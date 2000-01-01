Stovky dánských fanoušků se v úterý sjely do Prahy a doufají, že večer na Letné oslaví postup svého národního týmu na fotbalové mistrovství světa. Jak trávili čas před klíčovým zápasem proti Česku? Na to se podívejte prostřednictvím série fotografií Anny Kristové.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Vyhrajeme mistrovství světa, to je jisté,“ přivítala vás vlajka před pražským Hard Rock Cafe. Aby však Dánové mohli mistrovství světa vyhrát, nejprve se na něj musí dostat přes Čechy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Právě v Hard Rock Cafe, které se nachází kousek od Staroměstského náměstí, si Dánové ve velkém počtu krátili čas před večerním utkání.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pivo samozřejmě nemohlo chybět. A u jedné sklenice či kelímku nezůstalo, tím si buďte jistí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Přítomnost fotografů a mediální zájem dánským fanouškům nevadily, spíš naopak.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
...jiní zase držení vlajky, což se jim bude hodit třeba při státní hymně, která zazní před zápasem.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kolik červeno-bílé je dost červeno-bílé? Tenhle fanoušek by vám dal jasnou odpověď. Kromě dresu si dánskou vlajku namaloval i na obličej,
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Každý trávil čas různě. Někdo jen seděl venku a odpočítával každou minutu...
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dánové obdrželi na Letnou zhruba 900 vstupenek, tedy o něco méně než měli minulý čtvrtek Irové v Edenu. Těch se však na stadionu nakonec objevilo mnohem víc, jelikož se dostali i do sektorů pro domácí fanoušky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Finále baráže mezi Českem a Dánskem má výkop ve 20.45 a pokud se nerozhodne v základní hrací době, následovat bude prodloužení a penalty. Fanouškům se tak večer v Praze může pořádně protáhnout. V jaké náladě se budou Dánové vracet domů?
Autor: Anna Kristová, MAFRA