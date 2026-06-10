S novináři mluvil den před generálkou, kterou jeho svěřenci odehrají proti Kostarice.
Pak je ve skupině L čeká Chorvatsko, Ghana a Panama.
„Na mistrovství jsou zkušenější týmy, to jsou favoriti. My se o trofej samozřejmě budeme snažit a máme velké ambice. Naší povinností je to zkusit. Vnímáme se ale spíš jako vyzyvatelé, nepovažuju nás za velké favority,“ zopakoval Tuchel.
Je však jasné, že chce svými slovy především snížit tlak na mužstvo.
Anglické čekání na velkou mezinárodní trofej je totiž opravdu dlouhé.
Tu poslední a zároveň jedinou získali Angličané v roce 1966 na světovém šampionátu, jenž se tehdy hrál v jejich zemi. Naposledy na mistrovství v Kataru vypadli ve čtvrtfinále s Francií, na evropské scéně sice dvakrát v řadě postoupili do finále Eura, ale pokaždé prohráli – s Itálií na penalty, pak v normální hrací době se Španělskem.
„Na posledních turnajích Anglie nebyla daleko. Jakmile se dostanete do čtvrtfinále, můžete tu soutěž vyhrát. Nesmíme si ukousnout příliš velké sousto, ale vnímat turnaj postupně, v různých fázích. Teď máme ještě přípravu, poté nás čekají skupiny a pak se teprve uvidí,“ zdůraznil Tuchel.
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Léčba Tuchelem. Anglie se zvedá, konečně i baví. Na takovou laťku cílíme, hlásí kouč
Úspěšný německý kouč, jenž vyhrál třeba Ligu mistrů s Chelsea, nahradil koncem roku 2024 kritizovaného Garetha Southgatea.
Jak je na tom Saka?
Čtyřiadvacetiletý křídelník Arsenalu Bukayo Saka má nadále problémy s Achillovou šlachou, které ho trápí už od března.
„Od konce sezony hraje se zdravotními potížemi a ještě není 100% připravený. Nemůže absolvovat každý trénink naplno a pak hrát ještě zápas,“ řekl Tuchel.
„Neříkám, že nemůže nastoupit v základu, ale je nepravděpodobné, že v blízké době a odehraje celých 90 minut,“ přiblížil.
Sám ale okamžitě čelil nevoli fanoušků a expertů, především z toho důvodu, že je Němec a někteří by radši na lavičce reprezentace viděli domácího trenéra.
„Odpusťte mi, mám prostě jen německý pas,“ smál se tehdy. „Tuhle zemi miluji a udělám všechno, abych jí prokázal úctu.“
Na zmíněné kritice však svým způsobem něco je, minimálně statisticky. Mistrovství světa totiž ještě nikdy v historii nevyhrála země, kterou vedl trenér z ciziny.
Bude Anglie první?
„Chceme vyhrát, víme, co k tomu je potřeba. Musíme zůstat v klidu a soustředit se na každý zápas, to je klíčové, aby nás nic nemohlo rozhodit. Věřím, že to můžeme zvládnout, ale je to také o zodpovědnosti, tvrdé práci, disciplíně a vypořádání se s překážkami. Třeba v podobě zranění, což je vždycky trochu o štěstí. Ale dovolujeme si o trofeji snít,“ prohlásil Tuchel.
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Promiňte, že mám německý pas. Tuchel čelí kritice, dělá Anglie správný krok?
V útoku bude Anglie spoléhat zejména na Harryho Kanea, jednoho z nejlepších hráčů aktuální sezony, jenž může klidně pokukovat po Zlatém míči. O servis se mu na křídlech budou starat třeba Rashford s Gordonem, čerstvou posilou Barcelony.
O post podhrotového hráče se perou talentovaní Bellingham a Rogers, zálohu pak diriguje opora Arsenalu Rice. A tím výčet opor a světových hvězd zdaleka nekončí.
Kam až to Anglie dotáhne?