Na standardky má repre dispozice, ví Sadílek. Pozice beka? Nastoupím kdekoliv

  13:12
Ve čtvrtek pouhých pár minut po svém příchodu na trávník rozehrál z rohu přímý kop, po němž Ladislav Krejčí srovnal na 2:2. „Před tou standardkou za mnou běžel Provod, ať zkusím balon podél vápna po zemi. Ale když jsem viděl postavení Irů, tak mi bylo jasné, že by neprošla a že rozehrát to na první tyč bude nejnebezpečnější,“ popisuje s odstupem záložník Michal Sadílek.

Michal Sadílek v zápase české reprezentace proti Irsku. | foto: Profimedia.cz

Díky Krejčího gólu Češi poslali zápas do prodloužení a nakonec postoupili na penalty, takže si v úterý zahrají ve finále baráže s Dánskem o účast na letním mistrovství světa.

Právě Sadílek byl ve čtvrtek jedním ze střídajících hráčů, kteří hru hodně oživili. Díky němu navíc ještě vzrostlo nebezpečí českého týmu ze standardních situací.

„Vždycky je to o důvěře týmu. V Twente jsem standardky nekopal snad jenom jednu sezonu, kdy je zahrával Venca Černý a já měl defenzivnější úkoly. I teď ve Slavii na podzim, co mi říkal asistent Milan Kerbr, bylo xG po mých standardkách jedno z nejvyšších v lize. Jenom jsme nedávali góly,“ usmál se Sadílek.

Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace

Slavia na standardky hodně spoléhá, z čehož můžete těžit.
Po zimním příchodu Milana Černého do realizačního týmu na to máme víc času, dáváme tomu víc energie a snažíme se z těchto situací soupeře potrestat. Na hřišti se to pak ukazuje, protože jsme z toho nebezpeční. V národním týmu k tomu taky máme dispozice.

Po Krejčího gólu jste běžel směrem ke střídačce. Za někým konkrétním?
Já jsem se rozeběhl doleva, takže směrem ke střídačce, ale spíš jsem pak jejich směrem zaťal pěsti, zapumpoval a sice za mnou vyběhl kondičák, ale já se hned otočil a běžel za klukama. Úplně k lavičce jsem teda neběžel, jen jsem na ní ukázal, protože jeden z mých úkolů to bylo posílat míče do vápna.

Michal Sadílek o Tomáši Součkovi

„Suk je osobnost a hráč, který by se pro tým rozdal. Šlo to vidět i před zápasem. Nepoznali byste na něm nějakou s prominutím nasranost, že nebude v základu. Byl připravený týmu pomoct a šlo vidět, že jak přišel do druhé půle, tak dodal týmu řád. Má tady odehráno nejvíc zápasů, má zkušenosti a dokáže týmu pomoct kdykoliv a jakkoliv.“

Osvědčil jste se, takže nastoupíte v základu proti Dánsku?
To nevím, to je otázka na trenéra. Vím, že ze standardek jsme nebezpeční, ale uvidíme, v jaké to bude roli pro mě.

Když jste proti Irům nastoupil, hrál jste nalevo, což není úplně vaše obvyklá pozice.
Můj názor znáte, říkám to několik let, že nejsem bek, ale střední záložník. Ale teď, jak říká trenér Koubek, by měla jít ega stranou, protože tohle je zápas, na který jsme všichni čekali. Každý z nás by měl být připravený nastoupit na jakékoliv pozici a pomoct týmu. Já to tak mám nastavené a hlavně doufám, že zápas zvládneme. V jaké roli to bude pro bude, nechám na trenérech.

Jaká panuje v týmu před klíčovým zápasem atmosféra?
Všichni jsme natěšení, já určitě. Čeká nás nejdůležitější zápas za poslední roky. Jsme si toho vědomí a po pátečním regeneračním dnu a zhodnocení zápasu s Irskem už se plně koncentrujeme na Dány. A doufám, že se připravíme co nejlíp.

KOMENTÁŘ: Tohle srdce bije dál. I bez pásky. Může národní tým hrát bez Součka?

Koho považujete za největší hrozbu v týmu Dánů? Útočníka Hojlunda?
Těch hráčů je tam víc. Určitě Hojlund, pak záložník Hojbjerg z Marseille, to je taková osobnost, kolem které se to točí. Když jsem navíc viděl, že z lavičky přivedli třeba Eriksena, tak ta kvalita jejich týmu je neskutečná. Teď prožívají takovou obměnu, mají tam mladé hráče, třeba Isaksena. Ale do zápasu půjdeme s tím, že si to s nima rozdáme, a víme, že výsledek je v téhle fázi nejdůležitější.

Postup přes Iry vám určitě psychicky pomohl.
Já doufám, že ano. Věděli jsme, že ten zápas musíme zvládnout, že to je všechno nebo nic. Jsme rádi, že se to povedlo, ale vždycky se vše upíná k finále, které je v úterý. Doufám ale, že ten extrémní tlak z nás opadl. Bude to jiný zápas, Dánové hrají víc kombinačně a snaží se soupeře unavit na míči, kdežto s Irskem to byla válka. To je 50 na 50, jak to komu sedne.

Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme

Překvapili vás Irové něčím?
Věděli jsme, co budou praktikovat. Ukázalo se to i na hřišti: každý balon, který mohli, dali do vápna. Udělali z toho válku. My jsme jim po celý zápas snažili v tomhle přiblížit, ale v soubojích měli navrch a nemohli jsme se do nich dostat. Ale po půli se obraz hry změnil a v prodloužení jsme při troše štěstí mohli rozhodnout o něco dřív. Věděli jsme, že to je tým, který má ambice. Když jsme viděli podporu fanoušků, jak zápasem celé Irsko žilo, tak určitě cítili šanci. Jsme rádi, že jsme vyhráli.

Vy jste ale těžili z domácí atmosféry. Hráli jste v Edenu, teď nastoupíte na Letné. Vnímáte tu změnu?
Asi by mělo být jedno, kde budeme hrát, hlavně ať všichni drží pospolu. To jsme cítili už proti Irsku, že nás všichni fanoušci hnali za obratem a vítězstvím, za což jim moc děkujeme. Snad to na Letné bude stejné, ucítíme velkou energii a snad to společně dotáhneme. Všichni, nejenom hráči, ale celý národ, si to přejeme.

Tipsport - partner programu
Česko vs. RakouskoFotbal - - 28. 3. 2026:Česko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.08
  • 3.17
  • 3.17
Česko vs. BelgieFotbal - - 28. 3. 2026:Česko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
28. 3. 14:00
  • 2.83
  • 3.67
  • 2.28
Velvary vs. BrozanyFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Velvary vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
28. 3. 15:00
  • 1.55
  • 3.78
  • 3.96
Ústí n. O. vs. KolínFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Ústí n. O. vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
28. 3. 15:00
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Česká Lípa vs. BenátkyFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Česká Lípa vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
28. 3. 15:00
  • 1.15
  • 4.97
  • 10.40
Most/Souš vs. NeratoviceFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Most/Souš vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
28. 3. 15:00
  • 1.55
  • 3.96
  • 3.76
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Na standardky má repre dispozice, ví Sadílek. Pozice beka? Nastoupím kdekoliv

