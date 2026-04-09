Čeští fanoušci mají k dispozici deset tisíc vstupenek na MS, u FAČR si musí říct o kód

Autor: ,
  14:50
Fotbalová asociace ČR v pátek zahájí distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely ve skupině do vyhrazených sektorů od 2379 po 4058 lístků. Kolik budou vstupenky stát, asociace zatím na svém webu neuvedla. Spekuluje se však o rozsahu mezi 60 a 70 dolary (1250 a 1460 korun).
Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

14 fotografií

Předseda David Trunda už v úterý informoval, že FAČR přímo od FIFA dostane na jednotlivé zápasy ve skupině pro své fanoušky do vyhrazených sektorů jednotky tisíc vstupenek.

Nyní asociace počty upřesnila. Nejvíce lístků obdržela od FIFA na druhý zápas ve skupině, který český tým odehraje 18. června v Atlantě proti Jihoafrické republice. Tamní stadion pojme 75 tisíc diváků, FAČR od FIFA dostala 4058 vstupenek.

Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

Na zahajovací zápas 11. června severoamerického času proti Korejské republice má asociace pro české fanoušky k dispozici 2379 lístků. Hrát se bude na stadionu v mexické Guadalajaře s kapacitou zhruba 48 tisíc míst. Na závěrečný zápas skupiny s domácím Mexikem v tamním hlavním městě pak dostali čeští příznivci do svých sektorů 3718 vstupenek. Duel bude hostit legendární Aztécký stadion pro více než 80 tisíc diváků.

Zájemci o koupi lístků přidělených přímo FAČR musejí mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE. Členové obdrží e-mailem odkaz, na němž bude možné požádat o kód, který pak uplatní v oficiální ticketingovém portálu FIFA. Každý fanoušek může dostat maximálně dva kódy na jedno utkání. Distribuce bude probíhat ve třech vlnách podle úrovně členství.

FIFA na podzim informovala, že lístky by měly stát 60 dolarů, výsledná cena se však může nepatrně lišit.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

FAČR upozornila, že kódy je potřeba uplatnit do 21. dubna. V případě nenaplnění kapacity FIFA uvolní lístky do svého veřejného prodeje. Do stejného data je zároveň nutné vzhledem k pravidlu mezinárodní federace zakoupit i vstupenky na případné zápasy ve vyřazovací části až do finále, pozdější nákup lístků z kvóty určené pro FAČR nebude možný. Pokud český celek ze skupiny nepostoupí, dostanou fanoušci peníze automaticky zpět, jen jim bude stržen drobný poplatek.

Vedle kvót přidělených jednotlivým asociacím je možné vstupenky na šampionát kupovat přímo přes oficiální portál FIFA. Federace na začátku dubna odstartovala závěrečnou vlnu prodeje, cena lístků je obecně vyšší než těch pro asociace. Na nejatraktivnější zápas českého celku ve skupině s Mexikem stojí vstupenky v přepočtu i několik desítek tisíc korun.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Rayo Vallecano vs. AEK AtényFotbal - - 9. 4. 2026:Rayo Vallecano vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
9. 4. 18:45
  • 1.96
  • 3.32
  • 4.32
Porto vs. NottinghamFotbal - - 9. 4. 2026:Porto vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
9. 4. 21:00
  • 2.26
  • 3.11
  • 3.55
Freiburg vs. Celta VigoFotbal - - 9. 4. 2026:Freiburg vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
9. 4. 21:00
  • 2.23
  • 3.20
  • 3.51
Boloňa vs. Aston VillaFotbal - - 9. 4. 2026:Boloňa vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
9. 4. 21:00
  • 3.74
  • 3.27
  • 2.12
Mohuč vs. ŠtrasburkFotbal - - 9. 4. 2026:Mohuč vs. Štrasburk //www.idnes.cz/sport
9. 4. 21:00
  • 2.29
  • 3.39
  • 3.19
Šachtar vs. AlkmaarFotbal - - 9. 4. 2026:Šachtar vs. Alkmaar //www.idnes.cz/sport
9. 4. 21:00
  • 2.25
  • 3.45
  • 3.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Je brzy? Není! Otazníky, které musí národní tým začít před MS řešit už teď

Vladimír Darida bojuje o míč s Victorem Froholdtem.

Sotva se po dlouhé noci trochu prospal, už aby se zase vrhnul do práce. Nezdá se to, ale fotbalové mistrovství světa, kam se Česko v úterý po dvaceti letech slavně probilo, začíná už za 70 dní. Tolik...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Nedvěd: Už při rozcvičení jsem viděl, že Dány dáme. Oni si přišli zahrát, my vyhrát

Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na setkání s novináři k...

Druhý den po vydřeném triumfu nad Dánskem přijímal gratulace od smutných italských přátel. „V Itálii jsem strávil skoro třicet let, náš postup na mistrovství světa tam měl velký ohlas,“ říká Pavel...

K čemu ten VAR máme? Flick se čertil na sudí, vadila mu červená i podivná ruka

Rozzlobený barcelonský kouč Hansi Flick během utkání s Atlétikem.

Ze všech sporných momentů ho tenhle rozzlobil zdaleka nejvíc. Marc Pubill, obránce Atlétika, na malém vápně rukou sáhl po balonu, který mu poslal brankář, zastavil ho a odkop od brány provedl sám....

9. dubna 2026  13:41

Plzeň si pojistila Wiegeleho. Rakouský brankář dostal smlouvu na další tři roky

Plzeňský brankář Wiegele během utkání proti Spartě.

Rakouský brankář Florian Wiegele prodloužil smlouvu s fotbalovou Plzní. Pětadvacetiletá gólmanská jednička Viktorie se Západočechům nově upsala do roku 2029. Třetí tým české ligy o tom informoval na...

9. dubna 2026  13:11

Choďte do divadla, radil Lucescu hráčům. Jen Ferguson a Guardiola toho vyhráli víc

Rumunský trenér Mircea Lucescu, 26. března 2026.

O svém velké finále měl jasnou představu. Už před šestnácti lety o tom v klidu vyprávěl novinářům. „Už jsem u fotbalu tak dlouho, že se s ním nedokážu rozloučit. Nikdy to neudělám,“ přesvědčoval...

9. dubna 2026  9:29

Zápal? Emoce? Fixl! Jak Hála a Prokeš, parťáci z agentury, ovlivňovali zápasy

Premium
Fotbalový míč.

Ze všech, na které si posvítili policejní vyšetřovatelé, toho má mít na svědomí nejvíc. Etická komise Fotbalové asociace ho podezírá z celkem patnácti přečinů. Lukáš Hála, manažer pochybné pověsti,...

9. dubna 2026

Oslabená Barcelona podlehla Atlétiku, Hancko nedohrál. PSG porazilo Liverpool

Julian Álvarez se fantasticky trefil z volného přímého kopu v zápase...

Středeční večer patřil dalším úvodním zápasům čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů. Obhájce trofeje Paris Saint-Germain zdolal na svém stadionu Liverpool 2:0. V ryze španělském souboji vyloupilo...

8. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  23:13

Horníček inkasoval jen z penalty, Braga začala čtvrtfinále Evropské ligy remízou

Cucho Hernández z Realu Betis překonává z penalty brankáře Lukáše Horníčka z...

Fotbalisté Bragy hráli v prvním čtvrtfinále Evropské ligy doma s Realem Betisem 1:1. Lukáš Horníček v brance portugalského týmu zneškodnil pět střel a dostal gól jen z pokutového kopu. Zbývající tři...

8. dubna 2026  20:57

Korupce, nulová výchova. Italský fotbal dál strádá. Musí padat hlavy, říká expert

Premium
Zklamání italských fotbalistů po prohře ve finále baráže s Bosnou a...

Byly to výmluvné záběry. Zatímco houževnatí Bosňané minulé úterý slavili postup své fotbalové reprezentace na mistrovství světa v ulicích Sarajeva dlouho do noci, jejich italští protivníci se snad...

8. dubna 2026

Mimořádný, velkolepý, má i nejvíce nul mezi gólmany. Arsenal velebí Rayu

Kolumbijský útočník Luis Suárez ze Sportingu a španělský gólman David Raya z...

Spoluhráči v útoku v nastavení vymysleli geniální gólovou akci, ale po vítězství Arsenalu v úvodním čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů slyší chválu především brankář Davida Raya. „Neuvěřitelné, co...

8. dubna 2026

Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Zástupci Jihočeského kraje, města a bývalí hráči ve středu jednali o budoucnosti budějovického fotbalu. Situace kolem Dynama totiž kvůli sporům klubu s těmito institucemi dospěla do kritické fáze. Na...

8. dubna 2026  16:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Šulc vážně zraněný není, vrátí se rychle, říká Koubek. Nadmořská výška ho straší

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Rozptýlil velké obavy, že by národní tým přišel před světovým šampionátem o klíčového muže. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek přiblížil zdravotní obtíže záložníka Pavla Šulce z francouzského...

8. dubna 2026  15:38

Verdikty, které nedokážete pochopit. Kouč Realu se po porážce zlobil na sudího

Álvaro Arbeloa, trenér Realu Madrid, v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů proti...

Víkendovou porážkou na Mallorce si výrazně ztížili boj o španělský titul, další zaváhání v úterý pozdě večer fotbalistům Realu Madrid zkomplikovalo plány v Lize mistrů. „Mít trochu štěstí, tak jsme...

8. dubna 2026  14:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.