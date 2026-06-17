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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

V Mexiku čekají další protesty. Některým se nelíbí spolupráce sponzora šampionátu

  18:29
Budou protesty nedílnou součástí zápasů Mexika na fotbalovém mistrovství světa? Po úvodním utkání s Jihoafrickou republikou se očekávají i na pátečním střetnutí s Jižní Koreou. Demonstranti chtějí upozornit na problematickou spolupráci automobilky Hyundai, oficiálního turnajového partnera pro mobilitu, s těžební společností Ternium.
Akron Stadium, Guadalajara

Akron Stadium, Guadalajara | foto: Reuters

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Minulý týden se stávkujícím učitelům podařilo vynutit uzavření silnic v okolí stadionu Mexico City, kde se přibližně 200 demonstrantů střetlo s policií poté, co se pokusili násilím vniknout na tribuny.

Teď se očekávají další protesty.

Terčem má být Hyundai, jihokorejská firma, která společně s automobilkou Kia zajišťuje dopravu pro hráče, rozhodčí a jiné funkcionáře na mistrovství světa.

A proč znova Hyundai? Demonstranti chtějí upozornit na spolupráci s jihoamerickou těžební společností Ternium.

Fotbalové mistrovství světa. Úvodní hrací den nabídne souboj domácího Mexika s...

Zpráva ekologické organizace Mighty Earth z roku 2025 kritizovala zapojení společnosti Hyundai do „špinavého dodavatelského řetězce oceli“, jelikož je automobilka významným odběratelem železné rudy právě od firmy Ternium.

Ta čelí opakované kritice ze strany aktivistických skupin kvůli ničivým dopadům na životní prostředí, stejně jako kvůli údajným souvislostem se zmizením dvou mexických aktivistů.

To se stalo před třemi lety v Guadalajaře. Ricardo Arturo Lagunes Gasca, právník zabývající se lidskými právy, a Antonio Díaz Valencia, vůdce domorodé komunity Aquila, zmizeli poté, co se v lednu 2023 zúčastnili komunitního setkání proti těžbě.

Oba tehdy kritizovali Ternium za roli v údajném ničení venkovských oblastí.

Oslavy v ulicích Mexico City po zápase domácích fotbalistů nad Jihoafrickou republikou.

„Ternium je proti jakékoli formě násilí a kategoricky odmítá všechny spekulace, které se firmu snaží spojovat s nelegální činností,“ reagoval tehdy mluvčí společnosti pro server The Guardian.

„Vždy jednáme v souladu se zákonem a s širokým smyslem pro společenskou odpovědnost,“ dodal.

Jihokorejská automobilka se k protestům odmítla vyjádřit.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoDR Kongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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