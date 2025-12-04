Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Spolu s dvaapadesátiletou herečkou a příležitostnou zpěvačkou budou los turnaje, který v příštím roce hostí USA, Kanada a Mexiko, uvádět herci Kevin Hart a Danny Ramirez, oznámila FIFA.
Klumová již moderovala losování mistrovství světa 2006 v Německu spolu s novinářem a sportovním komentátorem Reinholdem Beckmannem.
„Po dvaceti letech, co jsem se této show zúčastnila ve své rodné zemi, je pro mě velmi zvláštní znovu moderovat losování,“ řekla Klumová. „Mistrovství světa spojuje svět jako nic jiného a je to neuvěřitelná čest být znovu součástí této magie. Tentokrát na ještě větší scéně se třemi hostitelskými zeměmi a 48 týmy.“
O hudební program se ve Washingtonu postarají italský tenorista Andrea Bocelli, popoví zpěváci Nicole Scherzingerová a Robbie Williams či skupina Village People.
FIFA brzy oznámí také jména losujícího a jeho asistentů.
Samotný turnaj se pak uskuteční mezi 11. červnem a 19. červencem příštího roku.