Nejlepší byl Šulc, nejslabší Darida. Čtenáři se ani po Dánsku nebáli kritizovat

Češi jsou od úterního večera v euforii. Výkon proti Dánsku možná nebyl ideální, ale kdo by to řešil? Navíc, známka 2,40 se možná jeví průměrně, ale je tou vůbec nejlepší v rámci celého kvalifikačního cyklu.
Nejhorší (3,99) naopak byla po fiasku na Faerských ostrovech (1:2), po níž skončil u národního týmu Ivan Hašek. Teď baráž úspěšně zvládl zkušený Miroslav Koubek.
„Hráči byli fantastičtí. Víra, že to dokážeme, každou hodinou stoupala. To, co jsem prožil na tomhle kempu, jsem si vždycky představoval jako projev národního mužstva,“ líčil Koubek.
Zmíněný premiant Šulc skončil na pomezí jedničky a dvojky (1,51). Už ve třetí minutě nádhernou střelou otevřel skóre, pak vyslal do skvělé šance Provoda a ani s ubíhajícími minutami mu nedocházely síly – dokázal podržet balon, vyvézt ho a ulevit přetížené obraně.
Tu stejně jako proti Irům držel nový kapitán Ladislav Krejčí (1,73), jenž tentokrát skončil až druhý právě za Šulcem. Skóroval sice v prodloužení, ale v následném rozstřelu svou penaltu neproměnil, což se na jeho známce podepsalo.
Mezi nejlepší patřil opět i brankář Matěj Kovář (1,84).
„Zarputile jsme plnili taktický plán, který trenéři nachystali. Jen se příště musíme polepšit při obranných standardkách,“ zmínil důvod obou inkasovaných branek.
Velký skok v hodnocení pak zaznamenal pravý bek Vladimír Coufal. Zatímco po Irsku byl jedním z nejhorších, tentokrát se jako čtvrtý a poslední z Čechů vešel pod čistou dvojku (1,99).
Trochu si polepšil i záložník Vladimír Darida, navrátilec do národního týmu, jenž proti Irsku střídal už o poločase. Tentokrát vydržel celých 60 minut, přesto mu však čtenáři udělili čistou trojkou (3,08) a v celkovém hodnocení skončil poslední.
Příliš je nepřesvědčili ani slávisté Lukáš Provod se střídajícím Mojmírem Chytilem (2,92 a 2,82).