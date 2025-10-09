Premium

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Autor:
  20:44aktualizováno  22:42
Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o zápas víc a mají výrazně horší skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje. Češi měli jednu příležitost, z které mohli skórovat. Za hosty měl tři velké šance Perišič.
Tomáš Souček a Jaroslav Zelený v leteckém souboji s chorvatským brankářem...

Tomáš Souček a Jaroslav Zelený v leteckém souboji s chorvatským brankářem Dominikem Livakovičem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Chorvatští fanoušci před utkáním s Českem.
Základní sestava české reprezentace při utkání s Chorvatskem.
Tomáš Chorý se otáčí za míčem v utkání s Chorvatskem.
Martin Vitík v hlavičkovém souboji během utkání s Chorvatskem.
18 fotografií

Česko bude hrát příští rok v březnu nejspíš baráž, bod s Chorvatskem tak nemusí být k zahození vzhledem k nasazení v semifinále, které se určí podle světového žebříčku FIFA.

Aby se reprezentanti ještě dostali na první příčku v kvalifikaci, museli by Chorvaté zaváhat v jednom z následujících domácích zápasů s Gibraltarem či Faerskými ostrovy. Na závěr hrají v Černé Hoře.

Čechy čeká v neděli duel na Faerských ostrovech a končí v listopadu doma s Gibraltarem.

S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář

Chorvaty potřebovali porazit, aby se před ně dostali a mohli myslet na přímý postup. Odehráli lepší duel než v červnu v Osijeku, kde dostali pět branek, jenže si vypracovali minimum možností. Možná hráli příliš opatrně, aby jako první neinkasovali. Možná jim soupeř víc ani nedovolil.

Z taktického boje přesto vyrostla nejlepší pasáž prvního poločasu. Sice trvala necelých pět minut, ale byla výživná.

Začala ve 24. minutě přímým kopem Provoda, který střílel z téměř třiceti metrů přes zeď, míč padal u tyče k zemi, ale Livakovič se tam dostal a svůj tým podržel. Češi pak soupeře zamkli, útočný výpad stopera Krejčího zakončil Šulc střelou z hranice vápna. Trefit to víc k tyči, Livakovič by neměl nárok.

A další slibnou možnost dostal Provod, který po dlouhém nákopu brankáře Kováře a vyhraném hlavičkovém souboji Zeleného střílel z levé strany pokutového území, ale trefil jen stopera Šutala. Od nohy se mu míč odrazil do ruky, kterou měl od těla. „Penalta,“ žádali Češi.

Francouzský sudí Letexier, jenž řídil finále loňského Eura, byl blízko a ráznými gesty naznačil: Ne, tohle pískat nebudu.

Část hlediště zabučela, jinak podpora bouřlivá nebyla. Desítky sedaček zůstaly prázdných, navíc početné zastoupení měli v hledišti hosté, chorvatské vlajky visely po celém stadionu.

Chorvaté proti červnovému vzájemnému utkání vyměnili jen pravého obránce a právě Jakič připravil jejich největší šanci. Uvolnil se přes Kušeje, probil se do pokutového území a dal zpětnou přihrávku přes celé vápno. Na druhé straně byl v dobré pozici Perišič, ale zakončení ze čtrnácti metrů totálně pokazil a míč poslal vysoko na tribunu.

Jeden z veteránů v hostující sestavě měl předtím ještě jednu možnost, po signálu z rohu rovněž bránu překopl z pozice, ze které góly padají. A třetí šanci měl v 77. minutě po centru z pravé strany, na zadní tyči přeskočil Coufala, ale prudkou hlavičku nasměroval do rukavic Kováře.

Jinak Chorvaté nic moc nehráli. Když nevěděli co s míčem, dali ho Modričovi, ať něco vymyslí. Legendární čtyřicetiletý středopolař vymýšlel, ale spoluhráči většinou míč ztratili, nechali se od něj odtlačit, odstrčit, prohráli souboj. Byli hodně nepřesní, těžko se vyrovnávali s důraznou hrou Čechů, v tísni se nestyděli míč odkopnout. Jindy riskantně rozehrávali a nabízeli soupeři slibné možnosti k protiakcím.

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté v kvalifikaci proti Chorvatsku líbili?

Domácí byli aktivnější, ale do útoku se bezhlavě nevrhli, jak jim velel stav kvalifikace. I tak se snažili po zisku míče rychle hrát dopředu, kam se dostávali jednoduše po dlouhých nákopech či pasech do volných prostorů. Snažili se vynutit faul, standardku či autové vhazování v blízkosti vápna, při kterém se vysocí zadáci stěhovali do pokutového území.

Hosté zase hráli trpělivě, snažili se hru zklidnit, drželi míč. V ofenzívě toho měli i v druhé půli málo. Nebezpečná byla jen akce z 54. minuty, kdy Kramarič obloučkem hledal za obranou Budimira, ale ten těsně před Kovářem na míč o centimetry nedosáhl.

Češi byli v obraně pozorní, v ofenzívě těžili ze soupeřových nedorazů a někdy bohorovnosti. Zahrávali rohy, měli pár závarů i střel mimo. Dali do toho všechno, zápas končili vyčerpaní, po sedmdesáti minutách jim došlo. A náhradníci tempo zápasu nechytili, oživení nepřinesli.

Bylo to vidět v závěru, kdy byli Chorvaté častěji na dostřel. Po dohrávaném rohu střídající Ivanovič ze tří kroků z úhlu poslal míč nad. To byla velká příležitost.

Kvalifikace MS
Skupina L 9. 10. 2025 20:45
Česko Česko : Chorvatsko Chorvatsko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Zelený – Červ, Souček (C) – Provod (76. Černý), Šulc (76. Lingr), Kušej (62. Vydra) – Chorý.
Sestavy:
Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić (C), P. Sučić – Mario Pašalić (62. F. Ivanović), Kramarić, Perišić (78. Fruk) – Budimir (62. Marco Pašalić).
Náhradníci:
Jedlička, Horníček – Zima, Jemelka, Beran, Sadílek, Karabec, Jurásek, Král.
Náhradníci:
Kotarski, Ivušić – Smolčić, Pongračić, Majer, Kovačić, Moro, Baturina, Vušković.
Žluté karty:
Žluté karty:
73. P. Sučić, 75. Kramarić

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)

Počet diváků: 18870

Přejít na online reportáž
Tabulka skupiny L
1.Chorvatsko541017:113
2.Česko641111:613
3.Faerské ostrovy63038:59
4.Černá Hora62064:136
5.Gibraltar50052:170
Vstoupit do diskuse (387 příspěvků)
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SlovenskoSlovensko 2 2 0 0 3:0 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 2 1 0 1 4:4 3
3. NěmeckoNěmecko 2 1 0 1 3:3 3
4. LucemburskoLucembursko 2 0 0 2 1:4 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 2 0 0 7:0 6
2. KosovoKosovo 2 1 0 1 2:4 3
3. ŠvédskoŠvédsko 2 0 1 1 2:4 1
4. SlovinskoSlovinsko 2 0 1 1 2:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 4:1 6
2. IslandIsland 2 1 0 1 6:2 3
3. UkrajinaUkrajina 2 0 1 1 1:3 1
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 2 0 1 1 1:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 5 3 2 0 11:2 11
2. BelgieBelgie 4 3 1 0 17:4 10
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 5 1 0 4 3:11 3
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 5 0 0 5 0:19 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

