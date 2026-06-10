Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Češi na MS ve fotbale. Sledujte dění ze zámoří a čtěte exkluzivní prémiový obsah

Autor:
  6:00
Češi se po 20 letech vrací na fotbalové mistrovství světa. Redakce iDNES.cz a MF DNES budou u toho a přímo z USA i Mexika přinesou exkluzivní rozhovory, reportáže i prémiový retroseriál. Fotbaloví fanoušci navíc mohou využít speciální akci a odemknout si iDNES Premium na dva měsíce za 1 Kč. Neunikne jim tak žádný detail z největší sportovní události roku.
Český fotbalový tým na MS ve fotbale 2026

Český fotbalový tým na MS ve fotbale 2026 | foto: iDNES.cz

David Čermák (vlevo) a Jiří Čihák na stadionu v New Yorku, kde Češi hráli...
Guatemalští fanoušci se scházejí v ulicích před stadionem v Harrisonu, kde je...
Tomáš Chorý na tréninku národního týmu před přípravným zápasem s Guatemalou.
Lukáš Provod během tréninku české reprezentace ve Spojených státech.
13 fotografií
VSTUPTE ZA 1 KČ

Přímo na šampionátu se budou pohybovat elitní zpravodajové David Čermák a Jiří Čihák, kteří už byli na mistrovství světa v Kataru 2022 i na několika evropských šampionátech.

Čtenáři se díky těmto dvěma redaktorům MF DNES a iDNES.cz mohou těšit na exkluzivní rozhovory, reportáže i každodenní postřehy a názory bezprostředně z dějiště šampionátu.

David Čermák (vlevo) a Jiří Čihák na stadionu v New Yorku, kde Češi hráli přípravný zápas s Guatemalou.

Češi i světové hvězdy

Českou reprezentaci čeká náročná základní skupina. Redakce zprostředkuje podrobný informační servis ze všech klíčových duelů národního týmu – od úvodního zápasu proti Jižní Koreji (12. června), přes souboj s Jihoafrickou republikou (18. června), až po závěrečné utkání skupiny proti domácímu Mexiku (25. června).

Pozornost však bude upřena také na slavné hráče turnaje. Čtenáři na iDNES.cz najdou zprávy o dění kolem zahraničních týmů a světových hvězd jako Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Harry Kane či Neymar.

Samozřejmostí jsou pak kompletní soupisky všech 48 zúčastněných týmů průběžně aktualizované tabulky 12 skupin a výsledkový servis. Další zajímavosti a rychlé postřehy z turnaje pak nabídne redakční profil na Instagramu.

Prémiový retroseriál a speciální akce

Šampionát, jak ho (ne)znáte

Výjimečný turnaj si žádá výjimečné čtení. V rámci předplatného iDNES Premium je připraven unikátní retroseriál s názvem Šampionát, jak ho neznáte.

Obsahuje 22 příběhů z historie fotbalových mistrovství světa, a to v rozpětí od prvního ročníku v roce 1930 až po poslední turnaj v Kataru. Série slibuje silné a působivé momenty, ale i ty úsměvné a zcela bizarní, které utvářely dějiny tohoto sportu.

Fanděte české reprezentaci na MS ve fotbale 2026. Vyhrajte balíčky za 15 tisíc

Obsah pro iDNES Premium bude vznikat i v průběhu mistrovství světa, a aby fanouškům fotbalu nic neuniklo, mohou využít speciální akci a získat předplatné na 2 měsíce za pouhou 1 Kč. Po dobu konání celého mistrovství tak získají neomezený přístup ke všem prémiovým článkům, analýzám a historickým speciálům, díky kterým jim ze svátku světového fotbalu neunikne žádný detail. A vyhrát mohou také merch českého fotbalového týmu v soutěži určené pouze pro předplatitele.

MS 2026 Z PRVNÍ ŘADY

  • Rozhovory, reportáže, postřehy z USA
    i Mexika
  • Program, výsledky, soupisky týmů
  • Historie, analýzy

2 měsíce za 1 Kč

Předplatit
Nabídka platí POUZE pro nové předplatitele
Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům

Čeští fotbalisté slaví gól proti Guatemale.

Od našeho zpravodaje v USA Sedmdesát minut spíš trápení a marné bušení. Po dvou gólech v závěru je tu však výsledek, který před startem fotbalového mistrovství světa reprezentaci povzbudí. Češi porazili Guatemalu 3:1, z...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Češi na MS ve fotbale. Sledujte dění ze zámoří a čtěte exkluzivní prémiový obsah

Český fotbalový tým na MS ve fotbale 2026

Češi se po 20 letech vrací na fotbalové mistrovství světa. Redakce iDNES.cz a MF DNES budou u toho a přímo z USA i Mexika přinesou exkluzivní rozhovory, reportáže i prémiový retroseriál. Fotbaloví...

10. června 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Real neuspěl s nabídkou na Álvareze, Sochůrek prodloužil

Sledujeme online
Julián Álvarez z Atlétika Madrid lituje nevyužité šance v utkání s Arsenalem.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

7. června 2026  17:15,  aktualizováno  9. 6. 21:43

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi naposledy trénovali v Dallasu, přesunou se do Mexika

Sledujeme online
Stadion v Atlantě, kde čeští fotbalisté odehrají druhý zápas na světovém...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

9. června 2026  21:40

Fotbalistky prohrály ve Walesu, postup do elitní Ligy národů unikl. Co šampionát?

Hannah Cainová z Walesu v ostrém střetu s brankářkou Česka Olivií Lukášovou.

České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1:3 a v tabulce obsadily druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že...

9. června 2026  21:16

Korea ho okouzlila. Jiný svět! říká Kraus. Hráč dostal od kouče facku a uklonil se mu

Premium
Jan Kraus jako trenér Chlumce v roce 2019.

Před třiadvaceti lety Koreu poznal jako fotbalista a dál se do země vrací coby turista. „S manželkou jsme tam byli na dovolené loni i předloni. A příští rok se chystáme znovu. Jiný svět, ale...

9. června 2026

Hurikán z pobřeží, Mazadona z Berlína či nový Messi. Kdo na MS může zaujmout?

Záložník Coma Nico Paz slaví gól v utkání s Laziem.

Jejich jména znají jen fajnšmekři či zapálení fotbaloví fandové. Mistrovství světa, které v Americe začne ve čtvrtek, je může pořádně zviditelnit. Prohlédněte si zástup nadějných mladíků a málo...

9. června 2026  18:05

Somálský rozhodčí, kterého nepustili do USA, měl údajně řídit zápas Čechů

Somálský fotbalový rozhodčí Omar Artan.

Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA, na mistrovství světa pískat nebude. Informovala o tom mezinárodní fotbalová federace FIFA. Podle zahraničních médií...

9. června 2026  9:48,  aktualizováno  13:30

Až vstoupíš na hřiště, půjde s tebou Diogo. Vdova po Jotovi píše skotskému kapitánovi

Kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk a jeho spoluhráč Andrew Robertson na pohřbu...

Když loni v druhé polovině listopadu po bláznivém závěru proti Dánsku vybojovali postup na mistrovství světa, kapitán skotský fotbalistů Andrew Robertson měl myšlenky jen pro svého zesnulého...

9. června 2026  13:10

MS 1958: Pelé je infantilní a nebojuje, nesmí hrát! Jak Brazilce řídil psycholog

Premium
Brazilec Pelé na tréninku během MS 1958 ve Švédsku.

Od našeho zpravodaje v USA Hráčům počítal IQ a nutil je kreslit, pak profesor Joao Carvalhaes radil trenérovi, které fotbalisty postavit. Navzdory jeho metodám Brazílie světový šampionát v roce 1958 vyhrála.

9. června 2026

Mexické pobřeží sužuje bouře Boris, varují úřady. Český zápas by ale ohrozit neměla

Tropická bouře Boris na pobřeží mexického města Acapulco ve státě Guerrero.

Předpověď zatím ukazuje dvaadvacet stupňů, přeháňky a slabý vítr rychlosti do deseti kilometrů za hodinu. Pro mexickou vnitrozemskou Guadalajaru v nadmořské výšce přes patnáct set metrů nad mořem v...

9. června 2026  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Horníček: Dobré vědět, na čem jsme. Ale rád bych dal trenérům brouka do hlavy

Lukáš Horníček hypnotizuje míč při tréninku české reprezentace.

Od našeho zpravodaje v USA Pokud se nestane nic nepředvídatelného, mistrovství světa pro něj v pátek proti Jižní Koreji začne na lavičce. Třeba tam stráví celý turnaj, přesto nemůže Lukáš Horníček, brankář české fotbalové...

9. června 2026  10:26

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

9. června 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.