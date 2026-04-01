Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Hrdinou je zase brankář Kovář, který v rozstřelu zlikvidoval pokutový kop Dreyerovi a zdeptal Höjlunda s Jensenem, kteří netrefili bránu.
Z českých střelců selhal jen kapitán Krejčí, ale vadit mu to nemuselo. I proti Dánům skóroval, v prodloužení poslal tým do vedení 2:1, ale ani podruhé v zápase Češi náskok neudrželi.
Minulý týden ve čtvrtek Krejčí čtyři minuty před koncem ostré bitvy proti zarputilým Irům vyrovnal na 2:2 a pak Češi vyhráli penaltový rozstřel. A stejně to dopadlo i proti Dánům.
Penaltový rozstřel
1. série: Höjlund 0:0, Chorý 1:0
2. série: Eriksen 1:1, Souček 2:1
3. série: Dreyer 2:1, Krejčí 2:1
4. série: Jensen 2:1, Sadílek 3:1
Když Sadílek ve čtvrté sérii rozhodl, Češi oblékli bílá trika s nápisem „Všichni už jsou v Mexiku“ a z reproduktorů zněla známá píseň Michala Tučného se stejným názvem.
Češi jsou na světovém šampionátu po dvaceti letech, v červnu ve skupině A se postupně utkají s Jižní Koreou, Jižní Afrikou a domácím Mexikem, které je společně se Spojenými státy a Kanadou pořadatelem.
Byla to dlouhá cesta, kterou národní tým musel jít. V kvalifikaci zakopl na Faerských ostrovech, dostal pět gólů v Chorvatsku, vyměnil trenéra a s novým koučem Miroslavem Koubkem prošel zrádnou baráží.
Program MS
Skupina A
11. června: Jižní Korea - Česko (Zapopán, Guadalajara), Mexiko - Jižní Afrika (Mexico City)
18. června: Česko - Jižní Afrika (Atlanta), Mexiko - Jižní Korea (Zapopán, Guadalajara)
24. června: Mexiko - Česko (Mexico City), Jižní Afrika - Jižní Korea (Monterrey)
Čechy na turnaj, kde chce být každý, dovedly standardní situace a dovednostní soutěž.
Než se dánská výprava vydala do Prahy, trenér Brian Riemer v rozhovoru s místními novináři varoval: „Nesmíme Čechy pustit ke standardkám.“ Jeho svěřencům to vydrželo dvě minuty. A hned z prvního rohu dostali gól.
Akci předcházel dlouhý pas, který těsně u praporku dostihl Provod. Ani se nesnažil přiťuknout nabízejícímu se Schickovi, ale nastřelil obránce, aby vybojoval roh. Centr Coufala proletěl pokutovým územím, na hranici velkého vápna míč z první napálil Šulc tvrdě ke vzdálenější tyči. Hermansen plachtil vzduchem marně.
Zástupy z české lavičky vběhly slavit ke hřišti, na tribunách byla euforie.
Nádherný gól určil další průběh. Čechům vyhovovalo, že zalezli do bloku, z něhož vyráželi do brejků. A když to nešlo, nestyděli se míč bezhlavě odkopnout.
Jeden z protiútoků málem vyšel dokonale. Z vlastní poloviny s míčem u nohy běžel Šulc, krásnou uličkou mezi stopery poslal do sóla Provoda, který střílel podél brankáře těsně vedle.
Češi hráli s nadšením, dřeli, žádný míč pro ně nebyl ztracený. Souček, jenž se vrátil do základní sestavy, bojoval, dělal skluzy. Kapitán Krejčí měl všechny obranné hlavičky, Šulc sprintoval po celém hřišti.
Dánský brankář Hermansen po inkasovaném gólu kvapně doběhl pro míč do sítě a rychle ho vyhodil k polovině hřiště. Ač zbývalo ještě 87 minut, Dánům čas rychle utíkal.
Vepředu spoléhali především na Höjlunda. Blonďatého chasníka, který si s Chaloupkem i Hranáčem poradil silově, dokázal si české stopery odstavit, zároveň byl dostatečně rychlý a ještě to uměl skvěle s míčem.
Hosté se tak díky němu poměrně snadno dostávali do výhodných pozic a na dostřel, ale v zakončení byli zbrklí a nedůrazní. I proto mohl vyniknout brankář Kovář, který měl jen v první půli pět poměrně složitých zákroků.
Nejvíc práce měl po čtvrthodině se střelou Isaksena z přímého kopu. Dánský křídelník zakroutil míč přes zeď pod břevno, ale Kovář se tam dostal, vymrštil levou ruku a vytáhl ránu nad břevno.
Čechy dlouho držel stejně jako ve čtvrtek v semifinále baráže proti Irsku. Trenér Koubek udělal tři změny v sestavě, vedle Součka nasadil od začátku i stopera Chaloupka a levého beka Zeleného. Místo nezbylo na Holeše, Juráska a Chorého.
Zatímco Češi se s Iry nadřeli, Dánové porazili Severní Makedonii vysoko 4:0, když všechny branky dali po přestávce. A i tentokrát skórovali.
Byť v ofenzívě si dlouho nevěděli rady. Sice drželi míč, ale akce obehrávali jako v házené, šmrdlali to kolem pokutového území. Nepřišli na to, jak se do něj dostat. Centry jim nevycházely, s vysokými míči si vytáhlí čeští zadáci poradili.
Všechno na Höjlunda bylo stereotypní, domácí obránci si s ním vypomáhali a k ničemu ho nepustili. A ještě si ve vlastním vápně dovolili parádičky. Zelený, jak je zvyklý ze Sparty, jako poslední hráč udělal kličku, Coufal při centru nastavil hruď a míč nasměroval ke Kovářovi.
Nevypadalo to, že by Dánové dokázali se zápasem něco udělat. Jenže dvacet minut před koncem trestali českou zbraní. Po centru z přímého kopu správně načasoval náběh stoper Andersen a hlavou vyrovnal.
Dál se hrálo na českou bránu, domácí byli v těžké defenzivě, ale odolávali. Přečkali i nebezpečnou situaci minutu před koncem, kdy se za obranu dostal střídající Dreyer, ale pokazil finální přihrávku.
Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!
Prodloužení vypadalo podobně jako druhý poločas. Dánové si přihrávali, Češi bránili a čekali na výpady do otevřené obrany. Když se nedokázali dostat do střelecké pozice, hráli to aspoň na standardku. Ze dvou rohových kopů neudeřili, ale radovali se po dlouhém autu Coufala. Souček na zadní tyči sroloval Baha, který kdysi působil ve Slavii, ale se Součkem se minuli. A volný míč uklidil Krejčí.
Na 2:2 vyrovnal ve 111. minutě Högh, další známý ze Slavie. Loni na podzim tam v Lize mistrů za Bodö/Glimt neproměnil penaltu.
A dovednostní disciplína Dánům ani tentokrát štěstí nepřinesla.
3. Šulc
100. Krejčí
72. Andersen
111. Høgh
Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Provod (68. Chytil), Souček, Darida (60. Červ), Zelený – Schick (91. Chorý), Šulc (112. Sadílek).
Hermansen – Bah, Andersen, Nelsson, Maehle – Højbjerg, Hjulmand (106. Høgh), Froholdt (72. Eriksen) – Isaksen (86. Dreyer), Højlund, Damsgaard (116. Jensen).
Horníček, Jedlička – Holeš, Kliment, Karabec, Jurásek, Višinský, Vitík.
Jungdal, Rønnow – Noah Nartey, Nikolas Nartey, Høgsberg, Provstgaard, Nørgaard, Osula.
45+1. Zelený
21. Nelsson, 105+1. Andersen
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (vš. Itálie)Přejít na online reportáž