Každý zápas MS bude vyprodaný, tvrdí Infantino. FIFA prý vydělá 11 miliard dolarů

„Poptávka je. Každý zápas je vyprodaný,“ řekl Infantino televizní stanici CNBC v rozhovoru z resortu Mar-a-Lago amerického prezidenta Donalda Trumpa v Palm Beach na Floridě.
Po rozlosování základních skupin si fanoušci v třetí fázi prodeje mohli od 11. prosince do 13. ledna objednávat lístky i na konkrétní zápasy. O majitelích vstupenek rozhodne los.
Podle Infantina přišlo 508 milionů žádostí o vstupenky z více než 200 zemí. Lístků je k dispozici zhruba sedm milionů. „Nikdy jsme nic takového neviděli. Neuvěřitelné,“ uvedl.
|
Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko
Na poznámky, že lidé klidně mohli žádat z vícero účtu a 508 milionů žádostí tak nemusí byt unikátních, reagoval slovy, že každý se musel ověřit pomocí kreditní karty.
V minulých měsících FIFA čelila kritice kvůli vysokým cenám vstupenek a zavedla proto i levnější kategorii lístků. Za drahé vstupenky může podle šéfa světového fotbalu mimo jiné i lokalita. „Je to proto, že je to v Americe, Kanadě a Mexiku. Všichni chtějí zažít něco výjimečného. Na turnaj bude koukat šest miliard lidí a tohle je důsledek.“
Ceny ovlivňují také webové stránky, které lístky přeprodávají a používají „dynamické ceny“ podle aktuální poptávky. „Vstupenky se prodávají na oficiálních platformách i sekundárních trzích, takže ceny porostou. To je součást trhu,“ prohlásil Infantino.
|
Stovky lístků za trojnásobek. Fotbalová asociace bojuje před baráží s překupníky
Nejlevnější vstupenky v základních skupinách na zápasy, v nichž nebudou hrát týmy pořadatelských zemí, pohybují od 120 do 265 dolarů (2500 až 5500 korun). Nejlevnější vstupenka na finále by měla vyjít na 4185 dolarů (86 500 korun), nejdražší na 8680 (180 tisíc korun).
Server The Athletic nicméně doplňuje, že ačkoliv Infantino hlásí vyprodáno, není to tak úplně pravda. FIFA si totiž několik vstupenek schovává a uvolní je do prodeje až na poslední chvíli.
Podle Infantina bude mít FIFA ze šampionátu příjmy ve výši 11 miliard dolarů. Uvedl, že ekonomický přínos pro USA bude činit přibližně 30 miliard dolarů. Odhaduje, že turnaj přiláká 20 až 30 milionů turistů a vytvoří 185 000 pracovních míst.