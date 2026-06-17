MS 1982: Pablitovo vykoupení. Po aféře se sázkami přibral, i tak Italům vystřílel zlato

Italský trenér Enzo Bearzot to před fotbalovým mistrovstvím světa 1982 u veřejnosti neměl vůbec jednoduché. A jeho chráněnec Paolo Rossi, který se do sestavy dost kontroverzně vrátil po dlouhém trestu, už vůbec ne.
„Je pouhým stínem sebe sama,“ strefovali se do útočníka s dvacítkou na zádech reportéři, když se squadra azzura prvními zápasy šampionátu ve Španělsku protrápila a po třech nudných remízách jen tak tak prolezla ze základní skupiny.
Právě nominace pětadvacetiletého Rossiho, jenž uvízl v pofidérní sázkařské aféře, fotbalový národ rozvášnila. Když mu šestačtyřicet dnů před startem velkého turnaje vypršel dvouletý flastr, stihl Rossi odehrát pouze tři ligové zápasy. A přesto ho Bearzot do Španělska vzal.