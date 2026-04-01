„Prokletí mistrovství světa,“ hlásá titulek deníku Corriere della Sera. „V létě budeme všichni doma,“ píše La Gazzetta dello Sport.
Je to další kolaps čtyřnásobných šampionů.
Země, která před pěti lety vyhrála Euro.
Jenže mistrovství světa bude zase bez ní. Nebyla v roce 2018 v Rusku, když nezvládla baráž se Švédskem. Nebyla o čtyři roky později v Kataru, když senzačně vypadla v dodatečné kvalifikaci se Severní Makedonií. A nebude ani v létě ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
„Bolí to, protože jsme to potřebovali, my jako tým i celá Itálie. Je to rána, která se těžko kouše. Obětoval bych peníze i roky svého života, abychom se tam dostali,“ pravil emotivně kouč Gennaro Gattuso.
Italové si však o nezdar koledovali.
Možná jste také zaznamenali videa, kterak reprezentanti sledovali semifinálový rozstřel mezi Bosnou a Walesem. Když Bosna vyhrála, oslavovali jako by se už jednou nohou viděli na závěrečném turnaji. Místo toho pak ale sami penaltový rozstřel nezvládli.
Přitom zápas měli rozehraný skvěle a od 15. minuty vedli. Jenže v závěru půle byl vyloučen Bastoni, jenž mimochodem fauloval plzeňského Memiče. Bosna v početní převaze ještě vystupňovala svůj tlak, v 79. minutě srovnala a nakonec uspěla na penalty.
„Italské děti zažijí další šampionát bez své země,“ slzel obránce Leonardo Spinazzola. „Pořád nemůžu uvěřit, že jsme takhle vypadli, když jsme hráli v deseti. Díky naší houževnatosti jsme to dotáhli až na penalty, mohli jsme dát tři nebo čtyři góly. Pro všechny je to opravdu velké zklamání.“
„Zase budeme na mistrovství světa chybět a já osobně se za to všem omlouvám,“ přidal Gattuso.
Je dalším italským trenérem, který v poslední době selhal. Jediný, o kom lze říct, že od zlaté medaile na šampionátu v roce 2006 uspěl, je Roberto Mancini, který mužstvo dovedl ke zmíněnému triumfu na Euru. Jenže pak byl u pokažené baráže a před dalším evropským šampionátem odešel.
Tak v čem je problém?
„Faktem je, že jsme se potřetí v řadě nedokázali kvalifikovat. Nezvládáme splnit naše cíle, jak v reprezentaci tak na klubové úrovni,“ odmítal Gattuso vyjmenovávat konkrétní důvody.
Že se ale krize italského fotbalu netýká pouze reprezentace, je fakt.
Vždyť ve čtvrtfinále letošní Champions League není jediný italský tým a posledními pohárovými zástupci jsou Boloňa v Evropské lize a Fiorentina v té Konferenční. Loni sice Inter dokráčel do finále milionářské soutěže, ale tam utržil ostudný debakl 0:5 s PSG.
„Uvědomujeme si, že jsme v obrovské krizi,“ uznal šéf tamní fotbalové asociace Gabriele Gravina, který je ve funkci od října 2018. Předchozí barážový nezdar ještě ustál, ale co tentokrát?
V Itálii volají po jeho okamžité rezignaci. „Je to ostuda italského fotbalu, teď už není možné hledat žádné výmluvy,“ napsal na Instagram poslanec Andrea Crippa.
„Příští týden si celou naši situaci dopodrobna rozebereme, musíme zohlednit spoustu faktorů,“ mlžil Gravina.
Co bude s italským fotbalem dál?