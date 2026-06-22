Píšeme historii, slavil Salah. Rekord má na dosah, trenér vzkázal: Ukáže mnohem víc

Jakmile se na útočné polovině dotkl míče, tribuny začaly okamžitě ožívat. Fanoušci vstávali, tleskali, hlasitě křičeli a tlačili ho směrem k soupeřově brance.
Kromě reprezentačních barev africké země se na stadionu BC Place ve Vancouveru objevila i celá řada dresů Liverpoolu se jmenovkou „SALAH“ na zádech.
⚽➕🅰️: 𝐒𝐀𝐋𝐀𝐇 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐘𝐒 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒 𝐀𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 🔥— 433 (@433) June 22, 2026
Mo Salah's 4 World Cup games:
⚽ vs Russia
⚽ vs Saudi Arabia
🅰️ vs Belgium
⚽🅰️ vs New Zealand
4 World Cup games, 5 goal involvements 🔥 pic.twitter.com/Up3r1NwcYN
„Občas mi přijde, jako bychom hráli doma v Káhiře,“ usmíval se čtyřiatřicetiletý fotbalista. „Lidé za námi stojí, starají se o skvělou atmosféru. Všichni jsme teď šťastní.“
Aby ne, když se Egypťané mimo jiné i výrazně přiblížili postupu do vyřazovacích bojů. Jako jediní posbírali v úvodních dvou duelech skupiny G čtyři body, Belgie s Íránem dva, Nový Zéland jeden.
Také výběr z Oceánie usiloval o historicky první výhru na šampionátu. A měl k ní slibně nakročeno, v patnácté minutě udeřil hlavou stoper Finn Surman.
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Nový Zéland - Egypt 1:3, Salah a spol. se rozjeli až po půli, třemi góly otočili skóre
Vyrovnání přišlo po přestávce, trefil se Mustafa Ziko. A pak si vzal slovo Salah.
67. minuta: navedl si balon do šestnáctky, narazil si jej s autorem úvodního egyptského gólu a svým typickým obstřelem levačkou na zadní tyč otočil skóre.
82. minuta: od rohového praporku nacentroval na hranici malého vápna, odkud poslal míč do sítě střídající Mahmúd Trézéguet.
Když hrdina zápasu o tři minuty později střídal, z trávníku jej vyprovázely bouřlivé ovace.
A jakmile zazněl závěrečný hvizd, mohl si společně s ostatními vychutnat opojné pocity, které si v Egyptě vybaví už jen skuteční pamětníci.
„Ani nevím, jaká slova použít,“ přiznal Salah. „Skvělý úspěch pro nás všechny. Doufám, že budeme pokračovat, postoupíme a budeme na to vzpomínat jako na jeden z největších úspěchů v historii našeho fotbalu.“
„Utlumil pochybnosti, pořád má na tým obří vliv. Nacházeli se ve složité situaci, ale jejich klíčový hráč je z ní vyvedl. Přesně to od největších hvězd potřebujete. Dodá jim to obrovskou víru,“ líčil ve studiu ITV expert a fotbalový trenér Ange Postecoglou.
Mo Salah wins the Player of the Match award at a World Cup match for the first time in his career 🏆 pic.twitter.com/zIinXZm7eR— BBC Sport (@BBCSport) June 22, 2026
„Má čich na velké momenty, je inspirací nejen pro Egypťany, ale pro celý africký fotbal,“ přidal se pro CBS další z expertů Michael Lahoud.
Salah má za sebou složité měsíce. Po fantastickém ročníku 2024/25, který v Liverpoolu ozdobil úžasnou ligovou bilancí 29+18, se musel vypořádat s výrazným poklesem výkonnosti.
Veřejně se nijak netajil neshodami s koučem Arnem Slotem, několikrát se ani nevešel do základní sestavy. Jeho spojení s předním anglickým klubem po devíti letech skončilo, na jaře o něj projevily zájem turecké Fenerbahce nebo saúdskoarabský al-Ittihád.
Zatím lze jen těžko odhadovat, kam se vydá. Egypťané si ale národní mužstvo bez něj dokážou jen těžko představit.
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Salah po devíti letech končí v Liverpoolu. Není to jen klub, vzkazuje egyptský střelec
Ve 118 utkáních nasázel 68 branek, k vyrovnání historického maxima Hossama Hassana, současného trenéra reprezentace, mu chybí už pouze jediný přesný zásah.
V úvodním duelu skupiny G střídal v 76. minutě, kouč pak na tiskové konferenci musel čelit otázkám, zda je v kabině vše v pořádku a mezi ním a kapitánem nepanují spory.
„Je pro nás velice důležitý,“ ubezpečoval novináře. „Zdobí ho příkladná disciplína, je vzorem pro ostatní, pomáhá jim. Jsme jeden tým, já se všemi jednám profesionálně, ať už někdo nastoupí v základní sestavě, nebo půjde do hry z lavičky, je to v pořádku.“
Po zápase už oba přímo na trávníku slavili s egyptskými vlajkami. Hassan, jenž nasazuje největší hvězdu netradičně pod hrotem na pozici desítky, v rozhovoru těžko zadržoval emoce.
Victory dance ❤️🕺 pic.twitter.com/PD7jtreLUk— Salah Updates #WorldCup (@SalahUpdates) June 22, 2026
„Pracoval tvrdě, ukáže ještě mnohem víc,“ vzkázal. „O poločase jsem hráčům řekl, že musíme najít větší odhodlání, čerpat energii z národní hrdosti a ze skvělých fanoušků. A povedlo se.“
Pak už v kabině hrála hlasitá hudba, zpívalo se, tančilo. Zkrátka nefalšovaná euforie! K definitivní jistotě postupu stačí zapsat proti Íránu remízu, ale velmi pravděpodobně bude stačit i aktuální bodový zisk.
A to by byl pro zemi, která se v roce 1934 kvalifikovala na šampionát jako vůbec první africký zástupce, mimořádný počin.
Do rytmu se po důležitém vítězství vlnil i nadmíru spokojený Salah. Na mistrovství zůstává nadále velmi produktivní, ve čtyřech zápasech má bilanci 3+2.
Teď ale na světové scéně konečně zažil utkání, které přineslo radost celému Egyptu: „Užijeme si to, ale pak už budeme koukat dál.“