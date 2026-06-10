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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Zpátky na místě činu. Broos zažije další zahajovací zápas v Mexiku, teď jako trenér

Autor: ,
  12:22
Před 40 lety hrál na slavném Aztéckém stadionu s rodnou Belgií úvodní zápas mistrovství světa proti domácímu Mexiku, ve čtvrtek čeká Huga Broose stejný zážitek v roli trenéra. Čtyřiasedmdesátiletý kouč povede v zahajovacím utkání šampionátu fotbalisty Jihoafrické republiky.
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Kouč fotbalistů Jihoafrické republiky Hugo Broos na tréninku. | foto: Reuters

Pochopitelně proti Mexiku, které turnaj pořádá turnaj společně s USA a Kanadou. Tehdy ho hostilo samo.

„Byla to fantastická událost a něco, na co nikdy nezapomenu. Tenkrát jsem poznal, jak výjimečné mistrovství světa je,“ zavzpomínal Broos na tiskové konferenci.

S Belgií podlehl před 110 tisíci fanoušků Mexiku 1:2. „Měl jsem velkou motivaci a nadšení. Teď jsem tu po 40 letech znovu, což je úžasné. Znovu jsem nadšený,“ zářil bývalý kouč Kamerunu, Anderlechtu či FC Bruggy.

Kouč fotbalistů Jihoafrické republiky Hugo Broos.

Broos se mimochodem stane na pár hodin nejstarším trenérem v historii mistrovství světa. Vzápětí ho překoná o několik měsíců starší kouč české reprezentace Miroslav Koubek, jehož svěřenci vyzvou Jižní Koreu a ve druhém skupinovém utkání pak narazí právě na Jihoafričany pod vedením Broose.

„Někdo musí být nejstarší, vy mlaďasové!“ žertoval Koubek v březnu po úspěšné baráži.

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Ani jemu však prvenství nevydrží příliš dlouho, jelikož v neděli nastoupí Curacao pod vedením osmasedmdesátiletého Dicka Advocaata. Ten sice po úspěšné kvalifikaci od mužstva odstoupil kvůli vážné nemoci své dcery, ale nakonec se na lavičku vrátil.

Zatímco u něj není jisté, jak dlouho setrvá, Broos po šampionátu plánuje ukončit kariéru. Má tak dodržet slib, který dal své ženě.

„V posledních letech jsem často přemýšlel o tom, že skončím. Už nechci věnovat fotbalu každý den. Už na to nemám energii. Někdy se musím donutit sednout k počítači, abych se znovu podíval na zápas. Po mistrovství světa skončím a užiju si dalších 20 let s vnoučaty,“ prohlásil.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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