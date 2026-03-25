V Edenu vyloučil Holeše, červenou dal také Ronaldovi. Kdo odřídí baráž Česko-Irsko?

  12:30
Všem slávistům v reprezentaci, zejména pak Tomáši Holešovi, je jeho jméno určitě povědomé. Před dvěma lety mu totiž švédský sudí Glenn Nyberg v odvetě osmifinále Evropské ligy s AC Milán udělil kontroverzní červenou kartu. Ve čtvrtek bude v Edenu pískat znovu – odřídí semifinále baráže o mistrovství světa mezi fotbalisty Česka a Irska.
Hlavní rozhodčí Glenn Nyberg během utkání mezi Slavií a AC Milán.

Hlavní rozhodčí Glenn Nyberg během utkání mezi Slavií a AC Milán. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Rozhodčí Glenn Nyberg uděluje červenou kartu Danielu Svenssonovi z Borussie...
Francouz Kylian Mbappé v diskuzi se švédským sudím Glennem Nybergem.
Kapitán Albánie Berat Djimsiti si něco vysvětluje s rozhodčím Glennem Nybergem...
Glenn Nyberg
11 fotografií

Čechy čeká první zápas o všechno. Proti Irům nastoupí ve 20.45 a právě stoper Holeš, reprezentační stálice, je jasným adeptem na základní sestavu.

V základu hrál i 14. března 2024, když na Slavii přijel AC Milán s náskokem 4:2 z prvního utkání. Do odvety nastoupili slávisté aktivně, slavného soupeře zaskočili, ale veškeré plány a naděje zhatila Holešova červená.

Běžela 17. minuta, když si chtěl ve středu pole zády pokrýt balon, jenže při tom nešťastně došlápl na nohu hostujícího Calabrii. Nyberg odpískal faul, kartu však nejprve neudělil.

Holešovo vyloučení zlomilo slávisty. To by nebyla červená ani v Itálii, řekl Zima

Pak ho ovšem asistent u videa zavolal k monitoru, Nyberg si celou situaci několik desítek vteřin prohlížel, načež vytáhl červenou kartu.

„V první řadě jsem vůbec nevěřil, že ho k videu volají. I Olivier Giroud a další hráči Milána říkali, že to z jejich pohledu na vyloučení nebylo. Všichni ale víme, že když už si VAR rozhodčího zavolá, bývá problém, což se potvrdilo,“ říkal tehdy záložník Lukáš Provod. „Taková červená by nepadla ani v Itálii, možná by to nebyl ani faul,“ přidal obránce David Zima.

Slavia nakonec utkání prohrála 1:3 a vypadla.

Hlavní sudí Glenn Nyberg cosi vysvětluje slávistickému kapitánovi Tomáši...
Sudí Glenn Nyberg ukazuje červenou kartu domácímu kapitánovi Tomáši Holešovi.

S Nybergem mají ještě čerstvější zkušenost také Irové. Na rozdíl od Slavie však pozitivní.

Během listopadového kvalifikačního zápasu s Portugalskem, v němž senzačně zvítězili 2:0 a oživili naději na účast v baráži, totiž vyloučil hvězdného Cristiana Ronalda.

Ten se po hodině hry ve vápně snažil vyvléknout z držení Dary O’Shea, načež se naštvaně ohnal loktem a trefil ho do zad – z opakovaných záběrů nicméně bylo vidět, že šlo spíš o letmý dotek. O’Shea se skácel k zemi a Nyberg vytáhl žlutou kartu, po kontrole u videa však podobně jako na Slavii vylučoval.

Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry

„Bylo to trochu přísné, protože mu šlo jen o dobro týmu,“ reagoval tehdy na tiskové konferenci kouč Roberto Martínez. „Celou hodinu ho ve vápně tahají, strkají, chytají, tak je logické, že se chtěl jen vyvléknout. Vypadá to na kameře mnohem hůř.“

Ronaldovi hrozil třízápasový trest, kvůli kterému by přišel o úvodní dva zápasy letního světového šampionátu. Poté, co si ale odbyl automatický zákaz startu v následujícím duelu s Arménií, mu FIFA udělila na zbylé dvě utkání pouze podmíněný distanc.

Sedmatřicetiletý Nyberg se představil také na předloňském Euru v Německu a v této sezoně zatím odřídil 11 utkání, z nichž pět bylo v Lize mistrů. Naposledy pískal před týdnem utkání Bragy s Ferencvárosem (4:0) v Evropské lize, kde udělil šest žlutých karet.

Jak zvládne baráž Česka s Irskem?

Tipsport - partner programu
Česko vs. LotyšskoFotbal - - 25. 3. 2026:Česko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
25. 3. 14:00
  • 1.23
  • 6.24
  • 10.70
Česko vs. DánskoFotbal - - 25. 3. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
25. 3. 17:00
  • 2.60
  • 3.11
  • 2.50
Turecko vs. RumunskoFotbal - - 26. 3. 2026:Turecko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 1.36
  • 5.03
  • 8.82
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.01
  • 3.36
  • 4.04
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.26
  • 5.62
  • 10.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
