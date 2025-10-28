Ale?
„Uvidím, jestli budu stoprocentně připravený, abych byl užitečný a národnímu týmu pomohl. Teprve pak se rozhodnu,“ doplnil.
Argentina bude na šampionátu, který hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, obhajovat zlato z Kataru. „Byl to splněný sen. Je pravda, že trofej mistrovství světa bylo to jediné, co mi chybělo. Měl jsem ve své kariéře štěstí, že jsem toho dokázal tolik.“
Pomoct týmu k obhajobě je pro něj velkou motivací. „Hrát za národní tým je pořád můj sen. Navíc tam poletíme jako obhájci, což je skvělý pocit,“ přidal Messi.
Sám tehdy patřil ke klíčovým hráčům mužstva, koneckonců jako posledních několik let. Jenže to byl o tři roky mladší, než je teď. Je mu osmatřicet a na konci června, jen pár dnů po zahájení turnaje, oslaví devětatřicetiny.
V americké MLS sice nadále vyniká. Vždyť v základní části nastřílel 29 gólů v osmadvaceti zápasech, stal se nejlepším střelcem základní části a mužstvo dotáhl do play off. To Inter odstartoval výhrou s Nashvillem 3:1 v prvním utkání a právě Messi se dvakrát prosadil.
Není divu, že s ním v Miami prodloužili smlouvu do roku 2028. Až vyprší, bude osminásobnému držiteli Zlatého míče jedenačtyřicet.
Jenže mistrovství světa je něco úplně jiného. A Messi to moc dobře ví. „Až příští rok zahájím s Interem přípravu na novou sezonu, každý den si to nově vyhodnotím,“ vysvětlil.
Čeká ho těžké rozhodování.
Na jednu stranu nechce být pro mužstvo přítěží, pokud by tempu zejména náročnějších zápasů s giganty nestačil. Na druhou stranu, jenom jeho přítomnost by spoluhráče vybičovala jako nic jiného. Jenže těžko se připojí jen jako motivátor, který by zasáhl do minima zápasů. Dovedete si to vůbec představit?
Pokud pojede, trenér Scaloni mužstvo poskládá okolo něj.
A Messi by se díky tomu pravděpodobně přehoupl přes metu 200 reprezentačních startů. Aktuálně jich má na kontě 194, v nichž nastřílel 114 branek.
Mimochodem, může to pro něj současně být šestá účast na mistrovství světa, což by byl rekord. Na stejné číslo se nejspíš dostane i Cristiano Ronaldo, o jehož účasti nikdo nepochybuje.
Jak se rozhodne Messi?