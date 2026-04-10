Jak se dostat na zápasy českých fotbalistů na MS? FAČR zahájila prodej

Autor: ,
  17:46
Fotbalová asociace ČR v pátek zahájila distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely ve skupině do vyhrazených sektorů od 2379 po 4058 lístků. Ceny se pohybují v rozmezí 60 až 700 dolarů (1250 až 14 500 korun).
Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Euforie českých fotbalistů po postupu na mistrovství světa.
Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Tomáš Chorý a...
Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a...
Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.
14 fotografií
  • Zájemci o koupi lístků přidělených přímo FAČR musejí mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE.
  • Členové obdrží e-mailem odkaz, na němž bude možné požádat o kód, který pak uplatní v oficiálním ticketingovém portálu FIFA. Více informací o tom, jak fungují kódy, najdete ZDE.
  • Každý fanoušek může dostat maximálně dva kódy na jedno utkání. Distribuce bude probíhat ve třech vlnách podle úrovně členství.

Jak probíhá distribuce

10. dubna od 14:00 – úroveň HVĚZDA

12. dubna od 14:00 – úroveň OPORA

14. dubna od 14:00 – úroveň NOVÁČEK

Zapojit se mohou všichni členové FC Repre, podmínkou je však ověřený účet. Pokud ještě nemáte ověřený účet v FC Repre, můžete tak učinit snadno po přihlášení do svého profilu.

Předseda David Trunda už v úterý informoval, že FAČR přímo od FIFA dostane na jednotlivé zápasy ve skupině pro své fanoušky do vyhrazených sektorů jednotky tisíc vstupenek.

Nyní asociace počty upřesnila. Nejvíce lístků obdržela od FIFA na druhý zápas ve skupině, který český tým odehraje 18. června v Atlantě proti Jihoafrické republice. Tamní stadion pojme 75 tisíc diváků, FAČR od FIFA dostala 4058 vstupenek.

Na zahajovací zápas 11. června severoamerického času proti Korejské republice má asociace pro české fanoušky k dispozici 2379 lístků. Hrát se bude na stadionu v mexické Guadalajaře s kapacitou zhruba 48 tisíc míst.

Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

Na závěrečný zápas skupiny s domácím Mexikem v tamním hlavním městě pak dostali čeští příznivci do svých sektorů 3718 vstupenek. Duel bude hostit legendární Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků.

FIFA na podzim informovala, že lístky by měly stát 60 dolarů, platí to však pouze pro tu nejlevnější kategorii, kterých je celkem pět.

FAČR upozornila, že kódy je potřeba uplatnit do 21. dubna. V případě nenaplnění kapacity FIFA uvolní lístky do svého veřejného prodeje. Do stejného data je zároveň nutné vzhledem k pravidlu mezinárodní federace zakoupit i vstupenky na případné zápasy ve vyřazovací části až do finále, pozdější nákup lístků z kvóty určené pro FAČR nebude možný. Pokud český celek ze skupiny nepostoupí, dostanou fanoušci peníze automaticky zpět, jen jim bude stržen drobný poplatek.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Vedle kvót přidělených jednotlivým asociacím je možné vstupenky na šampionát kupovat přímo přes oficiální portál FIFA. Federace na začátku dubna odstartovala závěrečnou vlnu prodeje, cena lístků je obecně vyšší než těch pro asociace. Na nejatraktivnější zápas českého celku ve skupině s Mexikem stojí vstupenky v přepočtu i několik desítek tisíc korun.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

Dlouhodobý dvojí metr, ovlivnili zápas. Barcelona si opět stěžuje na rozhodčí

Rumunský sudí István Kovács uděluje žlutou kartu stoperovi Barcelony Cubarsímu...

Není to v této sezoně poprvé. Fotbalová Barcelona den po porážce v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Atlétikem (0:2) podala oficiální stížnost na rozhodčí. Vypíchla diskutovanou situaci z 54. minuty,...

10. dubna 2026  16:40

Dostali jsme lístky na jiná místa! Fanoušci se před MS cítí podvedeni. Co na to FIFA?

Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Fanouškům, kterým se podařilo ukořistit lístky na letní světový šampionát ve fotbale, v průběhu minulého týdne vstupenky dorazily. Místo radosti se však někteří cítí „podvedení“. Organizátoři jim...

10. dubna 2026  14:10

Vím, jak na velké přestupy, líčí Procházka. Zkušenosti má ze Sparty i Slavie

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Veškerá soustředěnost pochopitelně míří k výsledkům. Fotbalisté Pardubic v neděli v 15.30 nastoupí doma proti Olomouci v důležitém boji o prostřední skupinu tabulky. Další zajímavé kroky se však dějí...

10. dubna 2026  13:48

Pomáhají Ronaldovi? Soupeři an-Nasru kritizují sudí: Trofej chtějí dát jediné osobě

Cristiano Ronaldo slaví společně se spoluhráči a fanoušky an-Nasru další...

Po třech letech fotbalista Cristiano Ronaldo konečně spěchá pro svou první saúdskou mistrovskou korunu a celkově už pětatřicátou trofej kariéry. Ale co ta pachuť všude kolem? Konkurenti ve fotbalovém...

10. dubna 2026  13:03

Desáté místo už je téměř jisté. Co ještě může český pohárový koeficient ohrozit?

Radost fanoušků španělského Raya Vallecana po gólu Isiho Palazona ve...

Mezi fanoušky a nadšenci se mu v posledním týdnu přezdívalo poslední „český“ zástupce v evropských pohárech. Španělský klub Rayo Vallecano totiž mimoděk bojuje i za tuzemský koeficient. Ve své první...

10. dubna 2026  10:45

Deset minut navrch a další novinky. Expert Kureš popisuje, jak se v létě změní fotbal

Premium
Sudí Glenn Nyberg nařizuje penaltu pro český tým v utkání s Irskem.

Nekonečné prodlevy při vhazování, pomalé střídání nebo otálení brankářů. Novinky od Mezinárodní pravidlové komise (IFAB) fotbal od letošního mistrovství světa výrazně zrychlí, což na turnaji ve...

10. dubna 2026

Vallecano pomáhá českému koeficientu, Šín sledoval prohru Alkmaaru z lavičky

Obránce Vallecana Florian Lejeune (uprostřed) slaví s domácími fanoušky gól do...

Fotbalisté Vallecana porazili v prvním čtvrtfinálovém utkání Konferenční ligy AEK Atény 3:0. Aténský klub je posledním pohárovým zástupcem Řecka, které by ještě mohlo ohrozit Česko na 10. místě v...

9. dubna 2026  21:12,  aktualizováno  23:34

Watkins dvěma góly srazil Boloňu, Porto si v Evropské lize dalo kuriózní vlastňák

Ollie Watkins z Aston Villy slaví gól proti Boloně.

Fotbalisté Boloně v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy podlehli na svém hřišti 1:3 Aston Ville. Freiburg si doma poradil 3:0 se Celtou Vigo, Nottingham remizoval 1:1 v Portu. Odvety jsou na...

9. dubna 2026  23:15

Mám v sobě pocit, že Zbrojovce něco dlužím, říká brněnský univerzál Granečný

Univerzál Denis Granečný aktuálně na děkovačkách působí velmi vděčně. Zažívá...

Na jihu Moravy kroutí už čtvrtým rokem a zažil hlavně pády. Konec majitele, sestup i druholigové trápení. Kolem Denise Granečného se změnilo téměř vše, zůstalo jen jméno Zbrojovka Brno a věrní...

9. dubna 2026  20:58

Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a Miroslav Koubek z Plzně (vpravo) během...

Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší...

9. dubna 2026  19:05

Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

Dýmovnice fanoušků Bohemians v domácím utkání proti Liberci

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...

9. dubna 2026  18:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.