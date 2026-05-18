Trpěl jsem, jak mě lidé pomlouvali, říká Neymar. Na MS je prý připravený

„Fyzicky se cítím skvěle, s každým zápasem je to lepší,“ řekl Neymar novinářům po nedělní ligové prohře 0:3 s Coritibou. „V tichosti jsem i doma tvrdě pracoval a současně trpěl, jak mě lidé pomlouvali. Ale nakonec to dobře dopadlo,“ dodal.
Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa
Neymar dal za reprezentaci 79 branek, ale naposledy za ni nastoupil v říjnu 2023, kdy si vážně poranil koleno. Od té doby se opakovaně potýká se zdravotními problémy.
Trenér Brazílie Carlo Ancelotti opakovaně uvedl, že ho na šampionát nominuje pouze v případě, pokud bude zcela zdravý a ve formě.
V této sezoně Neymar za Santos odehrál 15 soutěžních zápasů a dal šest branek. „S výkony jsem spokojený. Ale ať už to dopadne jakkoliv, jsem přesvědčený, že Ancelotti na šampionát vezme 26 nejlepších hráčů,“ uvedl.