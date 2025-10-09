Černá Hora jasně prohrála na Faerských ostrovech, Rakušané dali deset gólů

Faeřané otevřeli skóre v 16. minutě gólem Sörensena, jenž po přestávce zvýšil už na 3:0. Dva góly dal na umělé trávě v Tórshavnu také Frederiksberg. Faerské ostrovy budou hrát v neděli doma s českými fotbalisty o udržení teoretické šance na druhé místo ve skupině. Po šesti zápasech ztrácejí na výběr Ivana Haška čtyři body.
Rakušané po pěti zápasech a rekordní výhře zůstali ve skupině H stoprocentní. Čtyřikrát se do sítě outsidera trefil Arnautovic a s 45 reprezentačními zásahy překonal dosavadního nejlepšího rakouského střelce Polstera. Dvěma góly se prosadil obránce Posch.
Finové porazili Litvu 2:1 a v tabulce skupiny G se s deseti body dotáhli na druhé Polsko, které má však zápas k dobru. K vítězství pomohl sparťan Kaan Kairinen, jenž odehrál celý zápas. Za hosty nastoupil na 60 minut olomoucký záložník Artur Dolžnikov.
Pětadvacetiletý hráč Sigmy už ve 14. minutě viděl žlutou kartu. O devět minut později jeho sražený přízemní centr našel nohu Sirvyse, jenž otevřel skóre. Domácí po změně stran zvýšili tempo a hned po třech minutách druhého dějství vyrovnal Källman. V 55. minutě se na hranici vápna dostal ke střele domácí záložník Markhiev, jenž zakroucenou ranou k tyči nedal brankáři Švedkauskasovi šanci a rozhodl o vítězství Finska.
Skupinu G vedou o tři body Nizozemci, kteří zvítězili na Maltě 4:0. Dvougólový náskok zařídil z penalt Gakpo. Konečnou podobu výsledku dali Reijnders a Depay.
Dánští fotbalisté deklasovali Bělorusko 6:0 a o skóre udrželi první místo ve skupině C před Skotskem, jež po otočce porazilo Řecko 3:1. Dánové ve třech zápasech ještě neinkasovali a ztratili body jen při úvodní bezbrankové remíze s Řeky. Ti se ve čtvrtek v Glasgow dostali do vedení gólem Tsimikase, ale za domácí záhy srovnal Christie. O tříbodovém zisku domácích rozhodl deset minut před koncem Ferguson a v nastavení ještě přidal pojistku Dykes.
Řecko, za které odehrál 83 minut záložník Slavie Christos Zafeiris, na vedoucí dvojici ztrácí čtyři body. Na kontě má tři body za vítězství 5:1 nad posledním Běloruskem, které je nadále bez bodu.
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026
evropská část
Skupina C:
Skupina G:
Skupina H:
Skupina L:
Tabulka skupiny C:
|1.
|Dánsko
|3
|2
|1
|0
|9:0
|7
|2.
|Skotsko
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|3.
|Řecko
|3
|1
|0
|2
|6:7
|3
|4.
|Bělorusko
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
Tabulka skupiny G:
|1.
|Nizozemsko
|5
|4
|1
|0
|18:3
|13
|2.
|Polsko
|5
|3
|1
|1
|8:4
|10
|3.
|Finsko
|6
|3
|1
|2
|8:9
|10
|4.
|Litva
|6
|0
|3
|3
|6:9
|3
|5.
|Malta
|6
|0
|2
|4
|1:16
|2
Tabulka skupiny H:
|1.
|Rakousko
|5
|5
|0
|0
|19:2
|15
|2.
|Bosna a Hercegovina
|6
|4
|1
|1
|13:5
|13
|3.
|Rumunsko
|5
|2
|1
|2
|10:6
|7
|4.
|Kypr
|6
|1
|2
|3
|7:9
|5
|5.
|San Marino
|6
|0
|0
|6
|1:28
|0
Tabulka skupiny L:
|1.
|Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2.
|Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3.
|Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4.
|Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0