyřazovací fázi do sebe musí všechno zapadnout, abyste mohli uspět. Rozhodně si nemůžeme vybírat, na šampionátu nejsou slabí soupeři. Kolumbie bude zase trochu jiný tým, hrají přímočaře a ve vysoké intenzitě,“ uvedl švýcarský trenér Murat Yakin.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Katar – Švýcarsko
|1:1
|2.
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|4:1
|3.
|Švýcarsko – Kanada
|2:1
|osmifinále
|Švýcarsko – Alžírsko
|2:0
Kolumbie potvrzuje skvělou formu už od základní skupiny, kterou vyhrála před Portugalskem. Jihoameričané zatím inkasovali jedinou branku a poslední tři zápasy udrželi čisté konto. V osmifinále jim k postupu přes Ghanu stačil jediný gól.
„Fotbal je především týmový sport, což moji hráči dobře chápou. V zápasech jsme velmi kompaktní, přesně takhle chceme hrát. Proti Švýcarsku to nebude jiné,“ řekl kolumbijský trenér Néstor Lorenzo.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Uzbekistán – Kolumbie
|1:3
|2.
|Kolumbie – DR Kongo
|1:0
|3.
|Kolumbie – Portugalsko
|0:0
|osmifinále
|Kolumbie – Ghana
|1:0
Podrobnou textovou reportáž z utkání Švýcarsko – Kolumbie najdete ZDE.