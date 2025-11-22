Nápad vznikl kvůli turnaji v roce 2030, jenž připomene sto let od prvního oficiálního šampionátu.
Jako by nestačilo, že už současné plány počítají s monstrakcí, kterou poprvé v historii společně uspořádá šest zemí a na třech (!) kontinentech. Jedno utkání připadne Uruguayi, kde to v roce 1930 všechno začalo, další Argentině, což je poslední jihoamerický šampion, a třetí Paraguayi, kde má domov jihoamerická fotbalová konfederace CONMEBOL. Všechny ostatní zápasy se mají hrát ve Španělsku, Portugalsku a v Maroku.
„A já věřím, že u příležitosti stého výročí bychom měli přichystat něco skutečně výjimečného a hlavně jiného,“ prohlásil paraguayský funkcionář Alejandro Domínguez, jeden z místopředsedů FIFA.
„Nejen já sním o šampionátu se čtyřiašedesáti týmy. Projednou spojíme skutečně celý svět,“ citovala v týdnu jeho vzletná slova španělská agentura EFE.
O dalším rozšíření už se mluvilo v průběhu roku. Vždy náznakem a bez výsledku. Kritici dosud namítali, že by podobná změna udělala z kvalifikačních bojů v různých částech světa akorát bramboračku.
Zrovna z jihoamerické kvalifikace už nyní postupuje šest z deseti zemí a sedmá jde do mezikontinentální baráže. Nápad se nelíbil v Evropě ani v Severní Americe: „Vždyť jsme ještě ani jednou nekopli do balonu na turnaji s osmačtyřiceti týmy.“
Právě!
Už nyní panují obavy, že se kvalita na příštím mistrovství ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku značně rozmělní, protože na něm bude startovat o šestnáct týmů víc než naposledy v Kataru.
Mimochodem, jakékoli další přifouknutí, byť třeba jen „na jedno použití“, by musela schválit Rada FIFA, ale ani tam shoda momentálně nepanuje.
Fotbalové MS - počet účastníků
1930: 13 týmů
1934–1978: 16 týmů
1982–1994: 24 týmů
1998–2022: 32 týmů
2026: 48 týmů
2030: ???
Prezident Gianni Infantino, pan nejvyšší, co má však aktuálně plnou hlavu mítinků s Donaldem Trumpem, pro kterého chystá i novou fotbalovou cenu za mír, se o MS 2030 zmínil naposledy v září: „Budeme společně pracovat na něčem, na co svět nikdy nezapomene. Lidi si to zaslouží.“
Jenže takhle přece mluví v podstatě o každé akci, kterou FIFA pořádá. Takže?
Jihoameričané, kteří naposledy hostili mistrovství světa v roce 2014 v Brazílii, kopou za rozšíření a větší počet zápasů i kvůli tomu, že na další pořadatelství budou čekat minimálně do roku 2042.
Vážně těžko říct, jak moc překvapený by současným vývojem byl Jules Rimet, v pořadí třetí šéf FIFA a muž, který před stoletím s myšlenkou velkého mistrovství světa přišel.
Fotbalové MS 2030 míří do Španělska, Portugalska, Maroka i Jižní Ameriky
Přes zájem Maďarska, Španělska nebo Nizozemska tehdy vůbec první turnaj získala Uruguay. I díky velkorysé nabídce, kterou evropským funkcionářům na schůzi přednesl jistý Enrique Buera: „V Montevideu postavíme stotisícový stadion. A zavazujeme se, že všem účastníkům uhradíme cestovní výlohy!“
Co na tom, že uruguayskou vládu všechno vyšlo na víc než 400 tisíc zlatých dolarů. Země zrovna slavila 100 let nezávislosti, takže historický šampionát na nově otevřeném stadionu Centenario posloužil jako výjimečný dárek.
Bohužel bez výjimečné účasti.
Pro evropská mužstva tehdy výlet do zámoří znamenal šestitýdenní zájezd. A protože mnozí hráči měli civilní zaměstnání, nemohli si dovolit tak dlouho absenci.
Na společnou plavbu zámořským parníkem Conte Verde tak vyrazili jenom Francouzi, Rumuni, Belgičané a Jugoslávci. Zvítězili domácí a dohromady se v Uruguayi představilo třináct týmů. Od té chvíle však mistrovství světa neustále roste.
Na šestnáct zemí hned v roce 1934 v Itálii, na čtyřiadvacet ve Španělsku 1982, na dvaatřicet v roce 1998 ve Francii a na osmačtyřicet příští léto v Americe. A pak?