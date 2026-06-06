Problém, který bude provázet mistrovství světa. Blesky přerušily zápas v Texasu

Je to velký strašák blížícího se šampionátu. Přírodní živly nejspíš budou cloumat nejen komfortem hráčů a fanoušků, ale především samotným harmonogramem. Mistrovství světa, které se koná v Kanadě, Mexiku a Spojených státech, se uskuteční v době vrcholu bouřkové sezony v několika hostitelských městech.
Pokud detektory zaznamenají úder blesku v okruhu osmi mil od stadionu, zápas bude přerušen. Poté začne povinné 30minutové odpočítávání a pokaždé, když dojde k zásahu bleskem v daném okruhu, se časomíra resetuje zpět na 30 minut.
Tak zní přísný bezpečnostní protokol ve Spojených státech, kde se většina turnaje odehraje.
Stadion v Austinu, kde se přátelský duel konal, žádný zápas šampionátu hostit nebude. Jiné dva stánky v Texasu ovšem ano. V Houstonu se odehraje sedm utkání, v areně v Dallasu pak o jedno více. Oba stadiony však mají pevné nebo zatahovací střechy, které dopad bouřek mohou zmírnit.
Na stadionu se zatahovací střechou by se nepřerušovalo jen tehdy, pokud by pořadatelé oblaka skryli už před utkáním. To platí i pro stadion v Atlantě, kde čeká druhý skupinový zápas Čechy.
Na loňském mistrovství světa klubů v USA trval osmifinálový zápas Chelsea proti Benfice v Charlotte neuvěřitelné čtyři hodiny a 39 minut. Na turnaji se tehdy kvůli letním bouřkám přerušilo celkem šest utkání.
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Očekává se, že horko způsobí nepříjemnosti i na 23. světovém šampionátu, který startuje 11. června. Vědci varují, že teploty na 14 z 16 používaných stadionů by mohly překročit nebezpečné úrovně, píše BBC Sport.
Největší riziko přerušení hrozí hostitelským městům na jihovýchodě Spojených států a v oblastech pobřeží Mexického zálivu. Zejména Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami a New Jersey jsou pravidelně sužovány bouřkami.
Pokud bude utkání přerušeno kvůli počasí, FIFA bude tuto záležitost posuzovat případ od případu. Neexistuje však žádná hranice ani maximální doba, kterou musí hráči čekat, než bude zápas zrušen.