Abyste pochopili: Kostelník si jako jediný Čech na konci devadesátých zahrál ligu v Guatemale, což je soupeř národního týmu v generálce na mistrovství světa (výkop v noci na pátek v 2.00 českého času na stadionu v New Jersey).
„Taky tam byl Slovák Jan Kusý, dorazil krátce po mně z béčka Slovanu a zůstal. Oženil se s bývalou šéfkou klubu Aurora, což byla taková místní Dukla. Sarah Alzugaray se jmenovala. Zakoukali se do sebe, ona Kubánka, on manekýn z Kút u Bratislavy. Jejich dcera Janika Kusy Alzugaray hraje tenis.“
Ale to jsme hned na začátku odbočili. Ne naposledy.
Co vám z Guatemaly utkvělo nejvíc?
Že je to nádherná země se skvělými lidmi, která člověka ve spoustě věcí zocelí. S manželkou říkáme, že než umřeme, musíme se tam ještě jednou zaletět podívat. Pro nás to byl nádherný rok života. Fakt jsme si to tam oblíbili. Srdeční lidé, strašně milí, mám je hrozně rád.
Přijel jsem tenkrát ze stadionu domů, dal si malé pivo, což jsem neměl dělat, poblil se a dostal zimnici. Děti řvaly: Tati, ty nám umřeš! Já říkám: Neumřu. Byl to úžeh.