Hned po zápase s Chorvatskem avizoval, že bude potřeba pošetřit některé hráče, kteří se ve čtvrtek vydali ze všech sil.
Kouč Hašek tedy nejspíš do bojovné jedenáctky, kterou poskládal v Edenu, několikrát sáhne. Ale na jakých postech?
ANKETA: Kdo by měl proti Faerským o. nastoupit?
Vyberte základní jedenáctku pro nedělní utkání v kvalifikaci o MS 2026
Velmi dobře si vedla obrana, která ve složení Vladimír Coufal, Martin Vitík, Ladislav Krejčí a Jaroslav Zelený uhájila první české čisté konto proti Chorvatsku. Šance, které soupeř vyslal na bránu, pak kryl jistý gólman Matěj Kovář.
Tam by teoreticky k žádným změnám dojít nemuselo, ani Vitík, který dohrál s roztrženým obočím, nenaznačoval větší komplikace.
|1.
|Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2.
|Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3.
|Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4.
|Černá Hora
|6
|2
|0
|6
|4:13
|6
|5.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0
Rotace se může týkat záložní řady, kde do posledních minut kmitali kapitán Tomáš Souček s Lukášem Červem. Oba museli neustále přepínat z obrany do útoku a zastavovat chorvatské brejky. Do středu zálohy může Hašek využít ještě Alexe Krále či šikovného Michala Sadílka s Michalem Beranem.
Fyzicky náročný byl zápas s Chorvaty také pro Pavla Šulce, který se snažil vypomáhat jak středové dvojici, tak útočné trojici. Na jeho místě může teoreticky nastoupit jeho klubový spoluhráč Adam Karabec z francouzského Lyonu. Jeho kreativita by se proti mnohdy zataženému soupeři mohla hodit, byť Šulc je schopný bez problémů odehrát několik náročných utkání za sebou.
|
Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček
Změny mohou potkat také útočnou trojici Vasil Kušej, Tomáš Chorý, Lukáš Provod. Mezi střídajícími se ve čtvrtek objevili také Václav Černý, Matěj Vydra i Ondřej Lingr. Hašek má k dispozici také nejstaršího nováčka Jana Chramostu, nejlepšího střelce české ligy. Tomu bude právě v neděli pětatřicet.
Jak byste přemýšleli vy? Vsadili byste na jistotu ze čtvrtka, nebo byste dali šanci dalším? Hlasujte v tradiční anketě.
ANKETA: Kdo by měl proti Faerským o. nastoupit?
Vyberte základní jedenáctku pro nedělní utkání v kvalifikaci o MS 2026