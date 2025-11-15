Dočasný trenér národního celku Jaroslav Köstl zřejmě Chytila dodatečně povolal i proto, že Tomáše Chorého trápí potíže s patou. Z útočníků jsou v aktuální nominaci ještě Václav Sejk a nejlepší střelec Patrik Schick, který v minulých dnech překonal virózu.
Chytil naposledy nastoupil za reprezentaci přesně před rokem v Lize národů proti Gruzii v Olomouci, kde se národní mužstvo představí i v pondělí proti Gibraltaru. Na Hané slávistický útočník a odchovanec tamní Sigmy za český tým i debutoval, před třemi lety tam hattrickem při svém premiérovém startu pomohl k vítězství 5:0 v přípravě nad Faerskými ostrovy.
Reprezentace v pondělí uzavře skupinovou část kvalifikace mistrovství světa i program v letošním roce. Český tým už má jistotu druhého místa v tabulce a tím účasti v březnovém play off o šampionát. Jde mu však stále o to, aby se před losem umístil v druhém ze čtyř košů a získal tím výhodu semifinále baráže v domácím prostředí.
Köstl se svými svěřenci ve čtvrtek v premiéře v roli hlavního kouče reprezentace zvítězil v přípravě v Karviné nad San Marinem těsně 1:0. Český celek se proti Gibraltaru v souboji s dalším outsiderem pokusí podat lepší výkon a napravit dojem.
V pátek ze zdravotních důvodů vypadl z týmu záložník Lukáš Provod, Köstl má aktuálně v nominaci 23 hráčů. Mužstvo si dnes před polednem zatrénovalo v Ostravě na stadionu Bazaly a odpoledne zamířilo vlakem do dějiště pondělního duelu Olomouce.