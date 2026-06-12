|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Divočina v ulicích. Jak Mexiko slavilo triumf v zahajovacím utkání MS
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
Skupina B
Skupina C
Skupina D
Skupina E
Skupina F
Skupina A
Skupina B
Skupina D
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2.
|Jižní KoreaJižní Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3.
|ČeskoČesko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KanadaKanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2.
|Bosna a HercegovinaBosna
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|KatarKatar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MarokoMaroko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|BrazílieBrazílie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|SkotskoSkotsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|HaitiHaiti
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2.
|AustrálieAustrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|TureckoTurecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|ParaguayParaguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|EkvádorEkvádor
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|CuraçaoCuraçao
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvédskoŠvédsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|TuniskoTunisko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|JaponskoJaponsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|NizozemskoNizozemsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|EgyptEgypt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|ÍránÍrán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|BelgieBelgie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Nový ZélandNový Zéland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|UruguayUruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|KapverdyKapverdy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|FrancieFrancie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|SenegalSenegal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|NorskoNorsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|IrákIrák
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|RakouskoRakousko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|AlžírskoAlžírsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|JordánskoJordánsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PortugalskoPortugalsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|KolumbieKolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|UzbekistánUzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Demokratická republika KongoKongo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ChorvatskoChorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|PanamaPanama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|AnglieAnglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|GhanaGhana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?
Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...
Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil
Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu
Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...
Mexickou část MS odstartovala Shakira, hymnu turnaje zazpívali Bocelli a EJAE
Patří ke každému turnaji a ten letošní není výjimkou. Ještě než se v Mexiku rozehrál první zápas letošního mistrovství světa mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou, čekal fanoušky slavnostní...
Slovan Bratislava povede hvězda afrického fotbalu, novým koučem se stál Touré
Slovan Bratislava bude trénovat Yaya Touré, někdejší záložník Manchesteru City a Barcelony. Čtyřnásobný africký fotbalista roku podepsal tříletou smlouvu. Úřadující slovenský mistr to uvedl na svém...
Jak využít maskoty šampionátu? V Peru třeba k razii proti překupníkům drog
Jejich fotbalisté se na mistrovství světa neprobojovali, tak si v Peru na něj „zahráli“ strážci zákona. „Policisté v hlavním městě Limě provedli razii proti překupníkům drog v převleku za maskoty...
Křetínský bude největším akcionářem West Hamu, podíl vzroste na 43 procent
Většinový vlastník fotbalové Sparty se stane hlavním akcionářem West Hamu United. Daniel Křetínský, miliardář a jeden z nejbohatších Čechů, navýší svůj dosavadní podíl ze sedmadvaceti na třiačtyřicet...
Proč zpochybňujete data? Pořadatelé hájí ohlášenou návštěvu na českém zápase
Všimli jsme si spousty prázdných sedaček? A že rozhodně nebylo skoro vyprodáno? Ale jděte. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) trvá na tom, že utkání českých fotbalistů na mistrovství světa...
Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie
Černý kůň turnaje? Nizozemsko by na mistrovství světa konečně rádo získalo titul, bude to však mít velmi obtížné. Hraje ve skupině F, přečtěte si program, výsledky a kdo je v nominaci.
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Balogun z USA má historický zápis, Angličané okradeni
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...
Ukrajinský talent Garzha posílil Teplice. Strop může mít vysoko, věří Vachoušek
Fotbalové ligové Teplice představily první letní posilu. Na Stínadla přestupuje čerstvě devatenáctiletý ukrajinský ofenzivní záložník Artem Garzha. S jedenáctým týmem letošní české nejvyšší soutěže...
Cítím se dobře. Vy jste se snad nedívali na moje zápasy? Ronaldo vyhlíží start MS
Ta otázka ho možná zaskočila, snad se ho mohla i trochu dotknout. Po příletu do Spojených států, dějiště fotbalového mistrovství světa, čelil 41letý Cristiano Ronaldo dotazu, jak se před turnajem...
Lewandowski může napodobit hvězdné kolegy, míří do MLS. Jedná s Chicagem
Polský útočník Robert Lewandowski má po odchodu z Barcelony namířeno do MLS. Mohl by se tak zařadit do skupiny fotbalistů, kteří se po hvězdné kariéře v Evropě vydali za oceán. V zámořské soutěži...
Sojka senior o synovi: Ze zámoří se vrátí jiný. Zkušenější a připravený na velké věci
Jindřich Sojka pracuje už téměř třicet let jako advokát. V minulosti působil jako předseda klatovského fotbalového oddílu a k nejpopulárnějšímu sportu přivedl také oba své syny. Starší Jindřich kope...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Plzeň hlásí druhou posilu. Pirgiče provází bojovnost, rychlost a práce s míčem
Druhou posilou fotbalistů Plzně se stal záložník Stefan Pirgič. Viktoria přivedla třiadvacetiletého Srba ze Železničaru Pančevo a podepsala s ním čtyřletou smlouvu.
Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň má posilu ze Srbska, Kričfaluši už je v Belgii
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...