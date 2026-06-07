Jednoho dne přišel malý Hugo ze školky s tím, že jeho kamarád chodí na fotbal a on chce taky. Táta se s tím jako bývalý hokejista nemohl smířit, a tak ho na první trénink do Plané nad Lužnicí vezla máma.
„Rychle ho to chytlo. Vždy jsme respektovali, jaký sport děti chtějí dělat,“ tvrdí Josef Sochůrek, otec nejmladšího člena české reprezentace na mistrovství světa, který v neděli slaví osmnácté narozeniny.
Jak prožíváte poslední dny?
Měli jsme velkou radost už jen z toho, že se Hugo do širší nominace reprezentace na mistrovství světa dostal. Snažíme se stále držet při zemi, počítali jsme spíše s variantou, že nakonec neodjede. Radovali jsme se hlavně z dílčích úspěchů, které se mu za poslední dobu podařily. Na podzim, když nastoupil za B-tým Sparty, následně když odjel na soustředění A-týmu do Španělska. Že by se dostal na mistrovství světa, to nás ani nenapadlo.
Hugo šel v sedmé třídě do Prahy, aby mohl hrát na Spartě.