Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trpěl jsem, jak mě lidé pomlouvali, říká Neymar. Na MS je prý připravený

Autor: ,
  11:20
Nejlepší střelec brazilské fotbalové reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý útočník Santosu podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po třech letech udělal naprosté maximum.

Gólová oslava Brazilce Neymara v zápase proti Chorvatsku. | foto: AP

„Fyzicky se cítím skvěle, s každým zápasem je to lepší,“ řekl Neymar novinářům po nedělní ligové prohře 0:3 s Coritibou. „V tichosti jsem i doma tvrdě pracoval a současně trpěl, jak mě lidé pomlouvali. Ale nakonec to dobře dopadlo,“ dodal.

Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa

Neymar dal za reprezentaci 79 branek, ale naposledy za ni nastoupil v říjnu 2023, kdy si vážně poranil koleno. Od té doby se opakovaně potýká se zdravotními problémy.

Trenér Brazílie Carlo Ancelotti opakovaně uvedl, že ho na šampionát nominuje pouze v případě, pokud bude zcela zdravý a ve formě.

V této sezoně Neymar za Santos odehrál 15 soutěžních zápasů a dal šest branek. „S výkony jsem spokojený. Ale ať už to dopadne jakkoliv, jsem přesvědčený, že Ancelotti na šampionát vezme 26 nejlepších hráčů,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Arsenal vs. BurnleyFotbal - 37. kolo - 18. 5. 2026:Arsenal vs. Burnley //www.idnes.cz/sport
18. 5. 21:00
  • 1.10
  • 11.10
  • 28.40
Bournemouth vs. Manchester CityFotbal - 37. kolo - 19. 5. 2026:Bournemouth vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
19. 5. 20:30
  • 4.46
  • 4.41
  • 1.69
Chelsea vs. TottenhamFotbal - 37. kolo - 19. 5. 2026:Chelsea vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
19. 5. 21:15
  • 1.99
  • 3.76
  • 3.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období,“ řekl klubový šéf Jaroslav...

Mistrovství světa? Nejsem nervózní, nechám to osudu, líčil plzeňský Višinský

Denis Višinský slaví trefu do brány Jablonce.

Je mezi šesticí hráčů z plzeňské kabiny, kteří figurují v širší nominaci na mistrovství světa v USA a Mexiku. A záložník Denis Višinský se trenéru národního týmu Miroslavu Koubkovi připomněl v...

18. května 2026  11:40

Trpěl jsem, jak mě lidé pomlouvali, říká Neymar. Na MS je prý připravený

Gólová oslava Brazilce Neymara v zápase proti Chorvatsku.

Nejlepší střelec brazilské fotbalové reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý útočník Santosu podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po třech letech...

18. května 2026  11:20

Musíme se zlepšit, chceme uspět v Lize mistrů, burcuje sparťan Haraslín

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Nepotřeboval příliš času, aby zase jednou ukázal, jak je pro fotbalovou Spartu důležitý. A jak moc jí v uplynulých týdnech chyběl. Po hodině hry Lukáš Haraslín naskočil do hry, založil akci před...

18. května 2026  11:10

Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

Ovlivňování zápasů, nelegální sázky, úplatky. K nelegálním činům se už v březnu přiznalo policii třináct obviněných v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Mezi nimi je i prvoligový karvinský záložník...

18. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:55

Prostějov vyhodil druhého kouče v sezoně. Jaká je sestupová matematika?

Momentka ze zápasu Příbram - Prostějov.

Už podruhé v aktuální sezoně usedl při zápase na lavičku fotbalového Prostějova, přestože tam v ideálním případě neměl být ani jednou. Sportovní manažer druholigového celku Jiří Balcárek se opět stal...

18. května 2026  10:30

NEJ Z LIGY: Vzkazy šéfovi Slavie i gólový debutant Kohout. A kdo nakonec sestoupí?

Ostravští fanoušci vyvěsili transparent reagující na záměr předsedy...

O titulu už je v české lize od minulého kola rozhodnuto, získali ho fotbalisté Slavie. Boj o záchranu, respektive o to, kdo se vyhne přímému sestupu, však trvá. A až v posledním kole se rozhodne, zda...

18. května 2026  9:56

Z tátova přístupu si neberu nic. Švancara o slavném otci i odchodu ze Zbrojovky

Ač je útočník Daniel Švancara podle svých slov nevyléčitelným Zbrojovákem, pod...

Prvoligové stálice o soutěž níž? Ale kdeže. Největší poprask v zimním přestupovém období v Brně vyvolal transfer dorostence. Daniel Švancara opustil klub srdce svého, i otcova. Devatenáctiletý...

18. května 2026  9:26

Proč nehráli N’Guessan a Mahmič? Asi skončí, klub řeší nabídky, přiblížil Kováč

Liberecký trenér Radoslav Kováč během utkání se Spartou.

Šest a půl tisíce diváků se v neděli odpoledne přišlo podívat na poslední domácí vystoupení fotbalistů Liberce v této sezoně. Ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul Slovan prohrál U Nisy se...

18. května 2026  9:05

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

13. května 2026  23:19,  aktualizováno  18. 5. 8:56

Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

Jindřich Trpišovský a Pavel Řehák (vpravo) během děkovačky před kotlem...

Obsáhle a zaujatě se rozpovídal hlavně o soupeři, který v neděli večer prožil historický večer. „Hradci je potřeba pogratulovat za úspěšnou sezonu a také dvě výhry proti nám, protože to se letos...

18. května 2026  8:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bude ve finiši o ligového padáka vše fér? Chyby sudích se kupí i s videem v zádech

Zklamaní fotbalisté pražské Dukly po prohraném utkání v Teplicích.

Ani se moc nekrotil, emoce pouštěl cíleně ven, máchal rukama a novináře hecoval: „Dobře na to jdete. Pojďme! Ještě mě trochu rozpalte, ať je legrace!“ Pokud jste v sobotu večer sledovali zápas...

18. května 2026  7:05

Hradec, Evropa! Jsem rád, že toho můžu být součástí, usmíval se trenér Horejš

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Pět minut před koncem vyprodaná Malšovická aréna povstala a hráčům tleskala. Na vytoužený okamžik fanoušci čekali přes třicet let. Díky nedělní výhře 3:1 nad Slavií Praha si královéhradečtí...

18. května 2026  6:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.