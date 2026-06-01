V prvním přípravném utkání Češi porazili Kosovo 2:1, ve čtvrtek je pak čeká Guatemala a poté už závěrečný šampionát.
Ač tisková konference končila v dobré náladě, hned na jejím začátku musel Koubek oznámit, kteří tři hráči se do konečné nominace nevešli – jsou jimi Pavel Bucha, Christophe Kabongo a Tomáš Ladra.
„S těžkým srdcem jsme museli po dlouhé diskusi a analýze rozhodnout i vyškrtnutí těchto tří jmen. Je to asi nejhorší okamžik trenérské kariéry,“ pronesl Koubek.
Proč zrovna tihle tři, trenére?
Nechtěl bych se pouštět ke zdůvodňování pro a proti, nebylo by to citlivé. Jsou to obecně sportovní věci, použitelnost do herních schémat či očekávaný průběh zápasů. Tím bych to vysvětlil.
Kromě Kabonga letí zbylí dva nováčci, začněme u Huga Sochůrka. Přesvědčil vás proti Kosovu, nebo jste byl rozhodnutý dopředu?
Nebylo to jen o Kosovu, sledovali jsme ho také v tréninkovém procesu. My ho samozřejmě známe, ale potřebovali jsme ještě vidět ten zápas a on ho zvládl. Ale zvládli ho i vyřazení hráči, bohužel nominace není nafukovací a řády FIFA povolují 26 hráčů, tak to je.
Vešel se i Alexandr Sojka, hrála pro něj jeho univerzálnost? Kromě zálohy může nastoupit i na kraji obrany.
To byl velký bonus pro jeho nominaci, je to jeho nejcennější vlastnost.
Možná překvapivě se dostalo také na Denise Višinského.
Denis nebyl v našich úvahách někde na hraně, to vy jste vytvořili takové hypotézy. Má výborná čísla z ligy, na jaře měl formu, je to rychlostní typ, umí jeden proti jednomu a my potřebujeme běhavé hráče. Navíc je chladnokrevný ve vápně, zkrátka je toho hodně.
Jak se vám líbil Adam Hložek, jenž nastoupil poprvé po dlouhém zranění v základu?
Jede, takže jsme s ním spokojení. Trénoval už od pondělka, připravoval se a měl péči v individuálních trénincích, takže jsme viděli, že je v pořádku. Podal dobrý výkon, byl u obou gólu, ale to není rozhodující. Je typologií hráče, které potřebujeme. Prokázal, že může být platný. Možná že ne na celé zápasy, ale na podstatnou část určitě.
Jaké s ním máte plány? Sám naznačujete, že celých 90 minut asi ještě nezvládne, což bylo vidět už proti Kosovu, kde mu v závěru půle trochu docházely síly.
Poznání je takové, že ještě bude chvíli trvat, než nabere stoprocentní kondici. Viděl sem to, mám stejný postřeh jako vy, ještě to není na 90 minut, ale i typologii hráčů jako on potřebuje. Dostane prostor ještě s Guatemalou, nabere minuty, což mu taky pomůže. Navíc nás čeká ještě dost tréninků.
Jak je na tom Jan Kuchta, jenž střídal už po 20 minutách?
Šlo o preventivní opatření a lékaři garantují, že bude do čtyř dnů v pořádku. Řekli mi to dva lékaři, jejichž názor je pro mě klíčový. Navíc Kuchtův pocit je také pozitivní.
Nepřišlo vám, že byl zápas na poměry přípravného utkání plný faulů? Neobával jste se o zdraví hráčů?
Vždycky se obáváte. Viděl jsem, že Kosovo jsou bojovníci, oni vám nic nedarují. Jsou to zápasy na nůž, není to klasický přátelák. Věděli jsme, že to takové bude, viděli jsme videa, jsou to chasníci, kteří za to umí vzít. Čekali jsme to.
Zatímco v útoku jste pošetřil opory, obrana nastoupila v podstatě v kompletním složení. Čím to?
To bychom museli pozvat ještě šest stoperů. V obraně žádný boj o nominaci nebyl a ta formace na tři stopery je fixní.
Takže taktiku oproti baráži měnit nehodláte?
Nevylučuju schematické změny. I já umím hrát čtyřku a někdy ji zahraju, ale musíte si vybrat nějaký směr a jít po nějaké cestě i v této oblasti.
Mluvíte o tréninku. Na čem chcete před šampionátem nejvíc zapracovat?
Budeme muset pracovat na naznačeném schématu, abychom se v něm cítili ještě lépe. Musíme se zaměřit na věci, které současný fotbal vyžaduje. Proti Kosovu se nám to v první půli dařilo a hráli jsme intenzivně. Takže nás čekají hlavně taktické tréninky v obou fázích hry.
Proti Guatemale už nejspíš nasadíte sestavu, která se bude blížit té ideální, že?
Stoprocentně. Neříkám, že to bude přesně ta sestava, která nastoupí proti Koreji, ale ti klíčoví hráči se musí také rozjet. Teď budeme trénovat a pak určitě naskočí.
Vnímáte, že zápas s Koreou může být klíčový v boji o postup?
Myslím, že se hraje o devět bodů, takže každý zápas bude o postup. Každý bude mít svou důležitost a matematicky poskytuje tři body. Ať je uděláte dřív nebo později, udělat je potřebujete.
S jakým cílem na mistrovství světa jedete?
Od začátku říkám, že bychom rádi postoupili ze skupiny. Nejedeme se zúčastnit, ale chceme se z naší těžké skupiny, podle mě opravdu těžká je, probojovat.