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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Píšeme historii, slavil Salah. Rekord má na dosah, trenér vzkázal: Ukáže mnohem víc

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  8:47
Čekali opravdu dlouho. Více než dvaadevadesát let, 33 628 dní, abychom byli úplně přesní. Až deváté vystoupení na mistrovství světa přineslo egyptským fotbalistům první triumf. Hlavní strůjce vítězství 3:1 nad Novým Zélandem? Mohamed Salah, tamní modla a velevážený kapitán, který nadšeně hlásil: „Neuvěřitelné! Píšeme historii.“
Mohamed Salah, omotaný egyptskou vlajkou, mává fanouškům po vítězství nad Novým...

Mohamed Salah, omotaný egyptskou vlajkou, mává fanouškům po vítězství nad Novým Zélandem. | foto: ANNE-MARIE SORVINReuters

Mohamed Salah slaví gól do sítě Nového Zélandu na mistrovství světa.
Mohamed Salah si při odchodu ze hřiště užívá potlesk z tribun ve Vancouveru.
Mohamed Salah mává egyptským fanouškům po vítězství nad Novým Zélandem na...
Egyptský fotbalista Mohamed Salah se raduje z vítězství nad Novým Zélandem.
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Jakmile se na útočné polovině dotkl míče, tribuny začaly okamžitě ožívat. Fanoušci vstávali, tleskali, hlasitě křičeli a tlačili ho směrem k soupeřově brance.

Kromě reprezentačních barev africké země se na stadionu BC Place ve Vancouveru objevila i celá řada dresů Liverpoolu se jmenovkou „SALAH“ na zádech.

„Občas mi přijde, jako bychom hráli doma v Káhiře,“ usmíval se čtyřiatřicetiletý fotbalista. „Lidé za námi stojí, starají se o skvělou atmosféru. Všichni jsme teď šťastní.“

Aby ne, když se Egypťané mimo jiné i výrazně přiblížili postupu do vyřazovacích bojů. Jako jediní posbírali v úvodních dvou duelech skupiny G čtyři body, Belgie s Íránem dva, Nový Zéland jeden.

Také výběr z Oceánie usiloval o historicky první výhru na šampionátu. A měl k ní slibně nakročeno, v patnácté minutě udeřil hlavou stoper Finn Surman.

Nový Zéland - Egypt 1:3, Salah a spol. se rozjeli až po půli, třemi góly otočili skóre

Vyrovnání přišlo po přestávce, trefil se Mustafa Ziko. A pak si vzal slovo Salah.

67. minuta: navedl si balon do šestnáctky, narazil si jej s autorem úvodního egyptského gólu a svým typickým obstřelem levačkou na zadní tyč otočil skóre.

82. minuta: od rohového praporku nacentroval na hranici malého vápna, odkud poslal míč do sítě střídající Mahmúd Trézéguet.

Mohamed Salah se raduje z gólu v utkání s Novým Zélandem.

Mohamed Salah si při odchodu ze hřiště užívá potlesk z tribun ve Vancouveru.

Když hrdina zápasu o tři minuty později střídal, z trávníku jej vyprovázely bouřlivé ovace.

A jakmile zazněl závěrečný hvizd, mohl si společně s ostatními vychutnat opojné pocity, které si v Egyptě vybaví už jen skuteční pamětníci.

„Ani nevím, jaká slova použít,“ přiznal Salah. „Skvělý úspěch pro nás všechny. Doufám, že budeme pokračovat, postoupíme a budeme na to vzpomínat jako na jeden z největších úspěchů v historii našeho fotbalu.“

„Utlumil pochybnosti, pořád má na tým obří vliv. Nacházeli se ve složité situaci, ale jejich klíčový hráč je z ní vyvedl. Přesně to od největších hvězd potřebujete. Dodá jim to obrovskou víru,“ líčil ve studiu ITV expert a fotbalový trenér Ange Postecoglou.

„Má čich na velké momenty, je inspirací nejen pro Egypťany, ale pro celý africký fotbal,“ přidal se pro CBS další z expertů Michael Lahoud.

Salah má za sebou složité měsíce. Po fantastickém ročníku 2024/25, který v Liverpoolu ozdobil úžasnou ligovou bilancí 29+18, se musel vypořádat s výrazným poklesem výkonnosti.

Veřejně se nijak netajil neshodami s koučem Arnem Slotem, několikrát se ani nevešel do základní sestavy. Jeho spojení s předním anglickým klubem po devíti letech skončilo, na jaře o něj projevily zájem turecké Fenerbahce nebo saúdskoarabský al-Ittihád.

Zatím lze jen těžko odhadovat, kam se vydá. Egypťané si ale národní mužstvo bez něj dokážou jen těžko představit.

Salah po devíti letech končí v Liverpoolu. Není to jen klub, vzkazuje egyptský střelec

Ve 118 utkáních nasázel 68 branek, k vyrovnání historického maxima Hossama Hassana, současného trenéra reprezentace, mu chybí už pouze jediný přesný zásah.

V úvodním duelu skupiny G střídal v 76. minutě, kouč pak na tiskové konferenci musel čelit otázkám, zda je v kabině vše v pořádku a mezi ním a kapitánem nepanují spory.

„Je pro nás velice důležitý,“ ubezpečoval novináře. „Zdobí ho příkladná disciplína, je vzorem pro ostatní, pomáhá jim. Jsme jeden tým, já se všemi jednám profesionálně, ať už někdo nastoupí v základní sestavě, nebo půjde do hry z lavičky, je to v pořádku.“

Po zápase už oba přímo na trávníku slavili s egyptskými vlajkami. Hassan, jenž nasazuje největší hvězdu netradičně pod hrotem na pozici desítky, v rozhovoru těžko zadržoval emoce.

„Pracoval tvrdě, ukáže ještě mnohem víc,“ vzkázal. „O poločase jsem hráčům řekl, že musíme najít větší odhodlání, čerpat energii z národní hrdosti a ze skvělých fanoušků. A povedlo se.“

Pak už v kabině hrála hlasitá hudba, zpívalo se, tančilo. Zkrátka nefalšovaná euforie! K definitivní jistotě postupu stačí zapsat proti Íránu remízu, ale velmi pravděpodobně bude stačit i aktuální bodový zisk.

A to by byl pro zemi, která se v roce 1934 kvalifikovala na šampionát jako vůbec první africký zástupce, mimořádný počin.

Do rytmu se po důležitém vítězství vlnil i nadmíru spokojený Salah. Na mistrovství zůstává nadále velmi produktivní, ve čtyřech zápasech má bilanci 3+2.

Teď ale na světové scéně konečně zažil utkání, které přineslo radost celému Egyptu: „Užijeme si to, ale pak už budeme koukat dál.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina I

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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