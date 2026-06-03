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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Přes noc celebritou MS. Z neznámého fotbalisty je virál s miliony sledujících

Autor:
  17:08
Pokaždé, když zvedl telefon, se na obrazovce objevilo několik oznámení a zařízení stále pípalo. Nový lajk, nový komentář, nový sledující. Co se to děje? Pro nenápadného novozélandského fotbalistu něco neobvyklého. Na instagramu předtím příliš aktivní nebyl, měl tam asi 4700 sledujících. Následujících 48 hodin však Timu Payneovi změnilo život.
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Tim Payne, novozélandský obránce a nový hit světového šampionátu. | foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Stačilo k tomu málo. Zničehonic se stal hitem v Jižní Americe.

Ještě ve středu dopoledne měl obránce Wellingtonu Phoenix na sociální síti Instagram neuvěřitelných 4,7 milionu sledujících a každou sekundu, co tyto řádky čtete, číslo roste. Během týdne se to původní rozšířilo o tři nuly.

Jak?

Celé to v minulém týdnu rozpoutal argentinský influencer Valen Scarsini, když zveřejnil video, ve kterém hledal „nejméně známého hráče“ na nadcházejícím mistrovství světa. A tím byl právě Tim Payne.

fifaworldcup

Two words: Tim Payne

#FIFAWorldCup

29. května 2026 v 14:18, příspěvek archivován: 3. června 2026 v 16:22
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„Postupně jsem prošel všechny týmy a pak jsem ho našel,“ řekl Scarsini ve videu, které rychle zaznamenalo milionová zhlédnutí. Na sociálních sítích Instagram a TikTok ho již v součtu vidělo téměř 20 milionů uživatelů.

„Tim Payne je obránce a čeká ho velmi náročný úkol: pomoci Novému Zélandu vyhrát vůbec první zápas na mistrovství světa. Ještě žádný nevyhráli,“ pokračoval Scarsini, známý jako „elscarso“.

„Co je třeba udělat, abyste se stali hrdiny mistrovství světa? Nejprve sledujte Tima Paynea. Zavalte jeho příspěvky lajky a komentáři, zmiňujte ho všude. Natáčejte videa, která podpoří tuhle legendu. Pokud máte album s kartičkami z mistrovství světa, nahrajte fotku se svou nálepkou.“

Payneův účet okamžitě začal růst a dosahoval statisíců sledujících. Za necelých 48 hodin jejich počet rostl tempem téměř tisíc za minutu, až překročil hranici jednoho milionu. Rodák z Aucklandu se rázem stal nejsledovanějším fotbalistou na Novém Zélandu.

Tim Payne, novozélandský obránce a nový hit světového šampionátu.

Dvaatřicetiletý hráč, který působí v nejvyšší australské lize, předčil i kapitána národního týmu Chrise Wooda, novozélandského premiéra Christophera Luxona, ragbyovou hvězdu Ardieho Saveu, a dokonce samotného Scarsiniho.

Také on si díky tomuto nápadu polepšil, a to více než dvojnásobně. Na instagramu ho aktuálně sleduje přes milion uživatelů.

Díky, brácho!

V následujícím videu Scarsini prozradil, že mu Payne napsal ohledně nečekané pozornosti, kterou jeho účet přitahuje.

„Divil jsem se, proč mi tak vybuchly sociální sítě, a našel jsem tvůj příspěvek, kámo. Vážím si té lásky! Gracias, hermano,“ odeslal Payne.

Sám pak zveřejnil vzkaz z novozélandského soustředění na Floridě. Nejprve promluvil španělsky: „Prosím, omluvte mou španělštinu, stále se učím na Duolingu,“ a poté pokračoval v angličtině.

timpayne__

Thankyou for all the love and support, especially my guy @elscarso

28. května 2026 v 22:10, příspěvek archivován: 3. června 2026 v 16:21
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„Nejdřív bych ti chtěl moc poděkovat, Valene, posledních 48 hodin bylo, mírně řečeno, dost šílených. Jsem velmi vděčný, že mohu reprezentovat svou zemi na šampionátu. A vážím si veškeré podpory z celého světa. Muchas gracias,“ dodal Payne ve videu, které už vidělo více než 33 milionů lidí.

Jeho noví fanoušci mezitím zaplavují lajky a komentáři i jeho staré příspěvky.

„Miluju tě od toho dne, kdy jsem tě uviděl (dnes),“ napsal jeden v komentářích. Jiný dodal: „Moje matka mi dala život a Tim mi dal chuť ho žít. Do toho, Time!! Tohle mistrovství světa je tvoje!“

Další vytvořil kompilaci Payneových gólových klipů a spojil je se španělskou písní, která je nyní populární pod názvem „No Payne, no gain“. To odkazuje na anglické přísloví „No pain, no gain“, v češtině používané jako „Bez práce nejsou koláče“.

V minutové písni, která nasbírala přes pět milionů zhlédnutí, je Payne srovnáván se španělským talentem Laminem Yamalem. Poté je označován za nového Ángela Di Maríu, argentinského mistra světa z roku 2022.

aleagues

Ain’t no way Argentine football fans have made a SONG for viral full back Tim Payne!

The Wellington defender has gained 600,000 followers in less than 24 hours and this saga just keeps getting better

28. května 2026 v 9:45, příspěvek archivován: 3. června 2026 v 15:45
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„Tohle nebude Yamalovo mistrovství světa. Jak říkal můj děda: ‚Dávejte si pozor na Tima Paynea. Je to nový Di María.‘ Stojím za ním, fandím mu. Držím mu palce už od samého začátku. S Timem Paynem, od kolébky až do hrobu,“ zní bizarní text.

„Bez Paynea nezvítězíš. Bez Paynea nezvítězíš. Je to skutečný král. Bez Paynea nezvítězíš. Bez Paynea nezvítězíš. A já tu pro tebe vždycky budu, při každém zápase,“ končí píseň patrně vytvořená pomocí umělé inteligencí.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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