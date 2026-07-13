Víme, že máme na víc, říká Kane před semifinále. Kritiku kouče Tuchela chápe

Kane tlačí anglickou reprezentaci k první účasti ve finále mistrovství světa od roku 1966, kdy šampionát poprvé a naposled vyhrála.
Na turnaji už dal šest branek, ale ve čtvrtfinále se neprosadil, proti Norsku ho zastoupil parťák Jude Bellingham. I on má už na kontě šest gólů. Víc jich dali jen Kylian Mbappé, Lionel Messi a Erling Haaland, který je však už doma.
Dovede anglický tým do finále? Soupeřem jsou obhájci z Argentiny.
„Musíme se zlepšit. Víme, že máme na víc,“ vysvětlil Kane. „I tak jsme se dostali do semifinále mistrovství světa, což pro tento národní tým nebylo vždy samozřejmostí. Musíme si to pořádně užít.“
Zatímco Kane na trenérovu kritiku volil diplomatická slova, střelce obou gólů Bellinghama se spíš dotkla.
„Že jsme měli štěstí? Možná neví, jaké to je hrát v takových podmínkách proti Haalandovi, Ödegaardovi, Nusovi nebo Sörlothovi. Proti takovému mužstvu se nehraje snadno,“ reagoval Bellingham.
Kane však Tuchelovi rozumí.
„Sleduje nás při tréninku, vidí, jak držíme pohromadě, a vidí, čeho jsme schopni, zejména s hráči, které máme k dispozici, s naším stylem útoku, v soubojích jeden na jednoho a v technických dovednostech,“ řekl Kane.
„Prostě chce vidět naši nejlepší možnou verzi. Ví stejně dobře jako kdokoli jiný, že to není tak jednoduché, hrajeme proti velmi silným soupeřům. Snaží se z nás dostat maximum a my sami víme, že máme na víc.“
|
Tuchel byl po výhře kritický. Asi neví, jak těžké je Nory bránit, reagoval Bellingham
Kapitán anglické reprezentace také ocenil bojovného ducha a soudržnost týmu, který se dokázal vzchopit i po inkasovaném gólu proti Demokratické republice Kongo, v deseti porazil Mexiko na jejich domácím stadionu a poté otočil nepříznivý vývoj utkání a zvítězil nad Norskem.
„Na šampionátu jsme předvedli spoustu skvělých vlastností, které úspěšný tým potřebuje, společně s naší touhou a odhodláním. Každý z nás se obětuje pro naši zemi,“ řekl Kane.
„Čtvrtfinále bylo velmi náročné kvůli horku a vlhkosti, ale popasovali jsme se s tím. Na příští zápas se důkladně připravíme a pokusíme se co nejvíc zlepšit naši hru s míčem.“
Pro Kanea bude utkání s Argentinou už čtvrté velké semifinále. Na mistrovství světa 2018 vypadla Anglie s Chorvatskem (1:2), o tři roky později na Euru porazila Dánsko (2:1) a naposledy před dvěma lety na evropském šampionátu zdolala Nizozemsko (2:1). Obě evropská finále ale nezvládla.
„Pro naši reprezentaci to byla mimořádně úspěšná éra,“ řekl anglický kanonýr pro BBC.
„Ale trofeje nám samozřejmě chybí, teď jsme už téměř u cíle. Dostali jsme se do semifinále, pak věříme, že si zahrajeme i finále. Čekají nás velmi důležité dny. Jsme spolu už šest týdnů a předvedli jsme, jak nám na úspěchu záleží. Teď budeme potřebovat ještě větší nasazení,“ zdůraznil Kane.