Chorého trápí pata, trenér Köstl pozval do reprezentace i Chytila

  16:16
Českou fotbalovou reprezentaci doplnil před pondělním závěrečným zápasem skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru útočník Mojmír Chytil. Šestadvacetiletý hráč pražské Slavie má v reprezentaci dosud na kontě 18 startů a šest branek.

Český útočník Mojmír Chytil se snaží prosadit proti albánské přesile v utkání evropské kvalifikace v Tiraně. | foto: Reuters

Dočasný trenér národního celku Jaroslav Köstl zřejmě Chytila dodatečně povolal i proto, že Tomáše Chorého trápí potíže s patou. Z útočníků jsou v aktuální nominaci ještě Václav Sejk a nejlepší střelec Patrik Schick, který v minulých dnech překonal virózu.

Chytil naposledy nastoupil za reprezentaci přesně před rokem v Lize národů proti Gruzii v Olomouci, kde se národní mužstvo představí i v pondělí proti Gibraltaru. Na Hané slávistický útočník a odchovanec tamní Sigmy za český tým i debutoval, před třemi lety tam hattrickem při svém premiérovém startu pomohl k vítězství 5:0 v přípravě nad Faerskými ostrovy.

Reprezentace v pondělí uzavře skupinovou část kvalifikace mistrovství světa i program v letošním roce. Český tým už má jistotu druhého místa v tabulce a tím účasti v březnovém play off o šampionát. Jde mu však stále o to, aby se před losem umístil v druhém ze čtyř košů a získal tím výhodu semifinále baráže v domácím prostředí.

Köstl se svými svěřenci ve čtvrtek v premiéře v roli hlavního kouče reprezentace zvítězil v přípravě v Karviné nad San Marinem těsně 1:0. Český celek se proti Gibraltaru v souboji s dalším outsiderem pokusí podat lepší výkon a napravit dojem.

Mojmír Chytil (vlevo), Lukáš Červ a Pavel Šulc před cestou na soustředění fotbalové reprezentace před mistrovstvím Evropy.

V pátek ze zdravotních důvodů vypadl z týmu záložník Lukáš Provod, Köstl má aktuálně v nominaci 23 hráčů. Mužstvo si dnes před polednem zatrénovalo v Ostravě na stadionu Bazaly a odpoledne zamířilo vlakem do dějiště pondělního duelu Olomouce.

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 5 4 0 1 10:3 12
2. SlovenskoSlovensko 5 4 0 1 6:2 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 5 2 0 3 6:6 6
4. LucemburskoLucembursko 5 0 0 5 1:12 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 5 4 1 0 13:3 13
2. IslandIsland 5 2 1 2 13:9 7
3. UkrajinaUkrajina 5 2 1 2 8:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 5 0 1 4 2:13 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 5 3 1 1 11:6 10
2. MaďarskoMaďarsko 5 2 2 1 9:7 8
3. IrskoIrsko 5 2 1 2 6:5 7
4. ArménieArménie 5 1 0 4 2:10 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 7 5 2 0 23:4 17
2. PolskoPolsko 7 4 2 1 11:5 14
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 7 1 2 4 2:16 5
5. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 7 7 0 0 33:4 21
2. ItálieItálie 7 6 0 1 20:8 18
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 7 0 1 6 4:28 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 7 7 0 0 20:0 21
2. AlbánieAlbánie 7 4 2 1 7:3 14
3. SrbskoSrbsko 7 3 1 3 7:9 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 7 6 1 0 23:2 19
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 7 3 0 4 6:14 9
5. GibraltarGibraltar 7 0 0 7 3:22 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

Köstl: Musíme být lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou. Nálada není dobrá

Kouč českých fotbalistů Jaroslav Köstl po utkání se San Marinem.

Chtěli rozdávat radost, aspoň trochu si udobřit fanoušky, pro které plánovali pohledně vyhrát. Jenže proti San Marinu, poslednímu týmu světového žebříčku, se čeští fotbalisté nepředvedli. „Musíme být...

Chorého trápí pata, trenér Köstl pozval do reprezentace i Chytila

Český útočník Mojmír Chytil se snaží prosadit proti albánské přesile v utkání...

Českou fotbalovou reprezentaci doplnil před pondělním závěrečným zápasem skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru útočník Mojmír Chytil. Šestadvacetiletý hráč pražské Slavie má v...

15. listopadu 2025  16:16

Sparta připomíná Káďu. V Holešovicích odhalila mural věnovaný klubové legendě

Mural sparťanské legendy Karla „Kádi“ Peška v pražských Holešovicích.

Není to tak dávno, co uplynulo 130 let od jeho narození, či 55 od jeho úmrtí, chcete-li. Teď fotbalová Sparta přišla s originálním způsobem, jak si legendárního Karla „Káďu“ Peška opět připomenout. V...

15. listopadu 2025  7:30

Chorvaté porazili Faery, Češi skončí druzí. Slováci vyhráli gólem v nastavení

Chorvatští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům.

Čeští fotbalisté mají jistotu, že v kvalifikační skupině L obsadí druhé místo a čeká je baráž o mistrovství světa. Stvrdila to výhra Chorvatska nad Faerskými ostrovy 3:1. Balkánský celek postupuje...

14. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:05

Jedenadvacítka prohrála v přípravě se Srbskem, jediný český gól dal Eduardo

Yannick Eduardo v souboji.

Čeští fotbalisté do 21 let prohráli doma v přípravném utkání se Srbskem 1:2. Hosté v Pardubicích dvakrát vedli, jediný gól „Lvíčat“ dal z penalty střídající Yannick Eduardo. Pro Čechy šlo o generálku...

14. listopadu 2025  20:23,  aktualizováno  21:16

Modré vlny z Curacaa. Ostrůvek z Karibiku je bod od MS, obyvatel má méně než Plzeň

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Během roku tisíce turistů v barech na kouzelných plážích popíjejí míchané nápoje z Modrého Curacaa. Když tamní fotbalová reprezentace příští úterý neprohraje na Jamajce, koktejly ze známého likéru si...

14. listopadu 2025  18:30

Provod není zcela fit, z preventivních důvodů fotbalistům v kvalifikaci nepomůže

Lukáš Provod ve skluzu s Ivanem Perišičem.

Do přípravného utkání proti San Marinu vůbec nezasáhl a nenastoupí ani v pondělním kvalifikačním duelu proti Gibraltaru. Lukáš Provod se od národního mužstva fotbalistů odpojil. S drobnými...

14. listopadu 2025  16:40

Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili

Nicolas Giacopetti se snaží dostat míč z houfu českých hráčů.

Jen během říjnové porážky na Faerských ostrovech byly výkony českých fotbalistů pohledem fanoušků ostudnější. Ve čtvrtečním mezistátním utkání San Marino 1:0 porazili a od čtenářů iDNES.cz si hráči...

14. listopadu 2025  16:28

O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce

Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou.

Viktoria Plzeň dostala od UEFA za chování fanoušků při zápase fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul celkovou pokutu 21 000 eur, v přepočtu zhruba půl milionu korun. Tiskový mluvčí Václav...

14. listopadu 2025  14:39

Mbappé nastřílel 400 gólů mezi dospělými, stihl to dřív než Messi a Ronaldo

Kylian Mbappé kličkuje mezi ukrajinskými hráči.

Kylian Mbappé dosáhl velkého milníku, když se ve čtvrtek dvakrát trefil v kvalifikačním utkání s Ukrajinou. Francouzští fotbalisté si výhrou 4:0 zajistili postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a...

14. listopadu 2025  14:20

Hellebranda outsider překvapil: Chtěli jsme hnát dopředu, někdy se to nedařilo

Český reprezentant Patrik Hellebrand

Válí v polském Górniku Zabrze, který je po 15 kolech v čele polské ekstraklasy. I díky tomu si záložník Patrik Hellebrand vysloužil pozvánku do fotbalové reprezentace. Premiéru měl ve čtvrtek v...

14. listopadu 2025  13:48

Zabít Rubialese? Kontroverzní fotbalový funkcionář inkasoval vaječnou spršku

Luis Rubiales schytal spršku vajíček, když představoval svou knihu.

Na někdejšího předsedu španělského fotbalového svazu Luise Rubialese, který musel odstoupit kvůli skandálu ohledně políbení hráčky při medailovém ceremoniálu na mistrovství světa 2023, házeli při...

14. listopadu 2025  13:39

Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby

Patrik Hellebrand v akci s Albertem Riccardim

Mdlý výkon národního týmu v přípravném utkání proti San Marinu (1:0) mnoho pozitivního nepřinesl. Fanoušci v Karviné alespoň mohli vidět v akci nové tváře. Šanci odbýt si svou premiéru v seniorské...

14. listopadu 2025  11:35

