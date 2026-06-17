V Mexiku čekají další protesty. Některým se nelíbí spolupráce sponzora šampionátu

Minulý týden se stávkujícím učitelům podařilo vynutit uzavření silnic v okolí stadionu Mexico City, kde se přibližně 200 demonstrantů střetlo s policií poté, co se pokusili násilím vniknout na tribuny.
Teď se očekávají další protesty.
Terčem má být Hyundai, jihokorejská firma, která společně s automobilkou Kia zajišťuje dopravu pro hráče, rozhodčí a jiné funkcionáře na mistrovství světa.
A proč znova Hyundai? Demonstranti chtějí upozornit na spolupráci s jihoamerickou těžební společností Ternium.
Zpráva ekologické organizace Mighty Earth z roku 2025 kritizovala zapojení společnosti Hyundai do „špinavého dodavatelského řetězce oceli“, jelikož je automobilka významným odběratelem železné rudy právě od firmy Ternium.
Ta čelí opakované kritice ze strany aktivistických skupin kvůli ničivým dopadům na životní prostředí, stejně jako kvůli údajným souvislostem se zmizením dvou mexických aktivistů.
To se stalo před třemi lety v Guadalajaře. Ricardo Arturo Lagunes Gasca, právník zabývající se lidskými právy, a Antonio Díaz Valencia, vůdce domorodé komunity Aquila, zmizeli poté, co se v lednu 2023 zúčastnili komunitního setkání proti těžbě.
Oba tehdy kritizovali Ternium za roli v údajném ničení venkovských oblastí.
„Ternium je proti jakékoli formě násilí a kategoricky odmítá všechny spekulace, které se firmu snaží spojovat s nelegální činností,“ reagoval tehdy mluvčí společnosti pro server The Guardian.
„Vždy jednáme v souladu se zákonem a s širokým smyslem pro společenskou odpovědnost,“ dodal.
Jihokorejská automobilka se k protestům odmítla vyjádřit.