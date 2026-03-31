ONLINE: Česko - Dánsko 1:0, po prvním rohu slavil Šulc, pak fotbalisty drží Kovář

Miloslav Novák
Sledujeme online   21:33
Čeští fotbalisté jsou poločas od postupu na mistrovství světa. Ve finálovém duelu dodatečné kvalifikace v Praze na Letné nad Dánskem po první půli vedou 1:0. Už po dvou minutách se nádherně trefil Šulc. Zbytek utkání můžete sledovat v online reportáži.
Pavel Šulc se raduje z gólu v baráži s Dánskem.

Pavel Šulc se raduje z gólu v baráži s Dánskem. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Pavel Šulc se raduje z nádherné trefy proti Dánsku.
Vladimír Darida bojuje o míč s Mortenem Hjulmandem v baráži o MS.
Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.
Vladimír Coufal v pečlivé obranné práci.
25 fotografií

Než se dánská výprava vydala do Prahy, trenér Brian Riemer v rozhovoru s místními novináři varoval: „Nesmíme Čechy pustit ke standardkám.“ Jeho svěřencům to vydrželo dvě minuty. A hned z prvního rohu dostali gól.

Akci předcházel dlouhý pas, který těsně u praporku dostihl Provod. Ani se nesnažil přiťuknout nabízejícímu se Schickovi, ale nastřelil obránce, aby vybojoval roh. Centr Coufala proletěl pokutovým územím, na hranici velkého vápna míč z první napálil Šulc tvrdě ke vzdálenější tyči. Hermansen plachtil vzduchem marně.

Zástupy z české lavičky vběhly slavit ke hřišti, na tribunách byla euforie.

Nádherný gól určil další průběh. Čechům vyhovovalo, že zalezli do bloku, z něhož vyráželi do brejků. A když to nešlo, nestyděli se míč bezhlavě odkopnout.

Jeden z protiútoků málem vyšel dokonale. Z vlastní poloviny s míčem u nohy běžel Šulc, krásnou uličkou mezi stopery poslal do sóla Provoda, který střílel podél brankáře těsně vedle.

Češi hráli s nadšením, dřeli, žádný míč pro ně nebyl ztracený. Souček, jenž se vrátil do základní sestavy, bojoval, dělal skluzy. Kapitán Krejčí měl všechny obranné hlavičky, Šulc sprintoval po celém hřišti.

Dánský brankář Hermansen po inkasovaném gólu kvapně doběhl pro míč do sítě a rychle ho vyhodil k polovině hřiště. Ač zbývalo ještě 87 minut, Dánům čas rychle utíkal.

Vepředu spoléhali především na Höjlunda. Blonďatého chasníka, který si s Chaloupkem i Hranáčem poradil silově, dokázal si české stopery odstavit, zároveň byl dostatečně rychlý a ještě to uměl skvěle s míčem.

Hosté se tak díky němu poměrně snadno dostávali do výhodných pozic a na dostřel, ale v zakončení byli zbrklí a nedůrazní. I proto mohl vyniknout brankář Kovář, který měl jen v první půli pět poměrně složitých zákroků.

Nejvíc práce měl po čtvrthodině se střelou Isaksena z přímého kopu. Dánský křídelník zakroutil míč přes zeď pod břevno, ale Kovář se tam dostal, vymrštil levou ruku a vytáhl ránu nad břevno.

Čechy podržel stejně jako ve čtvrtek v semifinále baráže proti Irsku. Trenér Koubek udělal tři změny v sestavě, vedle Součka nasadil od začátku i stopera Chaloupka a levého beka Zeleného. Místo nezbylo na Holeše, Juráska a Chorého.

Slezl z kola a dal gól Spartě. Kapitán řval, že jsem kapitalista, líčí první Dán v Česku

Zatímco Češi se s Iry nadřeli, Dánové porazili Severní Makedonii vysoko 4:0, když všechny branky dali po přestávce. Jak to bude vypadat v Praze?

Kvalifikace MS
31. 3. 2026 20:45
zápas probíhá
Česko Česko : Dánsko Dánsko 1:0 (1:0)
Góly:
3. Šulc
Góly:
Sestavy:
Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Provod, Souček, Darida, Zelený – Schick, Šulc.
Sestavy:
Hermansen – Bah, Andersen, Nelsson, Maehle – Højbjerg, Hjulmand, Froholdt – Isaksen, Højlund, Damsgaard.
Náhradníci:
Horníček, Jedlička – Červ, Chytil, Chorý, Holeš, Kliment, Karabec, Jurásek, Višinský, Vitík, Sadílek.
Náhradníci:
Jungdal, Rønnow – Eriksen, Dreyer, Høgh, Noah Nartey, Nikolas Nartey, Jensen, Høgsberg, Provstgaard, Nørgaard, Osula.
Žluté karty:
45+1. Zelený
Žluté karty:
21. Nelsson

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (vš. Itálie)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (375 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Pobř. slonoviny vs. SkotskoFotbal - - 31. 3. 2026:Pobř. slonoviny vs. Skotsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.46
  • 3.60
  • 8.50
Česko vs. DánskoFotbal - - 31. 3. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.05
  • 3.10
  • 4.40
Wales vs. Sev. IrskoFotbal - - 31. 3. 2026:Wales vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.25
  • 2.40
  • 4.40
Rakousko vs. Jižní KoreaFotbal - - 31. 3. 2026:Rakousko vs. Jižní Korea //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 2.50
  • 4.40
Nizozemsko vs. EkvádorFotbal - - 31. 3. 2026:Nizozemsko vs. Ekvádor //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.20
  • 2.25
  • 2.40
Irsko vs. S. MakedonieFotbal - - 31. 3. 2026:Irsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.75
  • 2.70
  • 7.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dělají dnes?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

ONLINE: Česko - Dánsko 1:0, po prvním rohu slavil Šulc, pak fotbalisty drží Kovář

Sledujeme online
Pavel Šulc se raduje z gólu v baráži s Dánskem.

Čeští fotbalisté jsou poločas od postupu na mistrovství světa. Ve finálovém duelu dodatečné kvalifikace v Praze na Letné nad Dánskem po první půli vedou 1:0. Už po dvou minutách se nádherně trefil...

31. března 2026  21:33

Mikulenka po třígólové galashow: Snad se olomoucký trenér Janotka díval!

Česko 21 - Gibraltar 21, kvalifikace o postup na ME. Matěj Mikulenka slaví...

Vítej, čistý hattricku! Dokonalejší být v případě fotbalisty Matěje Mikulenky nemohl. Tři góly v úterním zápase reprezentační jednadvacítky vstřelil za sebou v jednom poločase, navíc je rozložil mezi...

31. března 2026  20:46

31. března 2026  20:46

Mikulenka slavil hattrick, jednadvacítka v kvalifikaci rozstřílela Gibraltar

Čeští fotbalisté do 21 let slaví gól v kvalifikaci proti Gibraltaru.

Bez slitování. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 splnili povinnost, na chomutovském stadionu v úterý rozstříleli i díky hattricku Matěje Mikulenky odpadlíka...

31. března 2026  19:12, aktualizováno 19:50

31. března 2026  19:12,  aktualizováno  19:50

Třetí trenér za sezonu. Kinského v Tottenhamu nově povede Ital De Zerbi

Italský trenér Roberto De Zerbi.

Novým trenérem českého fotbalového brankáře Antonína Kinského v Tottenhamu je Roberto De Zerbi. Italský kouč podepsal dlouhodobou smlouvu, uvedl na webu sedmnáctý tým anglické ligy.

31. března 2026  18:41

31. března 2026  18:41

Fotbalové přestupy ONLINE: Kinského v Tottenhamu nově povede De Zerbi

Sledujeme online
Kouč Marseille Roberto De Zerbi (uprostřed) po porážce s Realem Madrid.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

31. března 2026  17:58

31. března 2026  17:58

OBRAZEM: Dánové v Praze. Pivo, vlajky i odvážné prohlášení: Vyhrajeme celé MS!

Dánští fanoušci v Praze před finále baráže proti Česku.

Stovky dánských fanoušků se v úterý sjely do Prahy a doufají, že večer na Letné oslaví postup svého národního týmu na fotbalové mistrovství světa. Jak trávili čas před klíčovým zápasem proti Česku?...

31. března 2026  17:01

31. března 2026  17:01

Jak Baťa motivoval a za bránou stál velbloud. Devět českých příběhů z MS

Pavel Nedvěd v průběhu zápasu mistrovství světa proti Itálii v červnu 2006.

Dvě slavná finále. Dohromady devět účastí. První před dvaadevadesáti lety ve fašistické Itálii, dosud poslední v roce 2006 v Německu, o další se bude bojovat s Dánskem. Osm československých a jeden...

31. března 2026  16:45

31. března 2026  16:45

Prohra s Dánskem, konec nadějí. Fotbalová reprezentace do 19 let bude na ME chybět

Olomoucký trenér Václav Jílek na Tipsport Malta Cupu.

Čeští fotbalisté do 19 let v závěrečném utkání elitní fáze kvalifikace podlehli 1:2 Dánsku a na mistrovství Evropy ve Walesu si nezahrají. Svěřenci trenéra Václava Jílka obsadili ve čtyřčlenné...

31. března 2026  16:30

31. března 2026  16:30

Wolf prý ovlivnil také zápas s Bohemians. Karviná ho tehdy otočila po půli

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK...

Jeho jméno figuruje ve fotbalové korupční aféře v souvislosti s uplácením hned několika zápasů. Teď k nim přibyl další. Obviněný karvinský primátor Jan Wolf údajně přes Lubomíra Pučka, někdejšího...

31. března 2026  16:06

31. března 2026  16:06

V záloze Souček s Červem i další změny. Čtenáři by proti Dánům vynechali Chorého

Trénink české fotbalové reprezentace před utkáním finále baráže o postup na...

Proti Irsku naskočil do hry o půli, tentokrát by mu dali šanci v základu. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, ať ve finále baráže proti Dánsku...

31. března 2026  14:27

31. března 2026  14:27

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Resende vždy zůstal svůj, s vedením měl ale neshody. Fanoušky loučení mrzí

Českobudějovický trenér Pedro Resende

Od prvního do posledního momentu zůstal svůj. Vždy s pozdravem podal ruku, zeptal se, jak se máte. I k hráčům byl férový, šli za ním. Získal si i fanoušky. Potkávali ho často v centru Českých...

31. března 2026  13:30

31. března 2026  13:30

Fotbalová revoluce začíná. Otestuje se nové ofsajdové pravidlo i trenérské výzvy

Liberecký kouč Radoslav Kováč se zlobí na rozhodčího.

S odstupem času se může na 4. duben 2026 vzpomínat jako na den, kdy odstartovala fotbalová revoluce. Proč? Startuje totiž nový ročník kanadské Premier League, v níž se budou jako v první dospělé...

31. března 2026  13:01

31. března 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.