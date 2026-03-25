Na Česko za statisíce. Jak irští fanoušci shání lístky na baráž přes překupníky

Čtvrteční zápas má výkop ve 20.45 a už nějakou dobu je vyprodaný.
Pokud se však podíváte na různé překupnické servery, lístky tam uvidíte. Jen ne za původní ceny.
Ty do sektorů pro české fanoušky prodávala fotbalová asociace v cenovém rozmezí 500 až 1650 korun, teď je však najdete klidně za 10 tisíc, možná i víc.
A co se týče lístků pro hosty, ty jsou mnohonásobně dražší. Irský deník Irish Mirror upozorňuje, že například na stránce viagogo byly k prodeji vstupenky až za 70 tisíc eur (1,7 milionu korun), na webu StubHub prý dokonce ještě dvakrát dráž. V tuhle chvíli tam však už žádné nejsou. Těžko říct, zda byly staženy, nebo je skutečně někdo koupil.
Co na nás pan Koubek vymyslí? Irové mají víru i pokoru, ale netuší, s čím Česko přijde
Jedná se totiž o nedostatkové zboží. Hosté mají k dispozici 1024 vstupenek, uchazečů z Irska však bylo víc než šest tisíc. A pokud by chtěli zkusit štěstí mezi domácími příznivci, nejspíš budou mít smůlu – pořadatelé totiž mají při vstupu kontrolovat občanky.
Svou totožnost koneckonců museli ověřovat i Češi, kteří si lístky kupovali oficiální cestou.
Začátkem února pak fotbalová asociace oznámila, že na černém trhu odhalila nižší stovky lístků od zhruba 150 překupníků.
„K dnešnímu dni bylo zjištěno, že se na černém trhu objevily nižší stovky vstupenek v hodnotě téměř jednoho milionu korun, přestože je jejich původní hodnota zhruba třetinová. V případech, kdy bude shledáno porušení podmínek, bude uplatněno právo pořadatele odstoupit od kupní smlouvy,“ oznámila s tím, že takové vstupenky zneplatnila a vrátila do oficiálního prodeje.
Stovky lístků za trojnásobek. Fotbalová asociace bojuje před baráží s překupníky
Ani to však překupníky zcela nezastavilo. Ti totiž nevydělávají pouze na předražených pravých vstupenkách, ale také na těch falešných, které u vstupu ani fungovat nemůžou.
Podobný problém řešila v lednu třeba Slavia před vyhlíženým utkáním Ligy mistrů proti Barceloně, které se také hrálo v Edenu. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík tehdy varoval fanoušky na sociální síti X, aby vstupenky od překupníků nesháněli.
„Dohromady lidé utratili deset milionů korun na platformách mimo oficiální prodejní kanály klubu jen během posledních 24 hodin,“ přiblížil s tím, že všechny lístky od překupníků klub zablokoval – i kdyby třeba původně byly pravé.
Pokud Češi přes Irsko postoupí, budou hrát v úterý o postup na závěrečný šampionát s Dánskem, utkání se uskuteční na Letné.