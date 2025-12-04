Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu.
Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025) | foto: Reuters

Spolu s dvaapadesátiletou herečkou a příležitostnou zpěvačkou budou los turnaje, který v příštím roce hostí USA, Kanada a Mexiko, uvádět herci Kevin Hart a Danny Ramirez, oznámila FIFA.

Klumová již moderovala losování mistrovství světa 2006 v Německu spolu s novinářem a sportovním komentátorem Reinholdem Beckmannem.

Infantino chce Trumpovi udělit cenu míru. Organizace pro lidská práva se bouří

„Po dvaceti letech, co jsem se této show zúčastnila ve své rodné zemi, je pro mě velmi zvláštní znovu moderovat losování,“ řekla Klumová. „Mistrovství světa spojuje svět jako nic jiného a je to neuvěřitelná čest být znovu součástí této magie. Tentokrát na ještě větší scéně se třemi hostitelskými zeměmi a 48 týmy.“

O hudební program se ve Washingtonu postarají italský tenorista Andrea Bocelli, popoví zpěváci Nicole Scherzingerová a Robbie Williams či skupina Village People.

FIFA brzy oznámí také jména losujícího a jeho asistentů.

Samotný turnaj se pak uskuteční mezi 11. červnem a 19. červencem příštího roku.

