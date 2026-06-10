Češi na MS ve fotbale. Sledujte dění ze zámoří a čtěte exkluzivní prémiový obsah

Přímo na šampionátu se budou pohybovat elitní zpravodajové David Čermák a Jiří Čihák, kteří už byli na mistrovství světa v Kataru 2022 i na několika evropských šampionátech.
Čtenáři se díky těmto dvěma redaktorům MF DNES a iDNES.cz mohou těšit na exkluzivní rozhovory, reportáže i každodenní postřehy a názory bezprostředně z dějiště šampionátu.
Češi i světové hvězdy
Českou reprezentaci čeká náročná základní skupina. Redakce zprostředkuje podrobný informační servis ze všech klíčových duelů národního týmu – od úvodního zápasu proti Jižní Koreji (12. června), přes souboj s Jihoafrickou republikou (18. června), až po závěrečné utkání skupiny proti domácímu Mexiku (25. června).
Pozornost však bude upřena také na slavné hráče turnaje. Čtenáři na iDNES.cz najdou zprávy o dění kolem zahraničních týmů a světových hvězd jako Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Harry Kane či Neymar.
Samozřejmostí jsou pak kompletní soupisky všech 48 zúčastněných týmů průběžně aktualizované tabulky 12 skupin a výsledkový servis. Další zajímavosti a rychlé postřehy z turnaje pak nabídne redakční profil na Instagramu.
Prémiový retroseriál a speciální akce
Výjimečný turnaj si žádá výjimečné čtení. V rámci předplatného iDNES Premium je připraven unikátní retroseriál s názvem Šampionát, jak ho neznáte.
Obsahuje 22 příběhů z historie fotbalových mistrovství světa, a to v rozpětí od prvního ročníku v roce 1930 až po poslední turnaj v Kataru. Série slibuje silné a působivé momenty, ale i ty úsměvné a zcela bizarní, které utvářely dějiny tohoto sportu.
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