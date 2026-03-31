V záloze Souček s Červem i další změny. Čtenáři by proti Dánům vynechali Chorého

  14:27
Proti Irsku naskočil do hry o půli, tentokrát by mu dali šanci v základu. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, ať ve finále baráže proti Dánsku vsadí na Tomáše Součka. Vedle něj chtějí vidět Lukáše Červa, jen na lavičce by naopak nechali Tomáše Chorého.

Trénink české fotbalové reprezentace před utkáním finále baráže o postup na mistrovství světa s Dánskem. | foto: ČTK

Češi budou v úterý od 20.45 hrát na Letné o všechno.

Pokud nad favoritem zvítězí, po 20 letech si zajistí účast na mistrovství světa, které se bude konat ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.

„Proti Irsku to bylo vítězství morálky a vůle. Teď chceme vylepšit i tu fotbalovou stránku,“ dušoval se Koubek před utkáním. I proto všechny zajímá, jakou sestavu zvolí.

Co mu radí čtenáři iDNES.cz? Pojďme popořadě.

ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali

V brance by ponechali Matěje Kováře (1238 hlasů), jenž mužstvo proti Irsku podržel už v základní hrací době, v penaltovém rozstřelu pak navíc zlikvidoval dva pokutové kopy.

Před ním by čtenáři rádi viděli trojici Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč a Ladislav Krejčí, který národní tým opět povede jako kapitán. V tomto složení Češi vyběhli už do druhé půle čtvrtečního utkání, když Chaloupek nahradil jiného slávistu Tomáše Holeše. Ten shodou okolností v den zápasu s Dánskem slaví 33. narozeniny.

Zajímavá bude i pozice levého krajního obránce. Zatímco napravo má i v dle výsledků ankety prakticky jistý Vladimír Coufal (890), na druhé straně je variant podstatně víc.

Sestava čtenářů

Podle celkového počtu hlasů

Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí - Coufal, Souček, Červ, Sadílek - Šulc, Schick, Provod

Čtenářům by se nejvíce líbil Michal Sadílek (915), jenž tam minulý týden vystřídal Davida Juráska. Před ním se mimochodem v anketě umístil i sparťan Jaroslav Zelený (318 vs 191 hlasů), což je čistokrevný zadák.

„Několik let říkám, že nejsem bek, ale střední záložník. Ale teď, jak říká trenér Koubek, by měla jít ega stranou, protože tohle je zápas, na který jsme všichni čekali. Každý z nás by měl být připravený nastoupit na jakékoliv pozici a pomoct týmu,“ pronesl však slávistický středopolař.

Sadílek navíc může mužstvu pomoct i rozehráváním standardních situacích, z nichž chce národní tým opět hrozit.

Komu bude fandit Priske? Krejčí o kouči Sparty i o tom, jak to v reprezentaci žije

Posledně hrál v záloze od začátku Vladimír Darida, kterého ale už o poločase vystřídal Souček. Toho chtějí čtenáři vidět znovu a tentokrát by vedle něj postavili plzeňského Červa, jenž proti Irsku neodehrál ani minutu. Na tuto záložní dvojici pravidelně sázel Ivan Hašek.

A útok? Tam mají čtenáři také jasno – Pavel Šulc, Patrik Schick a Lukáš Provod. První dva navíc jmenovaní získali vůbec nejvyšší počet hlasů v celé anketě (1348 a 1331). Místo by tak nezbylo na vytáhlého Chorého.

Variant je ale pochopitelně víc, zejména Provod je všestranný a může nastoupit i ve středu pole či na levém kraji obrany.

Jakou sestavu Koubek vymyslí? A zvládnou Češi klíčové utkání?

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

