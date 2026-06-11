Všechny své zápasy tehdy odehráli v Guadalajaře, kde letos světový šampionát proti Korejcům vykopnou také Češi.
Co pan Bezucha? „Chodil v širokém slamáku, soustředěně se ukrýval před palčivým sluncem. Vášnivě fotografoval a neustále se ptal fotoreportéra Karla Nováka na správnou expozici, aby prý snímky dopadly, jak se sluší a patří.“
V legendárním časopise Stadion o něm psali, jeho paní vyhrála výlet do Mexika jako hlavní cenu ve čtenářské soutěži a rozhodla, že na druhý konec světa pošle manžela, který je na rozdíl od ní fotbalový nadšenec.
„To nebyla výhra, to bylo terno!“ hlásil. „A jestli bude manželka litovat, že neletěla? To nepřipadá v úvahu. Pojedeme na tři týdny do Mariánských Lázní a bude spokojená.“
Trenér Didi Pereira dokonce ve středu oznámil, že ve čtvrtek odveze svůj tým do blízkého Guanajuata, protože vedení hotelu odmítlo vypovědět svůdné krásky