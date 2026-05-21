Originální oznámení nominace na MS ve fotbale. Norský tým představil sám král

„Vážení, mužská fotbalová reprezentace se po 28 letech zúčastní mistrovství světa. Dlouho jsme čekali. Tento tým reprezentuje celou zemi, je složený z hráčů malých i velkých klubů. Naděje žije,“ uvedl král na úvod prezentace vysílané stanicí NRK.
Během jeho projevu se při různých příležitostech objevovala na obrazovce jména nominovaných hráčů.
Pětadvacetiletý Haaland z Manchesteru City je v nominaci jedním z pouhých tří klasických útočníků. Doplňují jej další střelec Alexander Sörloth z Atlética Madrid, který je se 70 zápasy za národní tým nejzkušenějším hráčem výběru, a Jörgen Larsen z Crystalu Palace.
Nechybí ani opory záložní řady, zkušený Martin Odegaard z mistrovského Arsenalu či vycházející hvězda Antonio Nusa z Lipska.
Jen o jeden start méně než Sörloth má na kontě brankářská jednička Örjan Nyland. Gólman Sevilly je v 35 letech jasně nejstarším hráčem týmu. Sörlothovi a záložníkům Mortenu Thorsbymu z Cremony s Fredrikem Aursnesem z Benfiky, který se do národního týmu vrací dva roky po ukončení reprezentační kariéry, je třicet.
Norsko startuje na MS počtvrté v historii a poprvé od roku 1998. Na šampionátu v USA, Mexiku a Kanadě se utká ve skupině I s Irákem, Senegalem a Francií.
