Pokud Češi postoupí na MS, dvakrát budou hrát v nočních hodinách. Začnou s Koreou

Jen o hodinu dříve, tedy ve tři ráno, by pak nastoupili 25. června k závěrečnému skupinovému utkání s hostitelskou zemí Mexikem v hlavním městě Mexiko City. Místního času by měl zápas výkop 24. června ve 20 hodin večer.
Pro české fanoušky by tak případně nejpřívětivějším byl druhý skupinový zápas s Jihoafrickou republikou, který se uskuteční v Atlantě 18. června v 18 hodin (12 hodin místního času).
Ačkoliv los proběhl už v pátek, FIFA přesný program oznámila až o den později.
Podívejte se na kompletní program skupiny A:
Český tým potřebuje na cestě na závěrečný turnaj v jarní baráži přejít přes dva soupeře. V semifinále nejprve přivítá Irsko a v případě postupu si ve finále rovněž doma zahraje s vítězem duelu Dánsko - Severní Makedonie.
Národní celek se v samostatné historii představil na světovém šampionátu jen v roce 2006 v Německu.
Mistrovství začne 11. června zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou, stejné týmy zahájily šampionát i v roce 2010 v JAR. Finále se uskuteční 19. července na stadionu v New Jersey.
Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou
Světový šampionát poprvé v historii uspořádají tři země Kanada, Mexiko a USA a premiérově se ho zúčastní 48 zemí. Los je rozdělil do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva a doprovodí je osmička nejlepších z třetích příček. Zlato bude obhajovat Argentina.
Český celek by se ve skupině dvakrát představil v Mexiku. Aréna v Zapopanu bude na šampionátu s kapacitou necelých 50 tisíc míst druhou nejmenší, naopak Aztécký stadion bude druhý největší, pojme 83 tisíc diváků. V Atlantě může do hlediště dorazit až 75 tisíc lidí.
Program skupiny A
(data jsou východním standardním čase):
11. června:
18. června:
24. června: