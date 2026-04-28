Cena míru pro Trumpa a pak? FIFA ji nemá udělovat, lobbuje šéfka norského fotbalu

„Nemyslíme si, že má FIFA pravomoc takové ceny rozdávat. Máme institut Nobelovy ceny, který je dostatečně nezávislý,“ pokračovala Klavenessová v pondělním rozhovoru pro zahraniční média, citoval ji třeba server The Athletic.
Nobelovu cenu na podzim Trump nedostal. Alespoň ne oficiální cestou. V lednu mu ji však nakonec předala loňská vítězka María Corina Machadová, ačkoliv je cena nepřenosná.
Ještě předtím ale FIFA stihla vymyslet zbrusu nové ocenění, jakousi malou fotbalovou nobelovku. A dopředu bylo takřka jisté, že ji dostane právě Trump, jenž má s Infantinem v poslední době blízký vztah.
„Podle nás je důležité, aby se federace, konfederace a FIFA vyhýbaly situacím, kdy je v ohrožení odstup od světových lídrů. Tyhle ceny budou vždycky hodně politické, pokud nemáte opravdu dobré nástroje a zkušenosti, aby mohly být nezávislé. Myslím, že by se tomu FIFA měla do budoucna vyvarovat,“ zdůraznila Klavenessová.
Etická komise mimochodem v prosinci obdržela podnět, aby se zabývala tím, zda Infantino neporušil zásady politické neutrality.
„Je potřeba to vyhodnotit. Jedna věc je něco říct do médií, ale musíme pro to také aktivně něco dělat. Je dobře, že zástupci FairSquare (organizace za lidská práva) tu stížnost podali,“ pokračovala Klavenessová.
Lidská práva se koneckonců v souvislosti s chystaným velkolepým šampionátem také často skloňují.
„To, že Trumpovi dají Cenu míru, je výsměch všemu, o co se lidskoprávní organizace snaží,“ rýpl si v rozhovoru pro Reuters záložník Jackson Irvine.
Koalice lidskoprávních organizací, mezi kterými je Americké sdružení pro občanské svobody (ACLU), dokonce minulý týden upozornila fanoušky, hráče nebo novináře, že na ně může dopadnout Trumpova „drakonická imigrační politika“.
„Je nejvyšší čas, aby FIFA využila svého vlivu a tlačila na smysluplné změny v imigrační politice a závazná ujištění, díky kterým se lidé přijíždějící do USA na mistrovství budou cítit bezpečně,“ uvedl Jamil Dakwar z ACLU.
„Měl to být první světový šampionát, kde se budou lidská práva poctivě dodržovat. Ať už ta fanoušků, pracovníků, hráčů nebo všech komunit. Místo toho však hrozí, že to bude turnaj vyloučení a strachu. Chceme zdůraznit, že problém sportwashingu nadále žije a tohle mistrovství pro něj bude zlatým dolem,“ citoval pro změnu server The Guardian Minky Wordenovou z Aliance pro sport a práva.
Do toho se nadále řeší, zda se na turnaji představí Írán. Trumpův zvláštní zmocněnec Paolo Zampolli už třeba předložil návrh, že by ho organizátoři měli nahradit Itálií.
Šampionát, kterého se poprvé v historii zúčastní 48 týmů a nabídne 104 zápasů, startuje už 11. června i za účasti české reprezentace.