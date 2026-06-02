Velká věc? Z dnešního pohledu stoprocentně. Tenkrát? Vlastně ani ne.
„Připadali jsme si spíš jak na prázdninách,“ vzpomínal Laurent o mnoho let později. „Nenapadlo nás, že píšeme dějiny. Byli jsme jen parta mladých kluků, která do Uruguaye vyrazila za dobrodružstvím.“
Dnešní fotbalová megaakce tehdy vznikla vlastně z nouze. Na olympijské hry kopání do balonu moc nesedělo, zvlášť když se z hráčů postupně stávali profesionálové, což tenkrát odporovalo regulím.
Mistrovství je naštěstí u konce. Vytvořilo nehezkou atmosféru a proměnilo se v přehlídku násilností a urážek.