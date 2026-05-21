Minulý týden svaz oznámil předběžnou nominaci, v níž figurovalo 54 jmen. Teď bych jich mělo zůstat zhruba 30.
Příprava české reprezentace před MS
Česko – Kosovo (neděle 31.5. května na Letné)
Česko – X* (čtvrtek 4. června v New Jersey)
*bude upřesněno
V tomto složení pak Češi absolvují první přípravný zápas 31. května na pražské Letné proti Kosovu a na tiskové konferenci bezprostředně po utkání Koubek oznámí, které další hráče vyškrtne.
Už v definitivním složení pak reprezentace odcestuje do Spojených států, kde ji 4. června čeká generálka před závěrečným turnajem. Zatím však není stoprocentně jisté, kdo bude jejím soupeřem.
Na šampionátu Češi následně v rámci skupiny A vyzvou v Mexiku Jižní Koreu, v Atlantě Jihoafrickou republiku a poté opět v Mexiku domácí mužstvo.
V baráži čeští fotbalisté vyřadili Irsko a Dánsko, oba duely vyhráli na penalty. Byly to první dva zápasy pod vedením Koubka, jenž koncem roku nahradil Ivana Haška.
Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra
Před nominací se řešilo především jméno slávisty Tomáše Chorého, potažmo i jeho spoluhráče Davida Douděry. Oba totiž Slavia vyřadila z kádru po vyloučení v derby.
„Je to rozhodnutí, s kterým se neztotožňuju. Ale samozřejmě je věcí Slavie, co udělá,“ prohlásil Koubek, jenž oba zařadil na předběžný seznam jmen.
Pojedou oba zmíněný na přípravný kemp? A co další jména?