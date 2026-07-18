„Americký sen se stal skutečností, pane prezidente. Vy nepotřebujete, aby vám někdo skládal komplimenty, ale bez vás by toto mistrovství světa nebylo tak neuvěřitelným úspěchem,“ řekl Infantino, který mluvil o „největší události, jakou kdy lidstvo zažilo“.
„Myslel jsem, že nejsme fotbalový národ. Ukázalo se, že jsme. Myslím, že to tak zůstane,“ prohlásil Trump.
Prezident se s Infantinem sešel v rámci večeře, kterou pořádal v Trump Tower na Manhattanu pro fotbalové hvězdy z celého světa. Při společném vystoupení před novináři Trump také chválil Lionela Messiho a zkritizoval obrannou taktiku Anglie.
Infantinovi, jehož nazval velkým a jedinečným, poděkoval za kontroverzní rozhodnutí v případě amerického útočníka Folarina Baloguna, jemuž FIFA po Trumpově intervenci zrušila jednozápasový trest za červenou kartu. „Udělal jste skvělé rozhodnutí. A nikdy vás za to dostatečně neocení,“ řekl prezidentovi FIFA.
Trump zmínil i Infantinův návrh na další rozšíření počtu účastníků z 48 na 64 týmů.
„Toto mistrovství světa bylo tak úspěšné, že bychom si měli jednoduše znovu vybrat USA. Tentokrát vynecháme Mexiko a Kanadu,“ uvedl Trump. „Byl jsem velmi laskavý, že jsem je přibral,“ doplnil americký prezident na adresu spolupořadatelů letošního turnaje, zatímco švýcarský funkcionář se smál a nadšeně mu tleskal.