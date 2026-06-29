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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Ti, kteří vyřadili Čechy, rychle končí. Bolí to, měli jsme na víc, říkají Jihoafričané

  18:31

Trenér fotbalistů Jihoafrické republiky Hugo Broos před zápasem s Českem na mistrovství světa | foto: Reuters

Jindy bujará kabina jihoafrických fotbalistů ztichla. „Všichni jsou smutní, sice jsme se zapsali do historie, ale nepřevedli jsme dobrý výkon,“ pronesl záložník Teboho Mokoena, jedna z opor. V boji o postup do osmifinále totiž podlehli Kanadě 0:1, když gól dostali v samém závěru utkání.

Jihoafričané začali turnaj sice poměrně hladkou porážkou s Mexikem (0:2), ale pak už jste na jejich tvářích mohli pozorovat jen úsměvy.

V závěru proti Česku vydolovali bod a pak porazili Jižní Koreu. Oba soupeře nechali v tabulce skupiny A za sebou a při své čtvrté účasti na světovém šampionátu poprvé postoupili do vyřazovacích bojů.

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A i když je jejich vystoupení považováno za úspěšné, po porážce s Kanadou panovala ponurá nálada.

„V šatně bylo hrozné ticho. Cítíme, že jsme měli na víc. Bolí to,“ řekl Mokoena.

„Zalezli jsme příliš hluboko do defenzivy. Nohy nám nešly, valilo se na nás až moc protiútoků, nezvládli jsme to.“

Jihoafrická gólman Ronwen Williams se marně natahuje po míči, který na jeho...

„Na téhle úrovni rozhodují maličkosti, když si vytvoříte šanci, musíte ji prostě proměnit. Kanada měla jednu příležitost a využila ji. Byla efektivní. My se musíme z toho poučit.“

Kromě vyrovnávacího gólu Mokoeny, který tvrdě poznamenal českou cestu turnajem, dal jedinou branku Jihoafrické republiky na šampionátu Thapelo Maseko ve vítězném utkání proti Jižní Koreji.

Jihoafrický obránce Aubrey Modiba vykopává balon z brankové čáry v utkání s Kanadou.

Je také otázkou, jaký bude osud belgického trenéra Broose. Původně se mělo za to, že po turnaji v Americe končí.

Úspěch, kterým postup ze skupiny byl, mu však dodal další motivaci.

„Není chytré dělat rozhodnutí, když jste zklamaní“ řekl. „Učiním tak za pár dní. Určitě to však bylo moje poslední mistrovství světa“

Trenér Jihoafrické republiky Hugo Broos během utkání s Kanadou.

Postup svého výběru do vyřazovací části šampionátu však vidí pozitivně.

„Je to úspěch, mistrovství je minimálně o dvě úrovně víš než jihoafrická liga,“ přiznal. „Většina reprezentantů tam hraje, kluby na tom musí zapracovat.“

Broose by na lavičce rád viděl i obránce Aubrey Modiba. „Doufám, že zůstane. Měl na nás velmi pozitivní vliv, upřímně si myslím, že změnil jihoafrický fotbal k lepšímu. Dřív jsme se na tyto velké turnaje ani nekvalifikovali,“ řekl.

Kanadu čeká v osmifinále Maroko nebo Nizozemsko.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina L

Skupina K

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Německo
29. 6. 22:30
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
29. 6. 19:00
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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