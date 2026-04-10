- Zájemci o koupi lístků přidělených přímo FAČR musejí mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE.
- Členové obdrží e-mailem odkaz, na němž bude možné požádat o kód, který pak uplatní v oficiálním ticketingovém portálu FIFA. Více informací o tom, jak fungují kódy, najdete ZDE.
- Každý fanoušek může dostat maximálně dva kódy na jedno utkání. Distribuce bude probíhat ve třech vlnách podle úrovně členství.
Jak probíhá distribuce
10. dubna od 14:00 – úroveň HVĚZDA
12. dubna od 14:00 – úroveň OPORA
14. dubna od 14:00 – úroveň NOVÁČEK
Zapojit se mohou všichni členové FC Repre, podmínkou je však ověřený účet. Pokud ještě nemáte ověřený účet v FC Repre, můžete tak učinit snadno po přihlášení do svého profilu.
Předseda David Trunda už v úterý informoval, že FAČR přímo od FIFA dostane na jednotlivé zápasy ve skupině pro své fanoušky do vyhrazených sektorů jednotky tisíc vstupenek.
Nyní asociace počty upřesnila. Nejvíce lístků obdržela od FIFA na druhý zápas ve skupině, který český tým odehraje 18. června v Atlantě proti Jihoafrické republice. Tamní stadion pojme 75 tisíc diváků, FAČR od FIFA dostala 4058 vstupenek.
Na zahajovací zápas 11. června severoamerického času proti Korejské republice má asociace pro české fanoušky k dispozici 2379 lístků. Hrát se bude na stadionu v mexické Guadalajaře s kapacitou zhruba 48 tisíc míst.
Na závěrečný zápas skupiny s domácím Mexikem v tamním hlavním městě pak dostali čeští příznivci do svých sektorů 3718 vstupenek. Duel bude hostit legendární Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků.
FIFA na podzim informovala, že lístky by měly stát 60 dolarů, platí to však pouze pro tu nejlevnější kategorii, kterých je celkem pět.
FAČR upozornila, že kódy je potřeba uplatnit do 21. dubna. V případě nenaplnění kapacity FIFA uvolní lístky do svého veřejného prodeje. Do stejného data je zároveň nutné vzhledem k pravidlu mezinárodní federace zakoupit i vstupenky na případné zápasy ve vyřazovací části až do finále, pozdější nákup lístků z kvóty určené pro FAČR nebude možný. Pokud český celek ze skupiny nepostoupí, dostanou fanoušci peníze automaticky zpět, jen jim bude stržen drobný poplatek.
Vedle kvót přidělených jednotlivým asociacím je možné vstupenky na šampionát kupovat přímo přes oficiální portál FIFA. Federace na začátku dubna odstartovala závěrečnou vlnu prodeje, cena lístků je obecně vyšší než těch pro asociace. Na nejatraktivnější zápas českého celku ve skupině s Mexikem stojí vstupenky v přepočtu i několik desítek tisíc korun.