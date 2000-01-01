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Přes osmdesát tisíc fanoušků v hledišti, ještě mnohem víc v ulicích Mexico City. Výhru pořadatelské země v zahajovacím utkání mistrovství světa 2026 slavili Mexičané především na Náměstí ústavy nebo na slavném bulváru Paseo de la Reforma u sochy Anděla, symbolu nezávislosti země. V okolí Aztéckého stadionu na jihu metropole došlo také k občanským nepokojům a protivládním protestům, demonstrující se střetli s policií a rozbíjeli auta.
Autor: AP
Největší srocení bylo tradičně na centrálním náměstí Plaza de la Constitución, místní mu neřeknou jinak než Zócalo.
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Další tisíce mexických fanoušků se sešly u sochy Anděla, symbolu mexické nezávislosti, a navazujícím bulváru Paseo de la Reforma.
Autor: Reuters
Zahajovací utkání celého šampionátu si nenechala ujít ani mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (uprostřed). Oblékla si dres s číslem 26 a radoval se z každé branky.
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Je po zápase. Mexičtí fandové v ulicích Mexico City bouřlivě slaví výhru národního mužstva proti Jihoafrické republice.
Autor: Reuters
Spousta fotografií oslavujících fanoušků vznikla u sochy Anděla, symbolu mexické nezávislosti, španělsky Monumento a la Independencia.
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Ani průtrž mračen, která přinesla do hlavního města přívalové srážky, neodrazila fanoušky Mexika od oslav vítězství fotbalistů nad Jihoafrickou republikou.
Autor: AP
Mexická radost v ulicích. V zahajovacím utkání celého šampionátu jeden z pořadatelských tým potvrdil roli favorita a vyhrál nad outsiderem z Afriky 2:0.
Autor: Reuters
Mexiko bylo v úvodním duelu turnaje jasně lepší, první gól dalo poměrně brzy po chybě v rozehrávce Jihoafričanů. A fandové jásali.
Autor: Reuters
Druhý poločas byl výživnější, červená karta pro Jihoafričany, druhý gól Mexika a pak ještě další dvě červené karty, po jedné na každé straně. A oslavy v ulicích Mexico City vypukly.
Autor: Reuters