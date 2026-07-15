Televizní program 33. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|středa 15. července, 21:00
|Anglie – Argentina
|ČT sport
Podrobnou textovou reportáž ze zápasu Anglie -Argentina najdete ZDE.
Středa 15. července, 21:00
Anglie – Argentina
Anglie se představí v semifinále mistrovství světa počtvrté v historii. Uspěla pouze v roce 1966, kdy na domácím turnaji získala své jediné zlato.
Svěřenci trenéra Thomase Tuchela na turnaji ještě neprohráli. Ve skupině si připsali dvě vítězství a jednu remízu, v play off pak postupně vyřadili DR Kongo, Mexiko a ve čtvrtfinále Norsko, které porazili 2:1 po prodloužení.
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Anglie má na šampionátu bilanci pěti výher a jedné remízy. Proti Argentině ji čeká mimořádně těžký souboj, oba týmy totiž vstupují do semifinále bez porážky.
„Je před námi obrovský zápas. Stojí proti nám úřadující šampioni, jsme připraveni na cokoliv, ať už se rozhodne v 90 minutách, 120 minutách nebo v penaltách. Necháme na hřišti všechno, abychom vybojovali postup do finále,“ řekl anglický brankář Jordan Pickford.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|2.
|Anglie – Ghana
|0:0
|3.
|Panama – Anglie
|0:2
|osmifinále
|Anglie – DR Kongo
|2:1
|čtvrtfinále
|Mexiko – Anglie
|2:3
|semifinále
|Norsko – Anglie
|1:2 po prodl.
Argentina pokračuje v cestě za obhajobou titulu a v semifinále chce potvrdit svou mimořádnou bilanci. Jihoameričané vyhráli všech pět předchozích semifinálových duelů na světových šampionátech.
Tým trenéra Lionela Scaloniho zatím na turnaji vyhrál všech šest utkání. V základní skupině neztratil ani bod a v play off musel dvakrát do prodloužení. Nejprve zvládl dramatický duel s Kapverdami, poté ve čtvrtfinále porazil Švýcarsko 3:1.
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Argentina má se 17 góly nejlepší útok mistrovství světa. Hlavní postavou zůstává kapitán Lionel Messi, který skóroval v pěti ze šesti zápasů a s osmi góly vede střeleckou tabulku společně s Kylianem Mbappém.
„Bude to zajímavé i z tohohle důvodu. Hrát proti Anglii je samozřejmě výjimečné, protože je to velmoc. Navíc to bude v semifinále. Pokusíme se vyrukovat v co nejlepší formě, abychom byli znovu konkurenceschopní,“ uvedl Messi.
Výsledky Argentiny ve skupině a play off
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|2.
|Argentina – Rakousko
|2:0
|3.
|Jordánsko – Argentina
|1:3
|osmifinále
|Argentina – Egypt
|3:2
|čtvrtfinále
|Argentina – Kapverdy
|3:2 po prodl.
|semifinále
|Argentina – Švýcarsko
|3:1 po prodl.
Historické zajímavosti před zápasem
„Čeká nás fotbalový zápas, tečka. Nic víc v tom není. Nehledejme v tom nic jiného. Budeme hrát zápas proti výbornému národnímu týmu, který má skvělého trenéra, jehož si velmi vážím a obdivuji,“ řekl argentinský kouč Lionel Scaloni na adresu německého trenéra Angličanů Thomase Tuchela.