Bizár na fotbalovém šampionátu. Egypt vyzve Írán v zápase na podporu LGBT+

  18:21
Dávno před losem organizátoři naplánovali, že zápas fotbalového mistrovství 26. června v Seattlu se ponese ve znamení oslav LGBT+ komunity. Jenže po pátečním losu to působí jako poněkud nešťastné rozhodnutí. Ve zmíněném utkání na sebe totiž narazí Írán s Egyptem, tedy dvě země, kde jsou lidé s jinou sexuální orientací utlačováni.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Je to hodně kuriózní náhoda, zvlášť když si vezmete, že tzv. Pride Month, měsíc věnovaný oslavám práv LGBT+ komunity, probíhá celý červen.

Přesto to organizátorům vyšlo takhle nešťastně.

„Ale plány oslavný zápas uskutečnit se tím nemění, i když obě země jsou známé tím, že proti homosexuálům přijímají drakonická opatření,“ psal v neděli Jon Holmes pro server Outsports poté, co FIFA zveřejnila kompletní program mistrovství světa.

Pokud Češi postoupí na MS, dvakrát budou hrát v nočních hodinách. Začnou s Koreou

V Egyptě jsou homosexuálové pravidelně zatýkání, a v Íránu jim tamní režim v krajních případech dokonce hrozí smrtí.

„Ale fotbal má unikátní sílu spojovat lidi napříč zeměmi, kulturami a vírami. Jsme hrdí, že můžeme takový zápas hostit,“ cituje Outsports jednoho z mluvčích komise, která má utkání v Seattlu na starosti. „Ukazuje to naši neustálou snahu podporovat respekt a jednotu pro všechny.“

„Zápas v Seattlu vyšel zrovna na Egypt a Írán, což je v mých očích vlastně dobrá věc. LGBT+ lidé jsou všude a všichni jsou vítáni v Seattlu,“ napsal na sociální síť X Eric Wahl, další člen zmíněné komise.

Je ale klidně možné, že se plány z bezpečnostních důvodů nakonec mírně pozmění. V Seattlu se bude hrát celkem šest zápasů, z toho čtyři ve skupinové fázi. V jednom ale opět nastoupí Egypt, v tom druhém pak Katar, kde je homosexualita také kriminalizována.

Nabízelo by se třeba utkání domácích Spojených států s Austrálií 19. června, jenže na ten pro změnu připadá den oslav nezávislosti černochů...

Není to mimochodem poprvé, co se v kontextu podpory práv LGBT+ komunity a mistrovství světa ve fotbale vyskytly potíže. Když se před třemi lety konal šampionát v Kataru, FIFA nakonec zakázala hráčům nosit duhové kapitánské pásky.

Příští rok se šampionát uskuteční ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července.



