Koubek zveřejní nominaci na přípravný kemp před MS. Kdo se do ní vejde?

Autor:
Přímý přenos   11:40aktualizováno  11:42
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek zveřejní širší nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Z ní po utkání proti Kosovu vyplyne nominace konečná. Tiskovou konferenci sledujte od 12 hodin v přímém přenosu.

Minulý týden svaz oznámil předběžnou nominaci, v níž figurovalo 54 jmen. Teď bych jich mělo zůstat zhruba 30.

Příprava české reprezentace před MS

Česko – Kosovo (neděle 31.5. května na Letné)

Česko – X* (čtvrtek 4. června v New Jersey)

*bude upřesněno

V tomto složení pak Češi absolvují první přípravný zápas 31. května na pražské Letné proti Kosovu a na tiskové konferenci bezprostředně po utkání Koubek oznámí, které další hráče vyškrtne.

Už v definitivním složení pak reprezentace odcestuje do Spojených států, kde ji 4. června čeká generálka před závěrečným turnajem. Zatím však není stoprocentně jisté, kdo bude jejím soupeřem.

Na šampionátu Češi následně v rámci skupiny A vyzvou v Mexiku Jižní Koreu, v Atlantě Jihoafrickou republiku a poté opět v Mexiku domácí mužstvo.

V baráži čeští fotbalisté vyřadili Irsko a Dánsko, oba duely vyhráli na penalty. Byly to první dva zápasy pod vedením Koubka, jenž koncem roku nahradil Ivana Haška.

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Před nominací se řešilo především jméno slávisty Tomáše Chorého, potažmo i jeho spoluhráče Davida Douděry. Oba totiž Slavia vyřadila z kádru po vyloučení v derby.

„Je to rozhodnutí, s kterým se neztotožňuju. Ale samozřejmě je věcí Slavie, co udělá,“ prohlásil Koubek, jenž oba zařadil na předběžný seznam jmen.

Pojedou oba zmíněný na přípravný kemp? A co další jména?

