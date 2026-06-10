Zpátky na místě činu. Broos zažije další zahajovací zápas v Mexiku, teď jako trenér

Pochopitelně proti Mexiku, které turnaj pořádá turnaj společně s USA a Kanadou. Tehdy ho hostilo samo.
„Byla to fantastická událost a něco, na co nikdy nezapomenu. Tenkrát jsem poznal, jak výjimečné mistrovství světa je,“ zavzpomínal Broos na tiskové konferenci.
S Belgií podlehl před 110 tisíci fanoušků Mexiku 1:2. „Měl jsem velkou motivaci a nadšení. Teď jsem tu po 40 letech znovu, což je úžasné. Znovu jsem nadšený,“ zářil bývalý kouč Kamerunu, Anderlechtu či FC Bruggy.
Broos se mimochodem stane na pár hodin nejstarším trenérem v historii mistrovství světa. Vzápětí ho překoná o několik měsíců starší kouč české reprezentace Miroslav Koubek, jehož svěřenci vyzvou Jižní Koreu a ve druhém skupinovém utkání pak narazí právě na Jihoafričany pod vedením Broose.
„Někdo musí být nejstarší, vy mlaďasové!“ žertoval Koubek v březnu po úspěšné baráži.
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Ani jemu však prvenství nevydrží příliš dlouho, jelikož v neděli nastoupí Curacao pod vedením osmasedmdesátiletého Dicka Advocaata. Ten sice po úspěšné kvalifikaci od mužstva odstoupil kvůli vážné nemoci své dcery, ale nakonec se na lavičku vrátil.
Zatímco u něj není jisté, jak dlouho setrvá, Broos po šampionátu plánuje ukončit kariéru. Má tak dodržet slib, který dal své ženě.
„V posledních letech jsem často přemýšlel o tom, že skončím. Už nechci věnovat fotbalu každý den. Už na to nemám energii. Někdy se musím donutit sednout k počítači, abych se znovu podíval na zápas. Po mistrovství světa skončím a užiju si dalších 20 let s vnoučaty,“ prohlásil.