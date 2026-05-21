Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Originální oznámení nominace na MS ve fotbale. Norský tým představil sám král

Autor: ,
  22:02
Nominaci Norska na fotbalové mistrovství světa vévodí kanonýr Erling Haaland. Hvězdný útočník a autor 55 gólů ve 49 reprezentačních startech je ústřední postavou šestadvacetičlenného výběru trenéra Staaleho Solbakkena. Tým, který bude po 28 letech reprezentovat zemi na MS, představil veřejnosti ve speciálním videu norský král Harald V.
Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól. | foto: Reuters

Norská euforie po gólu v Itálii, nahoře vyčnívá Erling Haaland.
Jorgen Strand Larsen oslavuje svůj gól na hřišti Itálie.
Manuel Locatelli z Itálie nahání norského útočníka Alexandera Sorlotha.
Norský útočník Erling Haaland v hlavičkovém souboji s Manuelem Locatellim z...
13 fotografií

„Vážení, mužská fotbalová reprezentace se po 28 letech zúčastní mistrovství světa. Dlouho jsme čekali. Tento tým reprezentuje celou zemi, je složený z hráčů malých i velkých klubů. Naděje žije,“ uvedl král na úvod prezentace vysílané stanicí NRK.

Během jeho projevu se při různých příležitostech objevovala na obrazovce jména nominovaných hráčů.

Podívejte se na představovací video:

Pětadvacetiletý Haaland z Manchesteru City je v nominaci jedním z pouhých tří klasických útočníků. Doplňují jej další střelec Alexander Sörloth z Atlética Madrid, který je se 70 zápasy za národní tým nejzkušenějším hráčem výběru, a Jörgen Larsen z Crystalu Palace.

Nechybí ani opory záložní řady, zkušený Martin Odegaard z mistrovského Arsenalu či vycházející hvězda Antonio Nusa z Lipska.

Jen o jeden start méně než Sörloth má na kontě brankářská jednička Örjan Nyland. Gólman Sevilly je v 35 letech jasně nejstarším hráčem týmu. Sörlothovi a záložníkům Mortenu Thorsbymu z Cremony s Fredrikem Aursnesem z Benfiky, který se do národního týmu vrací dva roky po ukončení reprezentační kariéry, je třicet.

Norsko startuje na MS počtvrté v historii a poprvé od roku 1998. Na šampionátu v USA, Mexiku a Kanadě se utká ve skupině I s Irákem, Senegalem a Francií.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Erling Haaland
Tipsport - partner programu
Fiorentina vs. BergamoFotbal - 38. kolo - 22. 5. 2026:Fiorentina vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
22. 5. 20:45
  • 2.65
  • 3.56
  • 2.58
Aritma Praha vs. Příbram BFotbal - 29. kolo - 23. 5. 2026:Aritma Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
23. 5. 10:15
  • 1.60
  • 3.68
  • 3.74
Blansko vs. VítkoviceFotbal - 29. kolo - 23. 5. 2026:Blansko vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
23. 5. 10:15
  • 2.40
  • 3.19
  • 2.30
Třinec vs. Frýdek-MístekFotbal - 29. kolo - 23. 5. 2026:Třinec vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
23. 5. 10:15
  • 1.65
  • 3.48
  • 3.67
Dukla vs. OstravaFotbal - 5. kolo - 23. 5. 2026:Dukla vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
23. 5. 14:00
  • 4.07
  • 4.30
  • 1.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

Originální oznámení nominace na MS ve fotbale. Norský tým představil sám král

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

Nominaci Norska na fotbalové mistrovství světa vévodí kanonýr Erling Haaland. Hvězdný útočník a autor 55 gólů ve 49 reprezentačních startech je ústřední postavou šestadvacetičlenného výběru trenéra...

21. května 2026  22:02

Ať jsme my Češi taky trochu in. Koubek o Sochůrkovi a výjimce pro Hložka

Trenér české reprezentace Miroslav Koubek během nominace na přípravný kemp před...

Několikrát zopakoval, že nominace není finální. Aby snad i mírnil úžas nad některými jmény. „Velmi zajímaví hráči, velmi dobrá aktuální forma,“ pronesl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek k...

21. května 2026  17:33

Týden příprav k ničemu! Hull se ptá, zda by neměl do Premier League postoupit přímo

Fotbalisté Hullu slaví postup přes Millwall.

Jsou svým způsobem také obětí špiónského skandálu. Připravovali se, že budou hrát finále o postup do Premier League proti Southamptonu, jenže poté, co byl vyloučen, je čeká poražený Middlesbrough....

21. května 2026  17:05

Milla vyfasoval čtyřzápasový trest, Dukle budou chybět i obránci Hunal a Kozma

Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.

Kevin-Prince Milla z pražské Dukly dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. V tiskové zprávě o...

21. května 2026  16:50

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

21. května 2026  15:26

Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima...

21. května 2026  15:19

Zapsali jsme se do historie! Emeryho Aston Villa ukončila třicetileté čekání na trofej

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před třemi a půl lety přišel do klubu, aby vyhrával trofeje. A co slíbil, ve středu v Istanbulu splnil. „Vždy, když jsem v této soutěži uspěl, jsem potřeboval dobré hráče. Teď jsem jim za to velmi...

21. května 2026  15:01

Bayern má v německé nominaci sedm hráčů, po dvou letech se vrací Neuer

Německý brankář Manuel Neuer odkopává míč před Markem Asensiem ze Španělska.

Brankář Manuel Neuer se po dvou letech vrací do německé fotbalové reprezentace. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v konečné nominaci na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, kterou oznámil trenér...

21. května 2026  13:59

Karvinské fotbalisty zaplavila euforie. Slaví. Na evropské poháry teď nemyslí

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Když Brazilec Kahuan Vinícius svým druhý gólem v utkání zvýšil v nastavení na 3:1, karvinští fotbalisté i celý realizační tým se seběhli pod tribunu ke svým fanouškům. I brankář Vladimír Neuman...

21. května 2026  13:50

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

21. května 2026  13:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Koubek bere na kemp před MS Sochůrka i Sojku. Nechybí ani Chorý s Douděrou

Trenér české reprezentace Miroslav Koubek během nominace na přípravný kemp před...

Tři nováčci jsou v širší nominaci trenéra české fotbalové reprezentace Miroslava Koubka, který zveřejnil seznam hráčů na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Teprve sedmnáctiletý sparťan Hugo...

21. května 2026  11:40,  aktualizováno  12:40

Vyšetřovaní sudí Všetečka i Zelinka mohou pískat. Etická komise své řízení přerušila

Rozhodčí Miroslav Zelinka řídí utkání mezi Slavií a Českými Budějovicemi.

Etická komise Fotbalové asociace ČR přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v...

21. května 2026  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.