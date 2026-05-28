Hlavně všem tykej! Sochůrek o Hložkovi, reprezentaci i nervozitě. A na co se netěší?

  14:45
Bylo vidět, že je před novináři nesvůj. Když dostal otázku, jak moc ho potěšila chvála od generálního manažera fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda, sedmnáctiletý Hugo Sochůrek nejistě odvětil: „Poslouchá se to krásně, když to říká takový pán.“
Záložník Hugo Sochůrek na tiskové konferenci české reprezentace.

Mediální aktivity si musel splnit v první den reprezentačního srazu a nejenom touto odpovědí novináře pobavil.

„Pro mě je lehčí nastoupit na hřišti než chodit na tiskovky, protože nerad mluvím před kamerami,“ uznal.

Přesně před týdnem trenér Miroslav Koubek oznámil, že se Sochůrek vešel do širší nominace na kemp před mistrovstvím světa. „Dozvěděl jsem se to, až když vyšla nominace, ale den předtím mi někdo říkal, že bych tam mohli být, takže jsem doufal,“ popsal Sochůrek.

Jaké měl reakce z okolí?

„Ve Spartě mi říkali, ať si to užiju a ukážu, co umím. Samozřejmě mi to přála celá rodina, ale nejvíc mě potěšila gratulace od Ládi Krejčího. Na toho jsem koukal jako malý v televizi, a když jsem od něj dostal zprávu, tak jsem měl radost. Ale taky mi psal, že se budu muset představit, na což se moc netěším,“ usmál se stydlivě.

Mediální pozornosti se však nemůže divit.

Vždyť ještě na podzim pouze občasně nastupoval za sparťanské béčko, v lednu pak byl na soustředění s áčkem ve španělské Marbelle a na jaře se i díky četným zraněním začal dostávat příležitosti v první lize. Těch se chopil naplno a stal se z něj jeden z klíčových hráčů Sparty.

Reprezentační zkušenosti má zatím pouze z nižších kategorií, naposledy byl v březnu na srazu devatenáctky.

„Není to jednoduché, ale mám kolem sebe dobré lidi, kteří mi pomáhají, abych tyhle skoky zvládl. A taky mi pomáhá, že jsem hodně soutěživý a odmala se chci vyrovnat nejlepším,“ prohlásil.

„Je neuvěřitelný, že ho trenér povolal. I to, jak se dostal do ligy a jaké výkony podával. Co jsem viděl, tak každý zápas hrál výborně a je tu zaslouženě. Když si vezmu, že já v sedmnácti letech kopal v dorostu a on je v reprezentaci a může jet na mistrovství světa, tak je to skvělý příklad pro mladé fotbalisty,“ řekl na Sochůrkovu adresu slávistický stoper Tomáš Holeš.

Slávisté mají v reprezentaci převahu, Sochůrek je však rád, že má na srazu dva klubové spoluhráče – Jaroslava Zeleného a Jana Kuchtu.

„Určitě to budu mít díky nim jednodušší a doufám, že se se mnou budou hodně bavit,“ pronesl. „Samozřejmě jsem byl před srazem trochu nervózní, ale spíš jsem se těšil, že tady potkám taková velká jména. A od kluků ve Spartě vím, že všem musím tykat.“

Na zabydlení nicméně příliš času mít nebude. Už v neděli je totiž na programu přípravný zápas s Kosovem, kde Sochůrek nejspíš bude bojovat o místo na šampionátu.

„Z tiskovky vím, že bych měl hrát poločas, ale trenér mi k tomu zatím nic neřekl,“ usmál se Sochůrek, jenž si debut možná odbude symbolicky na Letné. „Bylo by to o to krásnější. Budu se snažit nebýt nervózní, tolik se na to neupínat a hrát to, co vždycky.“

Pokud opravdu nastoupí, překoná rekord, jenž aktuálně drží Adam Hložek, kterému v září 2020 bylo při debutu 18 let a 40 dnů. Právě s Hložkem se Sochůrek na srazu také potká.

„Hodně se na něj těším, byl to můj největší vzor. Navíc se od něj můžu hodně naučit, jelikož sám ví, jaké to je, když se prosadíte v takovém věku,“ pronesl Sochůrek, který teprve sedm dnů po nedělním utkání oslaví osmnáctiny.

Tou dobou už možná bude v Americe.

„Něco takového jsem si vůbec nepředstavoval, ale kdyby se to podařilo, byl bych hrozně rád,“ uzavřel.

