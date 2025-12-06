Pokud Češi postoupí na MS, dvakrát budou hrát v nočních hodinách. Začnou s Koreou

  19:24
Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, odehrají první zápas ve skupině A proti Korejcům v mexickém Zapopanu 11. června ve 22 hodin východního standardního času, což znamená až ve čtyři hodiny ráno 12. června českého času. A nebylo by to naposledy.

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím Mexikem, JAR a Koreou. | foto: Reuters

Jen o hodinu dříve, tedy ve tři ráno, by pak nastoupili 25. června k závěrečnému skupinovému utkání s hostitelskou zemí Mexikem v hlavním městě Mexiko City. Místního času by měl zápas výkop 24. června ve 20 hodin večer.

Pro české fanoušky by tak případně nejpřívětivějším byl druhý skupinový zápas s Jihoafrickou republikou, který se uskuteční v Atlantě 18. června v 18 hodin (12 hodin místního času).

Ačkoliv los proběhl už v pátek, FIFA přesný program oznámila až o den později.

Podívejte se na kompletní program skupiny A:

Český tým potřebuje na cestě na závěrečný turnaj v jarní baráži přejít přes dva soupeře. V semifinále nejprve přivítá Irsko a v případě postupu si ve finále rovněž doma zahraje s vítězem duelu Dánsko - Severní Makedonie.

Národní celek se v samostatné historii představil na světovém šampionátu jen v roce 2006 v Německu.

Mistrovství začne 11. června zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou, stejné týmy zahájily šampionát i v roce 2010 v JAR. Finále se uskuteční 19. července na stadionu v New Jersey.

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Světový šampionát poprvé v historii uspořádají tři země Kanada, Mexiko a USA a premiérově se ho zúčastní 48 zemí. Los je rozdělil do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva a doprovodí je osmička nejlepších z třetích příček. Zlato bude obhajovat Argentina.

Český celek by se ve skupině dvakrát představil v Mexiku. Aréna v Zapopanu bude na šampionátu s kapacitou necelých 50 tisíc míst druhou nejmenší, naopak Aztécký stadion bude druhý největší, pojme 83 tisíc diváků. V Atlantě může do hlediště dorazit až 75 tisíc lidí.

Program skupiny A

(data jsou východním standardním čase):

11. června:
15:00 Mexiko - JAR (Mexiko City)
22:00 Korea - vítěz evropské baráže D (Zapopan)

18. června:
12:00 vítěz evropské baráže D - JAR (Atlanta)
21:00 Mexiko - Korea (Zapopan)

24. června:
21:00 vítěz evropské baráže D - Mexiko (Mexiko City)
21:00 JAR - Mexiko (Guadalupe)

Výsledky

