MS 1958: Pelé je infantilní a nebojuje, nesmí hrát! Jak Brazilce řídil psycholog

Na první pohled bylo jasné, že se do týmu jaksi nehodí. Podezíravý výraz v obličeji, pichlavé oči, sako, košile, tmavá kravata. Vážený psycholog ve fotbalové kabině? Kdo to kdy slyšel?
Do roku 1958 rozhodně nikdo.
Pak začal u brazilské reprezentace úřadovat profesor Carvalhaes – a tým, který dřív narážel, dotančil k prvnímu titulu mistrů světa.
I díky panu Carvalhaesovi? Nebo spíš navzdory jeho vlivu?
Na to se názory různí. V oboru sportovní psychologie byl rozhodně průkopníkem, to mu nikdo nevezme. Ale hráči ho vnímali všelijak.
Hráče testoval verzí amerického programu hodnocení vojáků během první světové války. Padesátiminutová zkouška prověřila logické uvažování, matematické schopnosti i slovní zásobu.