ONLINE: Česko - Dánsko, tři změny v sestavě, hrají Chaloupek, Souček i Zelený

Miloslav Novák
Sledujeme online   19:26
Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa, kde nebyli od roku 2006. Ve finále baráže hrají doma na Letné s Dánskem. Zápas má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jan Kliment právě proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu v semifinále baráže o MS, radovat se s ním běží Červ (vlevo) a Šulc. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Češi ve čtvrtek v semifinále baráže porazili na penalty Irsko a udrželi naději, že se podívají na závěrečný turnaj.

Pro poslední a rozhodující zápas o postup na světový šampionát udělal trenér Miroslav Koubek proti duelu s Irskem tři změny v sestavě: pravého stopera Holeše nahradil Chaloupek. Na levém kraji zálohy hraje Zelený místo Juráska a ve středu pole je Souček. Šulc se posunul do útoku, kde nezbylo místo na Chorého.

Češi nastupují v sestavě: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Darida, Provod, Zelený – Šulc, Schick.

Zatímco Češi se s Iry nadřeli, Dánové porazili Severní Makedonii vysoko 4:0. Trenér Riemer udělal jednz měnu, do sestavy po trestu za žluté karty vrátil stopera Andersena z Fulhamu a na lavici tak zůstal Nörgaard z Arsenalu.

Oba týmy se naposledy utkaly před necelými pěti lety, ve čtvrtfinále Eura tehdy Dánové zvítězili 2:1. Byl to mimochodem už sedmý zápas v řadě, ve kterém je Češi nedokázali porazit – naposledy se jim to povedlo na památném Euru 2004, taktéž ve čtvrtfinále (3:0).

Slezl z kola a dal gól Spartě. Kapitán řval, že jsem kapitalista, líčí první Dán v Česku

Dva roky poté se národní tým podíval na své zatím poslední mistrovství světa. V baráži, byť v jiném formátu, tehdy porazil Norsko a odveta se shodou okolností hrála na Letné.

Doma mají Češi výtečnou bilanci, od září 2022 nenašli přemožitele sedmnáctkrát v řadě a celkově prohráli jediný z posledních 29 zápasů.

Zvládnou utkání s Dány?

Kvalifikace MS
31. 3. 2026 20:45
Česko Česko : Dánsko Dánsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Provod, Souček, Darida, Zelený – Schick, Šulc.
Sestavy:
Hermansen – Bah, Andersen, Nelsson, Maehle – Højbjerg, Hjulmand, Froholdt – Isaksen, Højlund, Damsgaard.
Náhradníci:
Horníček, Jedlička – Červ, Chytil, Chorý, Holeš, Kliment, Karabec, Jurásek, Višinský, Vitík, Sadílek.
Náhradníci:
Jungdal, Rønnow – Eriksen, Dreyer, Høgh, Noah Nartey, Nikolas Nartey, Jensen, Høgsberg, Provstgaard, Nørgaard, Osula.

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (vš. Itálie)

Tipsport - partner programu
Maďarsko vs. ŘeckoFotbal - - 31. 3. 2026:Maďarsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.40
  • 2.05
  • 3.20
Pobř. slonoviny vs. SkotskoFotbal - - 31. 3. 2026:Pobř. slonoviny vs. Skotsko //www.idnes.cz/sport
31. 3. 20:30
  • 2.28
  • 3.14
  • 3.21
Česko vs. DánskoFotbal - - 31. 3. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
31. 3. 20:45
  • 3.77
  • 3.41
  • 2.13
Švédsko vs. PolskoFotbal - - 31. 3. 2026:Švédsko vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
31. 3. 20:45
  • 2.12
  • 3.36
  • 3.65
Bosna vs. ItálieFotbal - - 31. 3. 2026:Bosna vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
31. 3. 20:45
  • 7.20
  • 4.37
  • 1.47
Kosovo vs. TureckoFotbal - - 31. 3. 2026:Kosovo vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
31. 3. 20:45
  • 3.91
  • 3.51
  • 1.99
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Mikulenka slavil hattrick, jednadvacítka v kvalifikaci rozstřílela Gibraltar

Čeští fotbalisté do 21 let slaví gól v kvalifikaci proti Gibraltaru.

Bez slitování. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 splnili povinnost, na chomutovském stadionu v úterý rozstříleli i díky hattricku Matěje Mikulenky odpadlíka...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

