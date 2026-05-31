ONLINE: Česko - Kosovo, v sestavě Krejčí, Sojka či Kuchta. Hrají i Douděra s Hložkem

Češi odehrají před šampionátem celkem dvě přípravná utkání – po Kosovu vyzvou ještě Guatemalu, té budou čelit v New Yorku.
Aktuálně je nicméně v kádru 29 fotbalistů a do Ameriky jich poletí pouze 26, takže někteří hrají proti Kosovu o místo v týmu. Finální nominaci by měl trenér Koubek oznámit na tiskové konferenci hned po utkání.
Do něj zvolil následující sestavu: Horníček – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Douděra, Červ, Bucha, Sojka – Ladra, Kuchta, Hložek.
Kosovo stejně jako Česko hrálo baráž o mistrovství světa, ale neuspělo. V semifinále sice porazilo Slovensko (4:3), ale pak nestačilo na Turecko (0:1).
Obě země na sebe zatím narazily pouze dvakrát. Bylo to v rámci kvalifikace na Euro na podzim 2019 a pokaždé vyhrál domácí tým v poměru 2:1.