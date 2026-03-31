V záloze Souček s Červem i další změny. Čtenáři by proti Dánům vynechali Chorého

Češi budou v úterý od 20.45 hrát na Letné o všechno.
Česko – Dánsko ONLINE
Finále baráže budeme sledovat minutu po minutě
Pokud nad favoritem zvítězí, po 20 letech si zajistí účast na mistrovství světa, které se bude konat ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
„Proti Irsku to bylo vítězství morálky a vůle. Teď chceme vylepšit i tu fotbalovou stránku,“ dušoval se Koubek před utkáním. I proto všechny zajímá, jakou sestavu zvolí.
Co mu radí čtenáři iDNES.cz? Pojďme popořadě.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
V brance by ponechali Matěje Kováře (1238 hlasů), jenž mužstvo proti Irsku podržel už v základní hrací době, v penaltovém rozstřelu pak navíc zlikvidoval dva pokutové kopy.
Před ním by čtenáři rádi viděli trojici Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč a Ladislav Krejčí, který národní tým opět povede jako kapitán. V tomto složení Češi vyběhli už do druhé půle čtvrtečního utkání, když Chaloupek nahradil jiného slávistu Tomáše Holeše. Ten shodou okolností v den zápasu s Dánskem slaví 33. narozeniny.
Zajímavá bude i pozice levého krajního obránce. Zatímco napravo má i v dle výsledků ankety prakticky jistý Vladimír Coufal (890), na druhé straně je variant podstatně víc.
Sestava čtenářů
Podle celkového počtu hlasů
Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí - Coufal, Souček, Červ, Sadílek - Šulc, Schick, Provod
Čtenářům by se nejvíce líbil Michal Sadílek (915), jenž tam minulý týden vystřídal Davida Juráska. Před ním se mimochodem v anketě umístil i sparťan Jaroslav Zelený (318 vs 191 hlasů), což je čistokrevný zadák.
„Několik let říkám, že nejsem bek, ale střední záložník. Ale teď, jak říká trenér Koubek, by měla jít ega stranou, protože tohle je zápas, na který jsme všichni čekali. Každý z nás by měl být připravený nastoupit na jakékoliv pozici a pomoct týmu,“ pronesl však slávistický středopolař.
Sadílek navíc může mužstvu pomoct i rozehráváním standardních situacích, z nichž chce národní tým opět hrozit.
|
Posledně hrál v záloze od začátku Vladimír Darida, kterého ale už o poločase vystřídal Souček. Toho chtějí čtenáři vidět znovu a tentokrát by vedle něj postavili plzeňského Červa, jenž proti Irsku neodehrál ani minutu. Na tuto záložní dvojici pravidelně sázel Ivan Hašek.
A útok? Tam mají čtenáři také jasno – Pavel Šulc, Patrik Schick a Lukáš Provod. První dva navíc jmenovaní získali vůbec nejvyšší počet hlasů v celé anketě (1348 a 1331). Místo by tak nezbylo na vytáhlého Chorého.
Variant je ale pochopitelně víc, zejména Provod je všestranný a může nastoupit i ve středu pole či na levém kraji obrany.
Jakou sestavu Koubek vymyslí? A zvládnou Češi klíčové utkání?