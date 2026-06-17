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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Práce snů. Dva muži sledují šampionát na Times Square, televize jim zaplatí milion

  14:27
Jen se dívají na zápasy fotbalového mistrovství světa a budou z nich boháči. Americká televize Fox Sports dala dvěma fanouškům jednoduchý úkol: „Dívejte se na všechny zápasy šampionátu a dostanete padesát tisíc dolarů.“ Jenže nesmí sedět doma v obývací pokoji, ale musí být na očích všem v centru New Yorku na známém Times Square.
Kevin Akoto a Austin Franklin sledují ve svém „pokojíčku“ v prosklené kóji na...

Kevin Akoto a Austin Franklin sledují ve svém „pokojíčku“ v prosklené kóji na Times Square v centru New Yorku zápasy mistrovství světa. | foto: Profimedia.cz

Pohled na prosklenou lóži Times Square v centru New Yorku, kde Kevin Akoto a...
Kevin Akoto a Austin Franklin sledují ve svém „pokojíčku“ v prosklené kóji na...
Rakouští fanoušci zpívají hymnu před utkání s Jordánskem na mistrovství světa.
Argentinští fanoušci slaví gól Lionela Messiho na stadionu v Kansas City.
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„Práce, jež se vyskytne jednou za život,“ tak stanice Fox popsala unikátní propagační akci svého placeného vysílání z turnaje.

Pro někoho to může být nabídka snů. Ještě aby ne, kdo by si nechtěl vydělat v přepočtu asi milion korun za pouhé sledování zápasů mistrovství světa?

Není to však tak jednoduché. Vybraní fanoušci se na utkání nedívají z pohodlí domova, ale z prosklené kóje na newyorském Times Square.

Zvládli byste za milion korun sledovat všechny zápasy fotbalového MS?

celkem hlasů: 74

Jedinečnou nabídku dostala dvojice Kevin Akoto a Austin Franklin, televize si je vybrala z tisíce zájemců.

„Je to trochu jako Truman Show,“ řekl Franklin pro list Guardian s narážkou na film z roku 1998, jehož hlavní hrdina v podání Jima Carreyho žije svůj život nevědomky ve filmových kulisách sledován televizními diváky.

Jejich úkolem není jen sledovat všech 104 utkání šampionátu, musí také vytvářet obsah na sociálních sítích, nahrávat své reakce a komunikovat s ostatními příznivci.

Pohled na prosklenou lóži Times Square v centru New Yorku, kde Kevin Akoto a Austin Franklin sledují zápasy mistrovství světa.

„Někdy i zapomenu, kde jsem. Koukám pár minut na zápas, potom se podívám na Kevina a zjistím, že za námi stojí lidé. Většinou na nás kouká tak třicet lidí, je to zvláštní zážitek,“ dodal Franklin, influencer z Filadelfie.

Akoto kvůli jedinečné příležitosti nechal své práce číšníka. „Ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že mě vybrali, a v pátek jsem podal výpověď,“ řekl fanoušek Liverpoolu z Floridy.

„Snažíme se být autentičtí. Musíme najít rovnováhu mezi tím, abychom se plně věnovali hře, a zároveň ukázali, co děláme.“

Jejich přítomnost na jedné z nejrušnějších ulic světa vzbudila velký zájem. Jednoho zvědavého kolemjdoucího například zajímalo, zda v prosklené „kukani“ budou bydlet po celou dobu turnaje.

Hned za rohem je však luxusní hotel, kde oba přespávají.

Do kóje dostávají jídlo inspirované kuchyní jednotlivých zúčastněných zemí.

„Kam chodíte na toaletu?“

To je nejčastější otázka, kterou jim příznivci dávají.

„Líbí se mi představa, že si ji musím najít,“ říká Franklin. „Je to celkem vtipné. Mám patnáct minut na to, abych zapřemýšlel, kde si dneska zajdu na záchod.“

Kevin Akoto a Austin Franklin sledují ve svém „pokojíčku“ v prosklené kóji na Times Square v centru New Yorku zápasy mistrovství světa.

Neúprosný harmonogram rozšířeného turnaje s 48 týmy znamená, že dvojici ještě čeká spousta týdnů sledování, finále je až 19. července.

V průběhu základních skupin se budou každý den hrát čtyři zápasy napříč třemi časovými pásmy. Oba si plně uvědomují, jakou výzvu šampionát představuje.

„Jde hlavně o to, abychom se najedli a udrželi si energii. Musíme se o sebe dobře starat,“ řekl Akoto.

„Sedím na gauči a koukám se na fotbal. Nemůžu si představit nic zábavnějšího,“ dodal Franklin. „Mistrovství světa je speciální, ta atmosféra člověka úplně pohltí. Máme dokonalou práci.“

Brali byste i vy milion korun za sledování mistrovství světa?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina G

Skupina I

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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