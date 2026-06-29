Ti, kteří vyřadili Čechy, rychle končí. Bolí to, měli jsme na víc, říkají Jihoafričané

Jihoafričané začali turnaj sice poměrně hladkou porážkou s Mexikem (0:2), ale pak už jste na jejich tvářích mohli pozorovat jen úsměvy.
V závěru proti Česku vydolovali bod a pak porazili Jižní Koreu. Oba soupeře nechali v tabulce skupiny A za sebou a při své čtvrté účasti na světovém šampionátu poprvé postoupili do vyřazovacích bojů.
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A i když je jejich vystoupení považováno za úspěšné, po porážce s Kanadou panovala ponurá nálada.
„V šatně bylo hrozné ticho. Cítíme, že jsme měli na víc. Bolí to,“ řekl Mokoena.
„Zalezli jsme příliš hluboko do defenzivy. Nohy nám nešly, valilo se na nás až moc protiútoků, nezvládli jsme to.“
„Na téhle úrovni rozhodují maličkosti, když si vytvoříte šanci, musíte ji prostě proměnit. Kanada měla jednu příležitost a využila ji. Byla efektivní. My se musíme z toho poučit.“
Kromě vyrovnávacího gólu Mokoeny, který tvrdě poznamenal českou cestu turnajem, dal jedinou branku Jihoafrické republiky na šampionátu Thapelo Maseko ve vítězném utkání proti Jižní Koreji.
Je také otázkou, jaký bude osud belgického trenéra Broose. Původně se mělo za to, že po turnaji v Americe končí.
Úspěch, kterým postup ze skupiny byl, mu však dodal další motivaci.
„Není chytré dělat rozhodnutí, když jste zklamaní“ řekl. „Učiním tak za pár dní. Určitě to však bylo moje poslední mistrovství světa“
Postup svého výběru do vyřazovací části šampionátu však vidí pozitivně.
„Je to úspěch, mistrovství je minimálně o dvě úrovně víš než jihoafrická liga,“ přiznal. „Většina reprezentantů tam hraje, kluby na tom musí zapracovat.“
Broose by na lavičce rád viděl i obránce Aubrey Modiba. „Doufám, že zůstane. Měl na nás velmi pozitivní vliv, upřímně si myslím, že změnil jihoafrický fotbal k lepšímu. Dřív jsme se na tyto velké turnaje ani nekvalifikovali,“ řekl.
Kanadu čeká v osmifinále Maroko nebo Nizozemsko.