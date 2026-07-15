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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

33. den MS ve fotbale: Druhého finalistu určí bitva Anglie vs. Argentina

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  9:45

Angličané slaví, Jude Bellingham střílí druhý gól ve čtvrtfinále proti Norsku. | foto: Reuters

Středeční zápas mezi fotbalisty Anglie a Argentiny určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet stoprocentní bilanci v semifinále a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Souboji dodává na výbušnosti i rivalita obou zemí z 80. let. V článku najdete základní informace o utkání i přehled televizního vysílání.

Televizní program 33. dne MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
středa 15. července, 21:00Anglie – ArgentinaČT sport

Podrobnou textovou reportáž ze zápasu Anglie -Argentina najdete ZDE.

Středa 15. července, 21:00

AnglieArgentina

Anglie se představí v semifinále mistrovství světa počtvrté v historii. Uspěla pouze v roce 1966, kdy na domácím turnaji získala své jediné zlato.

Svěřenci trenéra Thomase Tuchela na turnaji ještě neprohráli. Ve skupině si připsali dvě vítězství a jednu remízu, v play off pak postupně vyřadili DR Kongo, Mexiko a ve čtvrtfinále Norsko, které porazili 2:1 po prodloužení.

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Anglie má na šampionátu bilanci pěti výher a jedné remízy. Proti Argentině ji čeká mimořádně těžký souboj, oba týmy totiž vstupují do semifinále bez porážky.

„Je před námi obrovský zápas. Stojí proti nám úřadující šampioni, jsme připraveni na cokoliv, ať už se rozhodne v 90 minutách, 120 minutách nebo v penaltách. Necháme na hřišti všechno, abychom vybojovali postup do finále,“ řekl anglický brankář Jordan Pickford.

Výsledky Anglie ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Anglie – Chorvatsko4:2
2.Anglie – Ghana0:0
3.Panama – Anglie0:2
osmifináleAnglie – DR Kongo2:1
čtvrtfináleMexiko – Anglie2:3
semifináleNorsko – Anglie1:2 po prodl.

Argentina pokračuje v cestě za obhajobou titulu a v semifinále chce potvrdit svou mimořádnou bilanci. Jihoameričané vyhráli všech pět předchozích semifinálových duelů na světových šampionátech.

Tým trenéra Lionela Scaloniho zatím na turnaji vyhrál všech šest utkání. V základní skupině neztratil ani bod a v play off musel dvakrát do prodloužení. Nejprve zvládl dramatický duel s Kapverdami, poté ve čtvrtfinále porazil Švýcarsko 3:1.

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Argentina má se 17 góly nejlepší útok mistrovství světa. Hlavní postavou zůstává kapitán Lionel Messi, který skóroval v pěti ze šesti zápasů a s osmi góly vede střeleckou tabulku společně s Kylianem Mbappém.

„Bude to zajímavé i z tohohle důvodu. Hrát proti Anglii je samozřejmě výjimečné, protože je to velmoc. Navíc to bude v semifinále. Pokusíme se vyrukovat v co nejlepší formě, abychom byli znovu konkurenceschopní,“ uvedl Messi.

Výsledky Argentiny ve skupině a play off

Výsledky Argentiny ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Argentina – Alžírsko3:0
2.Argentina – Rakousko2:0
3.Jordánsko – Argentina1:3
osmifináleArgentina – Egypt3:2
čtvrtfináleArgentina – Kapverdy3:2 po prodl.
semifináleArgentina – Švýcarsko3:1 po prodl.

Historické zajímavosti před zápasem

  • Angličané v posledním měření sil s Argentinci v listopadu 2005 zvítězili v přípravě 3:2 a prohráli jen tři ze 14 vzájemných duelů. Dvě porážky ale utrpěli na světových šampionátech.
  • V roce 1998 vypadli v osmifinále po penaltovém rozstřelu, o 12 let dříve neuspěli ve čtvrtfinále v jednom z nejslavnějších zápasů historie (1:2). Legendární Diego Maradona tehdy nejprve otevřel skóre rukou, kterou však rozhodčí neodpískal, a poté zvýšil po úchvatném sólu přes 60 metrů.

Diego Maradona z Argentiny skóruje rukou v zápase s Anglií na MS 1986.

  • V roce 1982 se Argentina s Británií dostaly do politického střetu o Falklandy, napětí mezi zeměmi přerostlo v krátký válečný konflikt.

„Čeká nás fotbalový zápas, tečka. Nic víc v tom není. Nehledejme v tom nic jiného. Budeme hrát zápas proti výbornému národnímu týmu, který má skvělého trenéra, jehož si velmi vážím a obdivuji,“ řekl argentinský kouč Lionel Scaloni na adresu německého trenéra Angličanů Thomase Tuchela.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Semifinále

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Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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