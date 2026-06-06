Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Problém, který bude provázet mistrovství světa. Blesky přerušily zápas v Texasu

Autor:
  19:15
Takový scénář bude za pár dní nedílnou součástí fotbalového mistrovství světa. Týden před začátkem už si ho vyzkoušela Saúdská Arábie v přípravném utkání s Portorikem (3:0). To bylo kvůli extrémnímu počasí na téměř dvě hodiny přerušeno. Ve 21. minutě bouřky a blesky donutily hráče opustit hřiště, fanoušky pořadatelé vyzvali k vyhledání úkrytu.
Fotogalerie3

Fotbalisté Saúdské Arábie během přípravného utkání s Portorikem. | foto: Reuters

Je to velký strašák blížícího se šampionátu. Přírodní živly nejspíš budou cloumat nejen komfortem hráčů a fanoušků, ale především samotným harmonogramem. Mistrovství světa, které se koná v Kanadě, Mexiku a Spojených státech, se uskuteční v době vrcholu bouřkové sezony v několika hostitelských městech.

Pokud detektory zaznamenají úder blesku v okruhu osmi mil od stadionu, zápas bude přerušen. Poté začne povinné 30minutové odpočítávání a pokaždé, když dojde k zásahu bleskem v daném okruhu, se časomíra resetuje zpět na 30 minut.

Tak zní přísný bezpečnostní protokol ve Spojených státech, kde se většina turnaje odehraje.

Počasí nad stadionem v Charlotte během osmifinále MS klubů mezi Chelsea a Benfikou.

Stadion v Austinu, kde se přátelský duel konal, žádný zápas šampionátu hostit nebude. Jiné dva stánky v Texasu ovšem ano. V Houstonu se odehraje sedm utkání, v areně v Dallasu pak o jedno více. Oba stadiony však mají pevné nebo zatahovací střechy, které dopad bouřek mohou zmírnit.

Na stadionu se zatahovací střechou by se nepřerušovalo jen tehdy, pokud by pořadatelé oblaka skryli už před utkáním. To platí i pro stadion v Atlantě, kde čeká druhý skupinový zápas Čechy.

Na loňském mistrovství světa klubů v USA trval osmifinálový zápas Chelsea proti Benfice v Charlotte neuvěřitelné čtyři hodiny a 39 minut. Na turnaji se tehdy kvůli letním bouřkám přerušilo celkem šest utkání.

Déšť, blesky, vedro. Další důvody, proč Americe fotbal nesvědčí. Ovlivní i MS?

Očekává se, že horko způsobí nepříjemnosti i na 23. světovém šampionátu, který startuje 11. června. Vědci varují, že teploty na 14 z 16 používaných stadionů by mohly překročit nebezpečné úrovně, píše BBC Sport.

Největší riziko přerušení hrozí hostitelským městům na jihovýchodě Spojených států a v oblastech pobřeží Mexického zálivu. Zejména Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami a New Jersey jsou pravidelně sužovány bouřkami.

Pokud bude utkání přerušeno kvůli počasí, FIFA bude tuto záležitost posuzovat případ od případu. Neexistuje však žádná hranice ani maximální doba, kterou musí hráči čekat, než bude zápas zrušen.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům

Čeští fotbalisté slaví gól proti Guatemale.

Od našeho zpravodaje v USA Sedmdesát minut spíš trápení a marné bušení. Po dvou gólech v závěru je tu však výsledek, který před startem fotbalového mistrovství světa reprezentaci povzbudí. Češi porazili Guatemalu 3:1, z...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Reprezentace trénuje v Dallasu, dorazil i hokejista Faksa

Sledujeme online
Jan Kuchta na otevřeném tréninku české reprezentace v Mansfieldu.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

6. června 2026  18:20

Kouč West po sezoně skončí v béčku Sigmy. Přijal jsem nabídku Baníku, potvrdil

Slovácký kouč Roman West v utkání s Bohemians.

Nejen olomoucký fotbalový A tým, ale také třetiligová rezerva bude hledat nového trenéra. Ačkoli trenér Roman West před časem odmítl volání druholigové Opavy, skončí v létě po roce a půl na střídačce...

6. června 2026  16:54

MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku

Čeští fotbalisté slaví postup na MS.

Velký fotbalový festival se kvapem blíží. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. Představí se na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kdy a kde...

6. června 2026  13:50

MS 1950: Brazilská Hirošima. Soupeř se pomočil strachy a z brankáře byl vyvrhel

Premium
Uruguayský hrdina Ghiggia dává gól ve finále MS 1950 na zaplněném stadionu...

Od našeho zpravodaje v USA Dávno už byl v důchodu, ale na ulici si na něj ukazovali pořád stejně: „Jen se podívejte, tenhle chlap rozplakal celou Brazílii!“ Moacir Barbosa chytal na domácím mistrovství světa v roce 1950, a...

6. června 2026

Vikingové přicházejí! Norští fotbalisté ukázali před mistrovstvím epickou fotku

Norská fotbalová reprezentace, březen 2026

Norové přicházejí. A rovnou jako vikingové. Fotbalová reprezentace ze Skandinávie před odletem na mistrovství světa zaujala týmovou fotografií, na níž hráči pózují jako dávní severští válečníci....

6. června 2026

Íránští fotbalisté obdrželi víza ke vstupu do USA, některým funkcionářům byla zamítnuta

Íránský fotbalista Alireza Džahanbachš na tréninku.

Íránští fotbaloví reprezentanti obdrželi deset dnů před svým prvním zápasem na mistrovství světa víza ke vstupu do Spojených států amerických. Agenturám to potvrdily americké úřady s tím, že některým...

6. června 2026  10:59

FIFA nakonec umožní fanouškům přinést si na zápasy MS lahve s vodou

Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Světová federace FIFA necelý týden před začátkem fotbalového mistrovství světa v Severní Americe znovu změnila pravidla týkající se lahví na vodu, které si mohou fanoušci s sebou přinést na stadiony....

6. června 2026  10:09

Fotbal je víc než olympiáda, říká Kubičík. Nova sází na Oneplay i netradiční hosty

Martin Kubičík, editor fotbalových studií na Nově, moderátor a zároveň vedoucí...

Až příští týden před úvodním zápasem českých fotbalistů na mistrovství světa pojede v noci moderovat televizní studio na pražském Barrandově, poveze ho manželka Nicole. „Je mojí první kritičkou,...

6. června 2026  9:05

Od šedesátníka Willieho po letošní trio: Přehled maskotů fotbalových mistrovství

Maple, Zayu a Clutch, maskoti mistrovství světa ve fotbale, které se koná v...

Letošní mistrovství světa ve fotbale má hned tři oficiální maskoty. Každý z nich reprezentuje jednu z pořadatelských zemí, Kanadu, Mexiko a USA. Los Maple, jaguár Zayu a orel Clutch rozšířili dlouhou...

6. června 2026

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy. V našem přehledu najdete soupisky všech zemí, které se šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku zúčastní.

6. června 2026  7:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

O fandění z Mexika píší deník: Jsme blázniví důchodci, letenky máme už rok

Premium
Jaroslav Kolář a Václav Tichý na fotbalovém MS v Kataru před zápasem Brazílie.

Od našeho zpravodaje v USA Dohromady je jim 146 let. Dva kolegové, kamarádi a taky boomři, jak si sami říkají. Dlouholetí novináři a pánové v důchodovém věku, kteří společně spravují Nadaci fotbalových internacionálů, vyrazí...

6. června 2026

Reprezentace dorazila do Dallasu, čeká ji náročné počasí. Koubek: Mám své metody

Čeští fotbalisté se z východního pobřeží USA, kde ve státě New Jersey odehráli...

V pořádku dorazili na místo určení. Česká fotbalová reprezentace se v pátek večer středoevropského času bez komplikací přesunula z východu Spojených států do Dallasu, kde bude mít základnu pro...

5. června 2026  20:44,  aktualizováno  22:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.