Každý zápas MS bude vyprodaný, tvrdí Infantino. FIFA prý vydělá 11 miliard dolarů

Autor: ,
  11:52
Všechny zápasy na letním mistrovství světa ve fotbale v USA, Mexiku a Kanadě prý budou vyprodané. Uvedl to šéf mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino. Šampionátu se od 11. června do 19. července poprvé zúčastní 48 mužstev místo dosavadních 32 a sehrají 104 utkání.
Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu. | foto: Reuters

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.
Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.
Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...
Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...
17 fotografií

„Poptávka je. Každý zápas je vyprodaný,“ řekl Infantino televizní stanici CNBC v rozhovoru z resortu Mar-a-Lago amerického prezidenta Donalda Trumpa v Palm Beach na Floridě.

Po rozlosování základních skupin si fanoušci v třetí fázi prodeje mohli od 11. prosince do 13. ledna objednávat lístky i na konkrétní zápasy. O majitelích vstupenek rozhodne los.

Podle Infantina přišlo 508 milionů žádostí o vstupenky z více než 200 zemí. Lístků je k dispozici zhruba sedm milionů. „Nikdy jsme nic takového neviděli. Neuvěřitelné,“ uvedl.

Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko

Na poznámky, že lidé klidně mohli žádat z vícero účtu a 508 milionů žádostí tak nemusí byt unikátních, reagoval slovy, že každý se musel ověřit pomocí kreditní karty.

V minulých měsících FIFA čelila kritice kvůli vysokým cenám vstupenek a zavedla proto i levnější kategorii lístků. Za drahé vstupenky může podle šéfa světového fotbalu mimo jiné i lokalita. „Je to proto, že je to v Americe, Kanadě a Mexiku. Všichni chtějí zažít něco výjimečného. Na turnaj bude koukat šest miliard lidí a tohle je důsledek.“

Ceny ovlivňují také webové stránky, které lístky přeprodávají a používají „dynamické ceny“ podle aktuální poptávky. „Vstupenky se prodávají na oficiálních platformách i sekundárních trzích, takže ceny porostou. To je součást trhu,“ prohlásil Infantino.

Stovky lístků za trojnásobek. Fotbalová asociace bojuje před baráží s překupníky

Nejlevnější vstupenky v základních skupinách na zápasy, v nichž nebudou hrát týmy pořadatelských zemí, pohybují od 120 do 265 dolarů (2500 až 5500 korun). Nejlevnější vstupenka na finále by měla vyjít na 4185 dolarů (86 500 korun), nejdražší na 8680 (180 tisíc korun).

Server The Athletic nicméně doplňuje, že ačkoliv Infantino hlásí vyprodáno, není to tak úplně pravda. FIFA si totiž několik vstupenek schovává a uvolní je do prodeje až na poslední chvíli.

Podle Infantina bude mít FIFA ze šampionátu příjmy ve výši 11 miliard dolarů. Uvedl, že ekonomický přínos pro USA bude činit přibližně 30 miliard dolarů. Odhaduje, že turnaj přiláká 20 až 30 milionů turistů a vytvoří 185 000 pracovních míst.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Mohuč vs. HamburgFotbal - 23. kolo - 20. 2. 2026:Mohuč vs. Hamburg //www.idnes.cz/sport
20. 2. 20:30
  • 2.08
  • 3.51
  • 3.80
Brest vs. MarseilleFotbal - 23. kolo - 20. 2. 2026:Brest vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
20. 2. 20:45
  • 3.80
  • 3.93
  • 1.96
Sassuolo vs. HellasFotbal - 26. kolo - 20. 2. 2026:Sassuolo vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
20. 2. 20:45
  • 1.78
  • 3.53
  • 5.33
Bilbao vs. ElcheFotbal - 25. kolo - 20. 2. 2026:Bilbao vs. Elche //www.idnes.cz/sport
20. 2. 21:00
  • 1.73
  • 3.87
  • 5.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Novým partnerem fotbalové asociace je Coca-Cola. Zajistí i pitný režim u amatérů

Fotbalová asociace České republiky představuje nového partnera - předseda David...

Už během březnové baráže uvidíte před řečníky na tiskových konferencích značky jiných výrobců nealkoholických nápojů. Fotbalová asociace oznámila dohodu s česko-slovenskou pobočkou společnosti...

20. února 2026  13:09

Každý zápas MS bude vyprodaný, tvrdí Infantino. FIFA prý vydělá 11 miliard dolarů

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Všechny zápasy na letním mistrovství světa ve fotbale v USA, Mexiku a Kanadě prý budou vyprodané. Uvedl to šéf mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino. Šampionátu se od 11. června do 19. července...

20. února 2026  11:52

Běhej, makej a střílej, slyšel Ladra. Pak krásným gólem zařídil Plzni remízu

Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.

Může to být klíčový okamžik celého dvojutkání. Místo těsné porážky si díky krásnému gólu Tomáše Ladry odvezli plzeňští fotbalisté z Řecka remízu 2:2. „Když jsem šel na hřiště, tak mi trenéři říkali,...

20. února 2026  11:02

Bohyně Slavie. Od slz až k titulu. Na Oneplay je dokument o životě fotbalistek

Oficiální plakát k dokumentární sérii Bohyně Slavie, která je od 20. února na...

O fotbale. Ale také touze po mateřství, hledání svého já, tvrdé práci i legraci, snech a předsudcích. Nejen o tomto je čtyřdílná dokumentární série Bohyně Slavie, která je od pátku 20. února...

20. února 2026  8:36

Hyský chválil výkon i posily: Charakter týmu je výborný. Ke střelám jsme nabádali

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Panathinaikosem.

Když se střela Tomáše Ladry kroutila do růžku brány a gólman Lafont se přeci jen na balon natáhl, ani nevěřil, že by nakonec mohl slavit. „Nádherná rána, viděl jsem ji v krásném úhlu. Pak zázračný...

20. února 2026

Alkmaar bez Šína vstoupil do vyřazovací fáze Konferenční ligy porážkou s Noahem

Momentka z utkání mezi fotbalisty arménského Noahu (v bílém) a Alkmaaru v...

Fotbalisté Alkmaaru v prvním zápase vyřazovací fáze Konferenční ligy prohráli v Arménii s Noahem 0:1, český záložník Matěj Šín zůstal na lavičce nizozemského týmu. Zrinjski Mostar remizoval s Crystal...

19. února 2026  23:29

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

19. února 2026  23:26

Vitík pomohl k vítěznému vstupu do play off Evropské ligy, Čvančara byl u prohry

Fotbalisté Boloni slaví vítězství nad Brannem Bergen v prvním utkání úvodního...

Fotbalisté Boloni s obráncem Martinem Vitíkem v sestavě vyhráli v prvním utkání úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy na hřišti Brannu Bergen 1:0. Třiadvacetiletý český reprezentant nastoupil do...

19. února 2026  23:16

Perfektní výkon, který gradoval. Fotbal mě bavil a pohltil, chválil kouč Janotka

Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání proti Lausanne v play off...

Nevyhráli, ale trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka byl nadšený. „Předvedli jsme perfektní výkon,“ prohlásil po remíze 1:1 v úvodním utkání play off Konferenční ligy proti Lausanne.

19. února 2026  22:27

Výtržníci z finále mistrovství Afriky drželi hladovku, devatenáct jich jde do vězení

Pořadatelé se snaží zpacifikovat senegalského fanouška, který vnikl na hřiště...

Zhruba měsíc po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky bylo v pořadatelském Maroku odsouzeno 19 fanoušků Senegalu k trestům vězení. Agentura AFP uvedla, že tresty pro 18 Senegalců a jednoho...

19. února 2026  22:04

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

19. února 2026  20:55

Poškození stadionu i pyrotechnika. Slavia zaplatí za chování fanoušků 120 000 korun

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Fotbalová Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v úvodních jarních ligových zápasech v Pardubicích a proti Mladé Boleslavi pokutu celkem 120 000 korun. Ostrava dostala za porušení povinností...

19. února 2026  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.