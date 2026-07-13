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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Víme, že máme na víc, říká Kane před semifinále. Kritiku kouče Tuchela chápe

  16:53
Anglický útočník Harry Kane slaví gól do sítě DR Kongo.

Anglický útočník Harry Kane slaví gól do sítě DR Kongo. | foto: AP

Harry Kane se raduje z postupu do semifinále mistrovství světa, za ním stojí...
Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.
Anglický kapitán Harry Kane zakončuje.
Ajaj, takhle asi anglický kapitán Harry Kane zakončit nechtěl.
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Na kritiku trenéra Thomase Tuchela, jemuž se nelíbil výkon anglických fotbalistů ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Norsku (2:1 po prodloužení), reagoval kapitán Harry Kane s úsměvem. „Chce nás vidět v nejlepší možné formě, rozumím mu.“

Kane tlačí anglickou reprezentaci k první účasti ve finále mistrovství světa od roku 1966, kdy šampionát poprvé a naposled vyhrála.

Na turnaji už dal šest branek, ale ve čtvrtfinále se neprosadil, proti Norsku ho zastoupil parťák Jude Bellingham. I on má už na kontě šest gólů. Víc jich dali jen Kylian Mbappé, Lionel Messi a Erling Haaland, který je však už doma.

Harry Kane se raduje z postupu do semifinále mistrovství světa, za ním stojí Jude Bellingham.

Dovede anglický tým do finále? Soupeřem jsou obhájci z Argentiny.

„Musíme se zlepšit. Víme, že máme na víc,“ vysvětlil Kane. „I tak jsme se dostali do semifinále mistrovství světa, což pro tento národní tým nebylo vždy samozřejmostí. Musíme si to pořádně užít.“

Zatímco Kane na trenérovu kritiku volil diplomatická slova, střelce obou gólů Bellinghama se spíš dotkla.

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„Že jsme měli štěstí? Možná neví, jaké to je hrát v takových podmínkách proti Haalandovi, Ödegaardovi, Nusovi nebo Sörlothovi. Proti takovému mužstvu se nehraje snadno,“ reagoval Bellingham.

Kane však Tuchelovi rozumí.

„Sleduje nás při tréninku, vidí, jak držíme pohromadě, a vidí, čeho jsme schopni, zejména s hráči, které máme k dispozici, s naším stylem útoku, v soubojích jeden na jednoho a v technických dovednostech,“ řekl Kane.

„Prostě chce vidět naši nejlepší možnou verzi. Ví stejně dobře jako kdokoli jiný, že to není tak jednoduché, hrajeme proti velmi silným soupeřům. Snaží se z nás dostat maximum a my sami víme, že máme na víc.“

Tuchel byl po výhře kritický. Asi neví, jak těžké je Nory bránit, reagoval Bellingham

Kapitán anglické reprezentace také ocenil bojovného ducha a soudržnost týmu, který se dokázal vzchopit i po inkasovaném gólu proti Demokratické republice Kongo, v deseti porazil Mexiko na jejich domácím stadionu a poté otočil nepříznivý vývoj utkání a zvítězil nad Norskem.

„Na šampionátu jsme předvedli spoustu skvělých vlastností, které úspěšný tým potřebuje, společně s naší touhou a odhodláním. Každý z nás se obětuje pro naši zemi,“ řekl Kane.

„Čtvrtfinále bylo velmi náročné kvůli horku a vlhkosti, ale popasovali jsme se s tím. Na příští zápas se důkladně připravíme a pokusíme se co nejvíc zlepšit naši hru s míčem.“

Anglický kapitán Harry Kane zakončuje.

Pro Kanea bude utkání s Argentinou už čtvrté velké semifinále. Na mistrovství světa 2018 vypadla Anglie s Chorvatskem (1:2), o tři roky později na Euru porazila Dánsko (2:1) a naposledy před dvěma lety na evropském šampionátu zdolala Nizozemsko (2:1). Obě evropská finále ale nezvládla.

„Pro naši reprezentaci to byla mimořádně úspěšná éra,“ řekl anglický kanonýr pro BBC.

„Ale trofeje nám samozřejmě chybí, teď jsme už téměř u cíle. Dostali jsme se do semifinále, pak věříme, že si zahrajeme i finále. Čekají nás velmi důležité dny. Jsme spolu už šest týdnů a předvedli jsme, jak nám na úspěchu záleží. Teď budeme potřebovat ještě větší nasazení,“ zdůraznil Kane.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Semifinále

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Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
14. 7. 21:00
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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